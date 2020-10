iPhone 12 vs iPhone 12 mini: verschillen op een rij

Als je twijfelt tussen de iPhone 12 of iPhone 12 mini, dan is het formaat waarschijnlijk de meest doorslaggevende factor. Zoals de naam al zegt is de iPhone 12 mini een kleinere versie van de gewone iPhone 12, maar welke verschillen zijn er nog meer? Hoe zit het met de schermresolutie en de batterij? In deze vergelijking lees je de verschillen tussen de iPhone 12 vs iPhone 12 mini.

Verschillen tussen iPhone 12 vs iPhone 12 mini

Naast het schermformaat zijn er nog vijf andere aspecten waarop de twee modellen van elkaar verschillen:

Prijs : De iPhone 12 is €100 duurder dan de iPhone 12 mini: €909,- vs €809,-.

: De iPhone 12 is €100 duurder dan de iPhone 12 mini: €909,- vs €809,-. Release : Je moet voor de iPhone 12 mini iets langer geduld hebben, want die verschijnt pas in november. Vanaf 13 november wordt de kleinste iPhone geleverd, terwijl de iPhone 12 al vanaf 23 oktober beschikbaar is.

: Je moet voor de iPhone 12 mini iets langer geduld hebben, want die verschijnt pas in november. Vanaf 13 november wordt de kleinste iPhone geleverd, terwijl de iPhone 12 al vanaf 23 oktober beschikbaar is. Afmetingen : De iPhone 12 mini is een stuk compacter. Hij is ruim 15 millimeter korter en ruim 7 millimeter smaller (146,7 x 71,5 x 7,4mm voor iPhone 12 vs 131,5 x 64,2 x 7,4 bij de iPhone 12 mini). De iPhone 12 mini is zelfs fysiek kleiner dan de iPhone SE 2020 en iPhone 8.

: De iPhone 12 mini is een stuk compacter. Hij is ruim 15 millimeter korter en ruim 7 millimeter smaller (146,7 x 71,5 x 7,4mm voor iPhone 12 vs 131,5 x 64,2 x 7,4 bij de iPhone 12 mini). De iPhone 12 mini is zelfs fysiek kleiner dan de iPhone SE 2020 en iPhone 8. Schermformaat : Het scherm van de iPhone 12 meet 6,1-inch, terwijl die van de iPhone 12 mini 5,4-inch is.

: Het scherm van de iPhone 12 meet 6,1-inch, terwijl die van de iPhone 12 mini 5,4-inch is. Resolutie en schermopties : De resolutie van het iPhone 12-display is 2532 x 1170 (460 ppi) en van de iPhone 12 mini 2340 x 1080 (476 ppi). Goed om te weten is dat de iPhone 12 mini qua interface de resolutie van de 5,8-inch iPhones aan houdt.

: De resolutie van het iPhone 12-display is 2532 x 1170 (460 ppi) en van de iPhone 12 mini 2340 x 1080 (476 ppi). Goed om te weten is dat de iPhone 12 mini qua interface de resolutie van de 5,8-inch iPhones aan houdt. Batterij: Vanwege het kleinere formaat zit er in de iPhone 12 mini ook een kleinere batterij. Dat heeft gevolgen voor de accuduur: de iPhone 12 mini kan 15 uur video afspelen, terwijl de iPhone 12 dat 17 uur kan. Het verschil bij audio afspelen is nog groter: 50 uur (iPhone 12 mini) vs 65 uur (iPhone 12). Hou er dus rekening mee dat je de iPhone 12 mini vaker op moet laden.

De verschillen tussen de twee modellen hebben bijna allemaal betrekking op het formaat en het kleinere scherm. De iPhone 12 mini is de meest compacte iPhone van de line-up en is daarom ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een kleinere iPhone. Als je meer met je iPhone doet, dan is het grotere scherm van de iPhone 12 wel een stuk prettiger. De iPhone 12 mini is dan ook vooral bedoeld voor mensen die een moderne iPhone zoeken, maar hem niet de hele dag gebruiken voor het checken van social media, het maken van foto’s, het kijken van filmpjes of het spelen van games. Is dat voor jou wel het geval, dan kun je beter voor de grotere iPhone 12 kiezen. Dan profiteer je ook van de langere accuduur.

Overeenkomsten tussen iPhone 12 en iPhone 12 mini

Op alle andere gebieden zijn de toestellen identiek. Er zitten dezelfde cameralenzen in, dus je maakt op beide toestellen even mooie foto’s. Ook de mogelijkheden voor het filmen met Dolby Vision zijn hetzelfde en je maakt op beide modellen portretfoto’s en mooie foto’s in het donker. Andere verbeteringen en aspecten zoals 5G, het design, MagSafe, opslag en Face ID zijn bij beide modellen gelijk. Je keuze moet je dus vooral baseren op de afmetingen, prijs en schermformaat. Maar welke je ook kiest, je haalt nagenoeg dezelfde ervaring in huis.

Specificaties iPhone 12 vs iPhone 12 mini

In onze tabel bekijk je nog op je gemak alle specificaties van de twee modellen. Van processor tot display en van camera tot draadloze verbindingen: alles wat je van de iPhone 12 en iPhone 12 mini wil weten vind je in de tabel.

Conclusie iPhone 12 vs iPhone 12 mini

Twijfel je tussen de iPhone 12 en iPhone 12 mini, vraag jezelf dan een paar dingen af: hoe gebruik jij je iPhone en naar welk formaat ben je op zoek. Wil je liever een zo compact mogelijke iPhone, dan is de iPhone 12 mini echt wat voor jou. Maar hou er dan wel rekening mee dat langdurige sessies van invloed zijn op de accuduur, die vanwege de kleinere batterij sowieso al korter is. Wil je meer uit je iPhone halen, zoals het gebruik van wat meer creatieve apps met fotobewerking of lees je graag ebooks, dan is de iPhone 12 waarschijnlijk de betere keuze. Doordat het scherm groter is, is de interface ook allemaal iets groter en mogelijk prettiger voor je ogen. De iPhone 12 past waarschijnlijk wat minder makkelijk in je zak, maar desalniettemin denken we dat dit model toch voor de meeste mensen de beste keuze is.

Ga de iPhone 12 kopen als…

…je een supersnelle middenklasse in een groter formaat wil.

…je van de standaard-iPhones de langste accuduur wil.

…je graag games speelt, intensief apps gebruikt en erg afhankelijk bent van je iPhone. Het grotere scherm is in dat geval iets prettiger. Als je voor deze toepassingen al een geschikte iPad hebt, geldt dit mogelijk voor jou minder.

Ga de iPhone 12 mini kopen als…

…je heimwee hebt naar de compacte iPhone 5. De iPhone 12 mini komt dan het dichtst in de buurt.

…je hele kleine handen hebt. De iPhone 12 mini kan je dan makkelijker (met één hand) bedienen.

…je de goedkoopste nieuwe iPhone wil.

