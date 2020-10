12 dingen die Apple niet vertelde over de iPhone 12

Apple heeft tijdens de aankondiging van de iPhone 12-modellen heel wat interessante details gegeven en ook in het persbericht valt genoeg te lezen. Maar sommige dingen vertelden ze niet en er zijn ook wat details die zo snel voorbij kwamen, dat je ze misschien hebt gemist. Hier zetten we een aantal op een rijtje.

In een uur joeg Apple alle aankondigingen van de iPhone 12 er doorheen, waarbij er zelfs nog wat tijd was voor intermezzo’s, zoals een provider die z’n 5G-netwerk als een luid schreeuwende marktkoopman zat aan te bevelen. Ook was er tijd voor een buitenscène, waarbij Apple’s Lisa Jackson vanaf het dak aankondigde dat er geen oplader en oortjes meer in de doos zitten. Maar de echt interessante details over de iPhone 12 raakten soms wat ondergesneeuwd of waren pas later in de kleine lettertjes in het persbericht te vinden. Wij hebben een paar leuke details op een rijtje gezet, die je misschien over het hoofd hebt gezien of die helemaal niet werden verteld.

#1 Waarom er geen 120Hz scherm in zit

We krijgen bij met iPhone 12 (Pro) wel ondersteuning voor Dolby Vision, maar een 120Hz display zit er niet in. Zelf geeft Apple daarvoor uiteraard geen verklaring, maar we kunnen wel een gok doen.

De eerste reden is dat het te veel energie zou kosten. Apple moest waarschijnlijk de keuze maken tussen 5G of een 120 Hz scherm. Beide opties inbouwen was een te grote aanslag op de batterij geweest.

De tweede reden is wellicht dat er te weinig controllers voor de aansturing van het scherm konden worden ingekocht. Dit was een gerucht dat voorafgaand aan de introductie rondging. Een ander punt is dat er waarschijnlijk nog niet voldoende LTPO OLED-panelen kunnen worden geproduceerd. Dit type OLED-paneel maakt adaptive refresh mogelijk. Ze zijn zuiniger dan de LTPS-schermen in de huidige iPhones. Met een dergelijk scherm zou Apple het scherm van de iPhone zelfs always-on kunnen maken, bijvoorbeeld om continu een klokje en enkele widgets te tonen. Maar ook dat is een aanslag op de batterij.

Samsung gebruikt deze schermen al in de Note 20. Apple gebruikt ze ook al in de iPad Pro en de Apple Watch, maar daarbij gaat het om fors lagere aantallen. De verkoopaantallen van de iPhone liggen zo hoog, dat niet alles te realiseren is.

Op de Apple Watch is de verversingsgraad 1 tot 60 Hz. Op de iPad Pro is er sprake van een variabele verversing 60 tot 120Hz als je aan het browsen bent en de Apple Pencil gebruikt.

We kregen dus geen 120 Hz-scherm, maar alle iPhone 12-modellen beschikken nu wel over een OLED-scherm, HDR-ondersteuning, True Tone, een maximale helderheid van 1200 nits en een coating tegen vingervlekken.

#2 Ceramic Shield zit alleen aan de voorkant

Apple vertelde veel over Ceramic Shield, een nieuw type glas dat samen met Corning (maker van Gorilla Glass) is ontwikkeld. Dit is een speciaal soort versterkt glas met de eigenschappen van keramiek. Daardoor heb je minder last van barsten als je toestel valt. Het zou tot 4x betere valprestaties leveren volgens Apple. Maar helaas zit het alleen aan de voorkant en niet aan de achterkant.

De platte voorkant maakt de iPhone ook minder gevoelig voor glasbreuk. Bij de iPhone 6 t/m 11 was de gebogen rand rondom het scherm vaak de zwakste schakel: als een hoekpunt de vloer raakte leverde dat vaak een barst op.

Overigens worden glazen screenprotectors daardoor niet overbodig. Je hebt nog steeds een dergelijke screenprotector nodig om je scherm tegen krassen te beschermen. Ceramic Shield is vooral gericht op het voorkomen van glasbreuk, maar voorkomt geen krassen.

#3 Waarom er geen snelle 5G in de Nederlandse iPhones zit

Apple besteedde tijdens de aankondiging veel aandacht aan 5G, met een langdurige presentatie van Verizon waarin gouden bergen werden beloofd. Maar die gouden bergen komen voorlopig nog niet naar Europa. De toestellen die in Europa worden verkocht ondersteunen nog niet de snellere 5G-variant mmWave. Dat is op de korte termijn geen probleem. De frequenties voor mmWave worden pas in 2022 geveild en daarna zal het nog zeker twee jaar duren voordat je echt goede dekking hebt. mmWave heeft namelijk een kleiner bereik en er treedt meer verlies op, dus er zijn veel meer masten nodig. Het kan wel even duren voordat de providers dit hebben uitgerold.

Ben je van plan om binnen 4-5 jaar naar een nieuw toestel over te stappen, dan is het geen probleem. Wil je langer dan 4 jaar met je iPhone 12 doen en wil je tegen die tijd snellere 5G gebruiken, dan is het wel een probleem. Maar we gokken dat er rond die tijd wel weer andere nieuwe functies in de iPhone zitten, die je interessanter zijn dan 5G. Je kunt met de huidige 4G-netwerken immers ook al theoretische snelheden halen tot 256Mbps.

Meer hierover lees je in onze uitleg over 5G iPhones.

#4 5G ondersteunt geen roaming

Kun je een Amerikaanse iPhone kopen en deze vervolgens in Europa gebruiken? Op zich kan dat, maar je zult dan wel goed moeten controleren of alle 4G-frequenties van jouw provider worden afgedekt.

Wat 5G betreft is het een ander verhaal. Sluit je er een Amerikaans 5G-abonnement met ondersteuning voor mmWave bij af, dan loop je in Europa tegen problemen aan. Ten eerste zijn er nog bijna nergens mmWave-netwerken en ten tweede ondersteunt 5G geen roaming. Je hebt er dus niets aan.

In Europa heb je een Europese 5G-simkaart nodig. Je kunt in een Amerikaanse iPhone wel een Europese simkaart stoppen en kunt dan gebruik maken van de lokale frequenties. Maar dan heb je nog niet de snellere variant van 5G. En als de mmWave in Europa wel breder wordt uitgerold, is het de vraag of jouw toestel daar wel mee gaat werken. Voor normale 4G/LTE en 5 in de variant Sub-6 biedt Apple wel een brede ondersteuning van frequenties, maar bij mmWave is dat niet het geval. Dat is voorlopig echt alleen op de VS gericht.

Overigens wordt 5G ook niet ondersteund als je je toestel in dualsim-modus actief hebt en beide lijnen gebruikt. Verder is het nuttig om te weten dat je voor 5G geen fysieke simkaart nodig hebt.

#5 De iPhone 12 mini is de kleinste 5G-telefoon ter wereld

Er zijn eigenlijk weinig verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 12 mini. Het belangrijkste verschil is het formaat – en dat maakt nou net het grote verschil. Met een schermformaat van 5,4-inch is de iPhone 12 mini het kleinste toestel met 5G-functie. Andere fabrikanten proberen hun 5G-modellen juist op het high-end segment te richten en kiezen voor zo groot mogelijke schermen. Zo heeft de nieuwe Samsung Galaxy S20 FE 5G een scherm van 6,5-inch en heeft de LG Velvet 5G een 6,8 inch scherm.

Toch zijn er ook veel mensen die een compact toestel waarderen, zoals wel blijkt uit de populariteit van de iPhone SE. Wil je de nieuwste technologie en toch een klein scherm, dan maak je met de iPhone 12 mini een goede keuze!

… maar die heeft toch een heel kleine batterij.

Klopt, maar zoals we van Apple gewend zijn, is er toch iets slims bedacht: Smart Data. 5G-verbindingen trekken je accu namelijk sneller leeg dan 4G. Daarom schakelt je toestel continu tussen beide verbindingen, om batterij te sparen. Bij normaal browsen zit je op het 4G-netwerk, maar heb je extra snelheid nodig voor het streamen of downloaden van een film, dan wordt automatisch 5G ingeschakeld. Dit is een schakelaar die je zelf kunt instellen.

#6 Apple heeft DSLR-technologie gebruikt voor de camera

Als je moet kiezen tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro, dan is meteen duidelijk dat de camera op de Pro-modellen een stuk geavanceerder is. Je krijgt drie cameralenzen en de sensor op de iPhone Pro Max is zelfs 47% groter dan voorgaande modellen. Op alle modellen zit ook een nieuwe 12 megapixel groothoeklens, met een beter diafragma (f/1.6 in plaats van f/1.8) zodat het beter presteert bij slechte lichtomstandigheden.

De Sensor-Shift Optical Image Stabilization zit alleen in de groothoeklens van de iPhone 12 Pro Max en niet in camera’s op de andere modellen (ook niet op de 12 Pro).

Dit is allemaal informatie uit de keynote. Maar wat minder werd belicht is dat Apple gebruik maakt van DSLR-technologie. Het gaat daarbij om de sensor-shift-technologie voor de nieuwe optische beeldstabilisatie. Als je een foto maakt kan de iPhone tot 5.000 micro-aanpassingen per seconde doen om het trillen van je handen te compenseren. Het betekent ook dat je voortaan Night Mode-foto’s van 2 seconden uit de hand kunt kunt maken. Voorheen werkte dit alleen met statief.

#7 Dolby Vision HDR zet de concurrentie op achterstand

Apple mag graag opscheppen over de vernieuwingen, maar door de snelheid van aankondigingen heb je misschien gemist hoe belangrijk de aankondiging van Dolby Vision HDR eigenlijk is. De iPhone is de eerste smartphone met Dolby Vision HDR. Daarmee is het mogelijk een veel breder spectrum van donker en licht vast te leggen. Het resultaat zijn video’s die er veel beter uit zien. Dat kost wel enorm veel rekenkracht, maar de 16-core Neural Engine in de A14 Bionic-chip is dat wel toevertrouwd: die levert 11 biljoen bewerkingen per seconde. Het werkt zelfs als je 4K filmt met een framerate van 60. Andere smartphones kunnen dat niet bijbenen, omdat ze de productie van chips vaak niet in eigen hand hebben.

Apple gaf filmmaker Emmanuel Lubezki (bekend van The Revenant en Gravity) de opdracht om te laten zien wat er qua videofilmen met de iPhone 12 Pro allemaal mogelijk is:

Apple biedt geen 8K videofilmen op de iPhone, terwijl andere fabrikanten dat soms al wel bieden. Zoals René Ritchie in deze video uitlegt is dat niet erg. Dolby Vision geeft een veel betere beeldkwaliteit, zelfs bij 1080p. Een hogere resolutie is niet automatisch beter.

Overigens is de beeldkwaliteit van FaceTime-bellen wel verbeterd. Als je inbelt ben je voortaan in 1080p te zien. Dit is een functie in iOS 14 en werkt zowel via het 5G-netwerk als via Wi-Fi.

#8 De iPhone 12 is eigenlijk duurder geworden

De nieuwste iPhones zijn nog steeds verkrijgbaar vanaf €809, maar Apple heeft wel een trucje uitgehaald. In plaats van een 6,1-inch scherm krijg je voor die instapprijs nu een kleiner 5,4-inch scherm en krijg je ook geen oplader en oordopjes meer. Hoewel die accessoires voor Apple eigenlijk nauwelijks iets extra kosten, hebben veel mensen wel het gevoel dat er iets is afgepakt. Er valt bovendien minder uit te pakken: je vindt alleen nog een toestel en kabel in de doos. Uitpakvideo’s van minder dan 15 seconden worden de norm.

Bij de iPhone 12 Pro-modellen is de situatie gunstiger: daar krijg je nu meer opslag voor hetzelfde geld en de topmodellen zijn zelfs iets goedkoper geworden. Maar ook die worden vanuit milieuoogpunt geleverd zonder adapter en oortjes. Wat ons daarbij ook opviel is dat Apple de 5 Watt-oplader nog steeds voor 25 euro (!) in de schappen heeft liggen, terwijl je voor hetzelfde geld de veel snellere 20 Watt-oplader met USB-C koopt.

Meer over de iPhone 12 prijzen lees je in ons aparte artikel.

#9 MagSafe-oplader en -hoesjes zijn niet verplicht

We merken dat veel mensen zich zorgen maken over de MagSafe-oplader. Gaat het niet krassen? Moet ik echt 45 euro extra uitgeven om voortaan mijn iPhone draadloos te kunnen laden? Wanneer komen er MagSafe-opladers van derden? Als ik de iPhone oppak, zit nog steeds het kabeltje eraan – dat is onhandig! En die nieuwe hoesjes zijn een stuk duurder, heb ik die echt nodig?

Paniek en bezorgdheid is niet nodig. Apple wekt weliswaar de indruk dat de MagSafe Charger dé ideale draadloze oplader voor de iPhone 12 is. Maar gewone draadloze opladers werken ook nog gewoon. Ook die 10 euro kostende oplaadmat van IKEA. Ben je verknocht aan je eigen oplaadmatje, dan kun je die gewoon blijven gebruiken.

Ook het feit dat de officiële hoesjes nu voorzien zijn van een speciale ring, dwingt je niet om een MagSafe-lader te kopen. Je kunt deze hoesjes gewoon blijven gebruiken op bestaande Qi-laadmatten. Of koop een van de vele third party-hoesjes waar geen MagSafe-snufjes in zijn verwerkt.

Apple heeft met MagSafe een mooi nieuw ecosysteem voor accessoires gecreëerd, zoals ze zelf zeggen. Daardoor voel je je misschien gedwongen om allerlei nieuwe, dure accessoires erbij te kopen. Maar je hoeft daar natuurlijk niet aan mee te doen.

Het grootste voordeel is dat je met MagSafe op 15 Watt kunt opladen, terwijl een Qi-lader net als voorheen een maximum van 7,5 Watt biedt.

#10 Hoesjes van de iPhone 11 passen niet

Apple kiest dit jaar opnieuw voor het 6,1-inch formaat, maar bestaande hoesjes voor de iPhone 11 zullen niet passen. Dat heeft ermee te maken dat de vorm iets anders is: geen afgeronde zijkanten meer, maar platte vlakken. De nieuwe modellen (iPhone 12 en iPhone 12 Pro) zijn 11 procent dunner, 15 procent kleiner en 16 procent lichter dan de iPhone 11.

De 5,4″ iPhone 12 mini en 6,7″ iPhone 12 Pro Max hebben dit jaar een compleet nieuw schermformaat, dus er zullen geen oude hoesjes zijn die passen.

Lees meer over Apple’s MagSafe-hoesjes in onze round-up.

#11 De batterij is kleiner, maar toch beter

Officiële info is er nog niet over de batterijcapaciteit. Apple geeft alleen schattingen van de gebruiksduur bij video kijken, streamen en internetten. Maar uit gelekte cijfers blijkt wel dat de batterijcapaciteit dit jaar lager is. Dit hoeft echter geen probleem te zijn, want meestal voert Apple wel optimalisaties door. Omdat de gebruiksduur hetzelfde is gebleven, kun je ervan uit gaan dat de toestellen van dit jaar zuiniger zijn. Wie angst heeft dat de batterij snel slijt, koopt beter geen iPhone 12 mini, want die heeft de kleinste batterij.

Deze cijfers zijn schattingen van PhoneArena en zijn nog niet bevestigd door teardowns.

Lees ook ons artikel over de iPhone 12 batterijduur voor meer informatie.

#12 Meer RAM

Iets anders waar Apple nooit over spreekt, is de hoeveelheid werkgeheugen, oftewel RAM. Dit jaar is het omhoog gegaan van 4GB naar 6GB in de iPhone Pro-modellen. De iPhone 12 en 12 mini hebben net als voorgaand jaar 4GB RAM. Dat Apple hier niet over spreekt, is logisch. Gewone gebruikers beseffen vaak niet dat de iPhone dankzij allerlei optimaliseringen met veel minder RAM toe kan, in vergelijking met Android-toestellen. Apple wil hiermee voorkomen dat gebruikers domweg cijfertjes gaan vergelijken wat in dit geval een kwestie van appels versus androids is.

