De iPhone 12-modellen waren de eerste iPhones met ondersteuning voor MagSafe. Dat was voor Apple zo’n succes, dat de nieuwste versie van Qi (de standaard van draadloos opladen) gebaseerd is op de specificaties van MagSafe. De eerste laders met Qi2-ondersteuning zijn inmiddels beschikbaar en om ervan te profiteren heb je wel een geschikte iPhone nodig. Uit tests van MacWorld blijkt dat de iPhone 12-serie sinds kort ondersteuning gekregen heeft voor Qi2.

Werkt iPhone 12 met Qi2?

Het voordeel van Qi2 ten opzichte van de eerste Qi-standaard, is dat draadloos opladen sneller gaat. iPhones die geschikt zijn voor Qi2 en gebruikt worden met een gecertificeerde oplader, kunnen draadloos opladen tot een snelheid van 15W. Bij gewoon draadloos opladen via Qi was dit nog beperkt tot 7,5W. Apple’s eigen MagSafe-oplader voor de iPhone gaat altijd al tot 15W.

Nu blijkt dat iOS 17.4 ondersteuning voor Qi2 toegevoegd heeft voor de iPhone 12-modellen. Uit tests van MacWorld blijkt dat een iPhone 12 met Qi2-opladers nu net zo snel oplaadt als met Apple’s eigen MagSafe-oplader. Bovendien verschijnt de schermvullende MagSafe-oplaadanimatie in beeld zodra je een iPhone 12 op een Qi2-oplader legt.

Apple heeft in de releasenotes van iOS 17.4 niet laten weten dat de iPhone 12 nu Qi2-ondersteunt en dat is opmerkelijk. Toen Apple iOS 17.2 uitbracht, werd er ondersteuning voor Qi2 toegevoegd aan de iPhone 13- en iPhone 14-serie. Dit werd ook duidelijk vermeld in de bijbehorende releasenotes. De iPhone 15-serie ondersteunt al sinds de release de Qi2-standaard.