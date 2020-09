Gaat Apple dit jaar meer opslag bij de iPhone 12 geven? Of kun je straks voor dezelfde configuraties kiezen? Er zijn allerlei geruchten over de iPhone 12-opslag, dus tijd voor een overzicht. En hoe zit het eigenlijk met het werkgeheugen?

iPhone 12 opslag: de verwachtingen

Eerder dit voorjaar waren er allerlei details van de iPhone 12 gelekt, waaronder ook enkele informatie over de opslag. Maar naarmate de ontwikkeling van de nieuwste modellen vordert, kan Apple allerlei details nog op het laatste moment aanpassen. De nieuwste geruchten voorspellen dat Apple bij in ieder geval twee toestellen kiest voor standaard meer opslag dan je nu van de iPhones gewend bent. De opslag bij de iPhone 12 begint vermoedelijk bij 64GB, maar bij de Pro-modellen krijg je direct meer voor je geld.



Allereerst is het goed om te weten wat Apple nu voor opslagcapaciteit hanteert. Bij de iPhone 11 Pro kan je kiezen tussen 64GB, 256GB en 512GB. Bij de iPhone 11 is de keuze 64GB, 128GB of 256GB. Maar hoe gaat dat er in 2020 uit zien?

Dit verwachten we voor de opslag in de iPhone 12:

Zoals je ziet blijft de opslag bij de iPhone 12 mini en iPhone 12 vermoedelijk onveranderd. Het standaardmodel krijgt nog steeds 64GB opslag mee, met een maximum tot 256GB. Bij de iPhone 12 Pro-serie krijg je wel direct 128GB, een verdubbeling ten opzichte van de iPhone 11 Pro. Dit komt overeen met de verdeling bij de iPad Pro: ook daar krijg je meteen 128GB. Of er bij de iPhone 12 Pro net als bij de iPad Pro een optie voor 1TB bij komt is niet bekend, maar lijkt ons niet zo waarschijnlijk.

Hou er rekening mee dat de prijsverhogingen voor meer opslag nog schattingen zijn en dus nog kunnen veranderen. Het verschil in prijs is telkens in vergelijking met de standaarduitvoering.

iPhone 12 geheugen

Over de hoeveelheid werkgeheugen in de iPhone 12 zijn ook een paar geruchten geweest. Volgens goed ingevoerde bronnen krijgt de iPhone 12 Pro 6GB RAM. Dat is 2GB meer dan Apple nu bij de iPhone 11 Pro gebruikt. Vermoedelijk gaat Apple dit extra werkgeheugen gebruiken met de LiDAR-scanner en de meer geavanceerde Pro-functies. Er gingen ook geruchten over een ProMotion-display, maar dat lijkt er dit jaar niet in te zitten.

De standaard iPhone 12 mini en iPhone 12 krijgen nog gewoon 4GB RAM, net als afgelopen jaar. De LiDAR-scanner ontbreekt hier, dus is extra werkgeheugen ook niet noodzakelijk. In vergelijking met de concurrentie loopt Apple nog wel wat achter, maar dat is niet per se een slechte eigenschap. Android-toestellen hebben vaak ook wat meer werkgeheugen nodig. Omdat bij iPhones de hardware en software nauwer samenwerken en op elkaar afgestemd zijn, is een grotere hoeveelheid werkgeheugen niet nodig.

We verwachten de iPhone 12-serie in oktober. Mogelijk verschijnen eerst de twee basisversies, met de Pro-modellen een paar weken later. De datum van het iPhone 12-event is nog niet bekend, maar staat mogelijk gepland voor 13 oktober. Lees ook onze andere artikelen over de iPhone 12-serie: