De iPhone 12 beschikt over een Smart Data-modus. Daarbij gebruikt de iPhone 12 alleen 5G als het echt nodig is. De functie is bedoeld om de batterij te sparen.

Smart Data voor 5G iPhones

Alle iPhone 12-modellen ondersteunen 5G, maar dat wil niet zeggen dat de telefoon altijd met 5G verbonden is. Apple heeft gekozen voor een slimme manier om je batterij te sparen, want 5G vraagt veel van de accu. Met Smart Data wordt gezorgd dat er alleen verbinding is met 5G als dit nodig is. Open je een app die veel data vereist, zoals Netflix of Apple TV+, dan zal de iPhone 12 overschakelen naar de hogere snelheden van 5G. In de praktijk zal de iPhone echter vooral 4G gebruiken, ook op plekken waar 5G-dekking is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het updaten van apps of het bladeren door een webpagina.



Het is wel een beetje te vergelijken met de chips die Apple in de iPhones gebruikt: die bevatten snelle en energiezuinige processorkernen. Bij normale niet-intensieve taken zullen de energiezuinige kernen het werk doen. Start je een zware bewerking, dan worden de snelle kernen tijdelijk ingeschakeld. Ze gebruiken meer energie, maar op de korte termijn is dat niet erg. Gedurende de dag zullen vooral de energiezuinige kernen aan het werk zijn.

Alleen 5G als het nodig is

Iets soortgelijks heeft Apple bedacht voor de 5G iPhones. Als je gewoon wat op je iPhone aan het bladeren bent is er geen snelle dataverbinding nodig en zul je een groot deel van de tijd op 4G-snelheid doorbrengen. Wil je iets doen wat snelle data vereist, dan schakelt de iPhone over naar 5G. Dit geldt bijvoorbeeld voor het streamen van een film, het downloaden van een muziekalbum vlak voordat je in een vliegtuig stapt, of het spelen van een online game. De iPhone moet deze need for speed dan natuurlijk wel tijdig detecteren. Hoe dit in de praktijk werkt, moeten we nog afwachten.

Ben je door Twitter of nieuwsberichten aan het bladeren, bekijk je het weerbericht of de beurskoersen of iets anders waar vooral tekst en plaatjes aan te pas komen, dan is de 5G-snelheid niet nodig. 4G is in dat geval snel genoeg en het inschakelen van 5G zou een nauwelijks merkbaar verschil opleveren. Apple pakt het daarmee anders aan dan de meeste Android-fabrikanten, waarbij 5G veel vaker actief is en waarbij de batterij sneller leeg gaat. Om dit op te lossen worden vaak grotere accu’s gebruikt, maar dat maakt het toestel ook weer groter en zwaarder. Bij een klein toestel zoals de iPhone 12 mini is daar geen ruimte voor.