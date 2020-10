Bij de introductie van nieuwe iPhone-modellen is ook altijd de vraag: hoe zit het met de batterijduur? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet!

iPhone 12 batterijduur: zo zit het

Batterijduur is belangrijk bij een nieuwe iPhone. Logisch, want hoe langer de batterij meegaat, hoe minder snel je later last krijgt van slijtage. Apple verbeterde bij de iPhone 11-serie de gebruiksduur, maar is dat bij de iPhone 12 ook het geval? Zeker als je bedenkt dat de toestellen wat slanker zijn geworden dan hun voorgangers, waardoor er minder ruimte is voor een accu. Gelukkig is de accuduur vrijwel hetzelfde gebleven, als je bijvoorbeeld kijkt naar de 6,1-inch versies van de iPhone 11 en 12. Alle modellen ondersteunen trouwens snelladen. Je kunt ze in 30 minuten opladen van 0% tot 50% als je de 20 Watt-adapter gebruikt die Apple los verkoopt. Je kunt deze combineren met de meegeleverde USB-C-naar-Lightning-kabel, die nog steeds het standaard uiterlijk met rubberachtige coating heeft. Apple is niet overgestapt naar een kabel met gevlochten bekleding. Als je de MagSafe Charger gebruikt kun je iPhone 12-modellen ook sneller opladen, namelijk op een vermogen van 15 Watt. Bij normale Qi-laders blijft het beperkt tot een vermogen van 7,5 Watt.



Overzicht: iPhone 12 batterijduur

Hieronder zie je de maximale batterijduur die Apple volgens de specificaties aangeeft. Dus de iPhone mini gaat tot 15 uur mee bij het kijken van video, maar dit kan in de loop van de tijd verminderen als de batterij slijtage gaat vertonen. Meestal zijn de waarden die Apple opgeeft realistisch, maar ze zijn uiteraard ook afhankelijk van de schermhelderheid en wat je verder nog met je toestel doet.

iPhone 12 mini: indrukwekkende batterijduur

De iPhone 12 mini is de kleinste iPhone die Apple momenteel verkoopt. De accuduur van de mini is twee uur korter dan van de gewone iPhone 12. Toch levert de mini eigenlijk indrukwekkende batterijprestaties als je het vergelijkt met de (eveneens kleine) iPhone SE 2020.

iPhone 12 mini: 64,2 mm x 131,5 mm x 7,4 mm (gewicht 133 gram)

iPhone SE 2020: 67,3 mm x 138,4 mm x 7,3 mm (148 gram)

Ook bij de iPhone 12 en iPhone 12 Pro heeft Apple de accuduur vrijwel hetzelfde weten te houden, ondanks de wat kleinere behuizing.

Langste batterijduur bij iPhone 12 Pro Max

De langste batterijduur vinden we uiteraard bij het grootste model, de iPhone 12 Pro Max, die maar liefst 80 uur audio kan afspelen. De andere modellen komen niet verder dan 65 uur en bij de iPhone SE is het zelfs maar 40 uur. Vooral bij audio luisteren blinkt de Pro Max uit, omdat dan het scherm kan worden uitgeschakeld. De iPhone 12 Pro Max heeft een batterijduur die vergelijkbaar is met zijn voorganger, de iPhone 11 Pro Max. Wel heeft het nieuwe toestel een iets groter scherm.

De exacte batterijcapaciteit van de verschillende modellen is nog niet bekend. Dit zal pas bekend worden als de eerste iPhone 12 teardowns online verschijnen, maar daarvoor moet het toestel eerst in de winkel liggen.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf vrijdag te bestellen. Meer weten over deze spiksplinternieuwe telefoons? Bekijk dan ons overzicht met prijzen, opslag, kleuren en meer.