Razer heeft grote ambities als het gaat om de nieuwe Razer Kishi Ultra gamecontroller. De Kishi Ultra is de 'God Mode voor mobiel gamen', is te lezen op de website. Het gaat om de nieuwste gamecontroller met usb-c, die zowel geschikt is voor iPhones als iPads.

Razer wil met de Kishi Ultra een game-ervaring bieden die vergelijkbaar is met die van consoles. De gamecontroller is voorzien van een usb-c aansluiting en een verstelbare houder, die uittrekbaar is tot de breedte van de huidige generatie iPad mini. Daarnaast kun je de gamecontroller gebruiken terwijl je op de Mac aan het gamen bent. Dankzij de flexibele houder kun je je smartphone ook met een hoesje gebruiken. Bijzonder is ook de haptische feedback, waardoor je je meer betrokken voelt bij de game. De Razer Kishi Ultra is meteen al verkrijgbaar voor een prijs van €169,-. Daarnaast is de goedkopere Razer Kishi te koop voor rond de €100,-, voor mensen die niet op hun iPad mini willen gamen.

Razer Kishi Ultra werkt ook met laptop en iPad mini

Razer belooft een ervaring die qua spelbesturing en ergonomie vergelijkbaar is met consoles. Ongeacht het apparaat (iPhone, iPad of Mac) krijg je volgens Razer een latentievrije gamebesturing. In vergelijking met de al langer verkrijgbare Razer Kishi, heeft het nieuwe Ultra-model de vormfactor van een full-size controller voor consoles.

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Mecha-tactile 8-way d-pad en ABXY-knoppen voor snelle reactietijd en comfort.

Hall-effect triggers op consoleformaat voor analoge nauwkeurigheid.

Thumb sticks van professionele kwaliteit met anti-wrijvingsringen en een TPSiV-oppervlak van medische klasse voor blijvende kwaliteit.

Programmeerbare multifunctionele L4/R4-knoppen voor aanpasbare besturingsinstellingen. Dit biedt een game-ervaring die voorheen exclusief was voor pc’s en consoles.

De gamecontroller is ook uitgerust met een paar Chroma RGB-lampjes onder de joysticks. Verder zit er een 3,5mm aansluiting op voor hoofdtelefoons, zodat je het gamegeluid nog directer kunt beleven. Om langer te kunnen gamen is het mogelijk om op te laden op 15 Watt vermogen. De kabel kan tijdens het gamen aangesloten blijven.

Haptische feedback dankzij Sensa HD

De Kishi Ultra is dus een echte allrounder, die kan schakelen tussen meerdere apparaten. Een interessante toevoeging is Razer’s Sensa HD immersive haptics. Elk geluid, of het nu een game, film of muziek is, kan daarbij worden omgezet naar haptics. Eerder liet Razer dit al zien op de techbeurs CES in de vorm van een gaming-stoel (Project Esther). De stoel is een concept, dat nog niet in productie zal worden genomen. De Kishi Ultra is dan ook het eerste commercieel verkrijgbare Razer-product waarmee je de Sensa haptics zelf kunt proberen. Eén minpuntje: Sensa haptics werkt momenteel nog niet onder iOS, maar alleen op Android 12 of nieuwer en Windows 11. Het is dus nog even afwachten tot je er gebruik van kunt maken.

Nexus-app voor iOS

Om de Kishi Ultra te kunnen gebruiken heb je de Razer Nexus-app nodig, die verkrijgbaar is voor iOS en Android. Vanuit de app kun je mobiele games starten, waarbij het samenwerkt met Apple Arcade, Xbox Game Pass en de Google Play Store.

Razer heeft ook een nieuwe versie van de goedkopere Kishi V2 met usb-c aangekondigd voor de iPhone 15 en Anrdoid. Deze is ook bedraad te gebruiken met een iPad, Mac of Windows-pc.

Bekijken:

Meer gamecontrollers voor je iPhone vind je in onze round-up. Je kunt ook kiezen voor Backbone en SteelSeries Nimbus, maar die zijn niet zo geavanceerd als deze nieuwe Razer.