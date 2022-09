Niet alles over de iPhone 14 is uitgebreid besproken door Apple. Pas na het bestuderen van de technische specs en de kleine lettertjes komen ze boven water. Hier zijn daarom 10 details over de iPhone 14-serie die wat onderbelicht zijn gebleven, maar die je zeker moet weten.

#1 iPhone 14 Plus komt pas op 7 oktober

Terwijl alle andere iPhone 14-modellen op 16 september verkrijgbaar zijn, is er één uitzondering: de iPhone 14 Plus. Deze komt pas later op de markt, namelijk pas op 7 oktober. Je kunt overigens al wel aanstaande vrijdag 9 september bestellen, maar zult iets langer moeten wachten tot ‘ie wordt geleverd. Dit betekent waarschijnlijk ook dat je de iPhone 14 Plus pas later in de winkel kunt bekijken. Mogelijk heeft dit te maken met een tekort aan schermpanelen. Hoewel de iPhone 14 Pro Max hetzelfde schermformaat heeft, worden daarvoor wel andere schermpanelen gebruikt.

Minder interessant voor ons, maar ook goed om te weten: Apple gaat de iPhone 14 Pro-modellen pas op 23 september uitbrengen in Turkije, Maleisië en 20 andere landen. Gelukkig zijn Nederland en België wel meteen op 16 september aan de beurt.

#2 iPhone 13-hoesjes passen niet

Je zult voor de iPhone 14-modellen nieuwe hoesjes moeten kopen. Dit komt bij de Pro-modellen door de grotere cameralenzen aan de achterkant en het feit dat de toestellen iets dikker zijn geworden. Maar ook de iPhone 13-hoesjes gaan niet passen op de standaard iPhone 14. En wat de iPhone 14 Plus betreft: dit is natuurlijk een compleet nieuw formaat met dubbele camera, dus het is logisch dat je er een nieuw hoesje voor nodig hebt. Diverse fabrikanten hebben al iPhone 14-hoesjes uitgebracht.

#3 iPhone 14 heeft Mac-achtig opstartgeluidje

Een leuk detail over de iPhone 14: bij het opstarten en uitschakelen krijg je een Mac-achtig geluidje te horen. Dit is optioneel en valt onder de toegankelijkheidsfuncties. Via Instellingen > Toegankelijkheid kun je de Power On & Off Sounds regelen. Dit maakt het voor blinde gebruikers gemakkelijker om te weten of de iPhone die ze in de hand hebben aan of uit staat.

#4 iPhone 14 werkt met Bluetooth 5.3

Alle vier ieuwe iPhone 14-modellen én de tweede generatie AirPods Pro werken met Bluetooth 5.3. Dat blijkt uit de technische specs van Apple. Of er ook LE Audio-support is toegevoegd is op dit moment nog onduidelijk. LE Audio werkt in theorie op elk apparaat met Bluetooth 5.2 en heeft diverse voordelen, zoals verbeterde audiokwaliteit dankzij de codec LC3, langere batterijduur en ondersteuning voor multi-stream audio. Verder kun je meerdere AirPods-setjes tegelijkertijd aansluiten op dezelfde iPhone. Je hoeft dan je oortjes niet meer te delen.

Het is mogelijk dat Apple op een later moment via een software-update toch LE Audio activeert.

#5 iPhone 14 zonder simkaartslot alleen in de VS

Apple gaat voor het eerst een iPhone 14 uitbrengen die volledig op eSIM is ingesteld. Er zit geen simkaartslot meer in. Dit geldt echter alleen voor de modellen die in de VS hebben verkocht. De normale modellen die elders ter wereld worden verkocht hebben naast het simkaartslot ook nog de mogelijkheid om twee eSIMs te gebruiken. Dat Apple nu voor één land kiest, heeft er mogelijk mee te maken dat niet alle providers wereldwijd de mogelijkheid bieden om een eSIM te activeren. In de VS is de lijst inmiddels lang genoeg: AT&T, T-Mobile, US Cellular, Verizon, Xfinity Mobile, Boost Mobile, H2O Wireless, Straight Talk, C Spire en nog een paar andere.

#6 iPhone 14 satellietfunctie alleen in VS en Canada

Satellietcommunicatie was één van de highlights tijdens de aankondiging van de iPhone 14-modellen. Maar helaas werkt het voorlopig alleen in de VS en Canada. Apple heeft een samenwerking gesloten met Globalstar en dus niet met Starlink van Elon Musk, zoals we al voorspelden. Globalstar heeft 24 satellieten in een lage baan om de aarde cirkelen. Uit documenten van toezichthouder SEC blijkt dat Globalstar 85% van de huidige en toekomstige netwerkcapaciteit voor Apple reserveert.

Apple’s satellietdienst is alleen te gebruiken in noodgevallen. Bij aanschaf van een iPhone 14 Pro krijg je twee jaar gratis gebruik. Daarna zul je zelf voor de kosten moeten opdraaien; Apple heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel het gaat kosten. Dat de dienst alleen in de VS en Canada start, heeft waarschijnlijk te maken met het callcenter dat Apple gaat inrichten en waar “enkele honderden medewerkers” voor nodig zijn. Deze mensen gaan zorgen dat de tekstberichtjes die je via de satelliet kunt sturen terecht komen bij nooddiensten die alleen telefonisch bereikbaar zijn. Je kunt de satellietverbinding ook gebruiken om je locatie met familie en vrienden te delen via het Zoek mijn-netwerk.

Omdat het wat tijd kost om naar het signaal te zoeken en de satellietverbinding tot stand te brengen, vraagt de iPhone ondertussen allerlei info. Je krijgt een vragenlijst in beeld met vragen als: wat is het noodgeval, wie heeft hulp nodig en zijn er gewonden? Hulpverleners kunnen hiermee dan meteen aan de slag.

Omdat de bandbreedte via de satelliet vrij laag is heeft Apple een compressie-algoritme gemaakt dat de berichten drie keer kleiner maakt, zodat ze sneller verzonden kunnen worden. De dienst start in november 2022.

#7 iPhone 14-modellen hebben uur langere batterijduur

De iPhone 14-modellen hebben een grotere batterij die langer meegaat, beloofde Apple. Er waren tijdens de keynote echter geen details te zien. Nu blijkt dat ze allemaal ongeveer een uur langer meegaan in vergelijking met de iPhone 13-modellen.

Er is geen vergelijking met de iPhone 14 Plus mogelijk, omdat dit toestel qua formaat nieuw is. Deze gaat echter 26 uur mee voor video afspelen, 20 uur voor streaming video en 100 uur voor audio afspelen. Daarmee heeft het de langste speelduur voor audio van alle toestellen.

Je kunt alle modellen snelladen: in 30 tot 35 minuten is de batterij alweer voor 50% gevuld als je een stroomadapter van 20 Watt of meer aansluit.

#8 Geen enkele iPhone 14 geschikt voor wifi 6E

Als je de nieuwste internetrouter in huis wilt halen en klaar wilt zijn voor de toekomst moet je een wifi 6E router hebben, de opvolger van wifi 6. De nieuwe iPhones ondersteunen het helaas niet en blijven steken op wifi 6. Dit blijkt uit de technische specs van Apple: daar wordt wifi 6 (802.11ax) met 2×2 MIMO genoemd. Sinds de iPhone 11 biedt Apple al support voor wifi 6, maar 6E gaat nog een stuk verder. Het biedt betere performance, lagere latency, snellere dataoverdracht en meer dankzij de extra 6 GHz-band. Nu zit je ook met de allernieuwste iPhone voorlopig vast aan de bekende wifi-frequenties 2,4 GHz en 5 GHz.

#9 Pro-modellen iets dikker door camerabult

Er was een periode dat Apple geobsedeerd was door steeds dunner en lichter. Maar die tijd lijkt voorbij. De iPhone 14 Pro-modellen zijn een fractie dikker dan de vorige generatie, vanwege de meer geavanceerde camera’s. Maar het scheelt niet veel. Zo zijn beide iPhone 14 Pro-modellen nu 7,85mm dun (was 7,65mm). Ook is het gewicht iets omhoog gegaan, maar alleen bij de iPhone 14 Pro: die weegt nu 206 gram (was 204 gram). De iPhone 14 Pro Max heeft hetzelfde gewicht gehouden als zijn voorganger: 240 gram.

#10 Geen 8K video, wel 4K Filmmodus

Er waren geruchten dat de iPhone 14 Pro-modellen dankzij de 48 megapixelcamera 8K-video’s konden schieten. Dat blijkt niet het geval. Wel is er op het gebied van video iets verbeterd: je kunt de Filmmodus nu met een resolutie van 4K HDR (30 fps) gebruiken. Voorheen was je aangewezen op 1080p (30 fps). Met de Filmmodus kun je een fraai diepte-effect krijgen, waarbij de focus verschuift tussen de personen of objecten die in beeld zijn. De camera stelt scherp op de persoon die in actie is, terwijl de persoon op de achtergrond onscherp wordt gemaakt. Dit wordt in speelfilms ook veel gedaan.

Apple heeft de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aangekondigd op 7 september tijdens het september 2022-event. De Pro-modellen hebben de grootste update gekregen met een always-on display en een nieuw pilvormig Dynamic Island, een 48-megapixel camera en de nieuwe kleuren Space Black en Deep Purple. Wil je de iPhone 14 kopen, hou dan rekening met sterk gestegen prijzen! Voor alle vier modellen start de iPhone 14 pre-order op vrijdag 9 september. Lees onze samenvatting van het iPhone 14-event voor alle info!