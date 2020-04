Wanneer komt de eerste 5G iPhone? Heel waarschijnlijk nog in 2020, als de iPhone 12 Pro wordt verwacht. Kan Apple ook 5G activeren op andere iPhones? En heb je een iPhone met 5G echt nodig? Op deze vragen geven we antwoord op deze pagina.

De eerste 5G-netwerken zijn al beschikbaar, al zijn er nog wel beperkingen qua uitrol en bereik. Toch is het goed om nu al na te denken over 5G iPhones, want om de 5G-netwerken straks te kunnen gebruiken moet je toestel er wel geschikt voor zijn. Ook Apple is ermee bezig, maar hoe zit het precies? We zetten de feiten en verwachtingen voor je op een rij.

Wanneer een 5G iPhone?

Volgens de meeste analisten en experts zal Apple in 2020 voor het eerst een iPhone 5G uitbrengen, al zullen niet meteen alle 5G-frequentiebanden worden ondersteund. In sommige regio’s wordt gekozen voor mmWave (millimeter wave) 5G-netwerken, terwijl op andere plekken voor sub-6 (mid-band) frequenties is gekozen. mmWave is snel maar heeft een beperkte dekking, sub-6 heeft lagere snelheden maar kan een groter gebied afdekken.

Qualcomm heeft in februari 2020 het X60-modem onthuld, als opvolger van de X55. Beide zouden in de 5G iPhone gebruikt kunnen worden. De X60 combineert mmWave en sub-6. De komende vier jaar zou Apple in ieder geval voor 5G-modems van Qualcomm willen kiezen.

Een iPhone 5G moet niet alleen beschikken over een geschikt modem, maar ook over speciale antennes voor 5G. Apple zou bezig zijn met een eigen 5G-antenne omdat ze die van Qualcomm te groot vonden. Qualcomm kwam vlak daarna echter snel met een kleinere QTM535-antenne op de proppen.

Je zult dus over een geschikt toestel moeten beschikken. Daarnaast moet je op een geschikte locatie wonen en abonnee zijn bij een provider die het ondersteunt. Vodafone biedt sinds eind april 2020 het 5G-netwerk aan en T-Mobile staat in de startblokken met een abonnement dat er al geschikt voor is. Uiteraard zijn ook andere providers in Nederland en België met 5G-uitrol bezig.

5G op bestaande iPhones

Je vraagt je misschien af: “Kan Apple 5G op mijn bestaande iPhone activeren?” Er zit immers al technologie voor 4G in en het kan misschien met een software-update sneller worden gemaakt, of op een andere manier worden geactiveerd? Helaas, dat lijkt niet mogelijk. Apple zal speciale modems moeten inbouwen om 5G-technologie de ondersteunen. Je hebt dus een nieuw toestel nodig en de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max lijken daarbij de eerste kandidaten.

Heb je een 5G iPhone nodig?

Volgens de bekende analist Ming-Chi Kuo zal Apple de 5G iPhone aanvankelijk in een beperkt aantal landen uitbrengen. Het gaat dan om de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. De kans is dus aanwezig dat we langer moeten wachten, net als bij eerdere functies zoals eSIM het geval was.

Is het erg dat we voorlopig geen 5G iPhones kunnen gebruiken? Op zich valt het gemis wel mee. De echt snelle frequenties op 3,5GHz worden in Nederland pas in 2022 geveild en pas dan is de snelheidswinst van 5G echt merkbaar. De meeste gebruikers hebben helemaal geen sneller netwerk nodig; 4G is snel genoeg.

De relatief kleine groep mensen die altijd het beste en duurste wil hebben, kan eventueel een 5G iPhone uit het buitenland halen. Al zal het snelheidsverschil in het begin nog wel mee.

Is Apple (te) laat met 5G iPhones?

Sommige fabrikanten hebben al 5G-modellen uitgebracht. Het gaat dan veelal om Aziatische fabrikanten die heel veel verschillende modellen uitbrengen en hun assortiment gemakkelijk kunnen aanpassen, voor bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse markt. Apple wacht meestal wat langer met de uitrol van functies totdat het echt zin heeft. Een toestel met 5G-ondersteuning vereist een duurder modem en waarom zou je die extra kosten maken, als het nog niet overal te gebruiken is en nog nauwelijks voordelen biedt?

Apple is wel vaker laat geweest: zo kreeg de allereerste iPhone nog alleen 2G, terwijl de rest van de fabrikanten al met 3G bezig was.

Wel is het belangrijk om op de toekomst voorbereid te zijn. Ben je gewend om je toestel vijf jaar te gebruiken, dan kan het nuttig zijn om voor een 5G iPhone te kiezen omdat de netwerken rond die tijd volledig zijn uitegrold.

Release iPhone 5G

Apple heeft uiteraard nog niet aangekondigd wanneer er officieel ondersteuning voor 5G is. We verwachten ook niet dat dit tijdens WWDC 2020 in juni al zal gebeuren, maar pas in september tijdens de aankondiging van de nieuwe toestellen.

Het zou gaan om vier nieuwe iPhones met 5G en OLED-schermen. Analist Kuo denkt dat maar een klein percentage (15-20%) van de verkochte iPhones in 2020 over 5G zal beschikken. Het zal nog niet erg stormlopen.

Het coronavirus kan daarbij voor extra onzekerheden en vertraging zorgen. Het is lastiger om de productie weer op normaal niveau te krijgen en het ontwikkelen van nieuwe functies is moeilijker omdat op afstand gewerkt moet worden.

Zit je te wachten op een meer betaalbare iPhone met 5G, dan kun je beter wachten tot 2021 of 2022.

iPhone 5G-varianten

5G-ondersteuning zit waarschijnlijk alleen in de duurdere iPhone 2020-modellen. Het is ook mogelijk dat er optionele varianten verschijnen: de iPhone 12 Pro komt dan bijvoorbeeld in Europa alleen beschikbaar in een sub-6 variant, terwijl de snellere versie met mmWave alleen in de VS verkrijgbaar is. Dat beweert althans een analist van Wedbush.

5G iPads en MacBooks

We hebben het hier vooral gehad over de iPhone, maar hoe zit het met de andere producten? Op dat punt zijn er twee geruchten geweest: Apple zou plannen hebben om in 2020 een MacBook met 5G uit te brengen. Dat betekent dat je altijd en overal een internetverbinding hebt, ook als je buiten het bereik van Wi-Fi-netwerk komt.

Daarnaast zijn er geruchten dat Apple werkt aan een 5G iPad met hoge snelheid. Daarbij zou zijn gekozen voor mmWave-technologie.

Lees meer over 5G-netwerken in onze uitleg: