Kuo: ‘Meer vraag naar iPhone 12 Pro dan verwacht’

Volgens cijfers van analist Ming-Chi Kuo stevent Apple op mooie verkoopcijfers af. Er zouden tussen de 7 miljoen en 9 miljoen stuks van de iPhone 12 (Pro) in pre-order zijn verkocht en dat is beter dan de iPhone 11.

Er zijn wel verschillen met vorig jaar. Toen kwamen alle modellen tegelijk op de markt en gingen er in de eerste 24 uur van de verkoop tussen de 500.000 en 800.000 iPhone 11-modellen in pre-order, schat Ming-Chi Kuo. Bij de iPhone 12 is dat tussen de 1,7 miljoen en 2 miljoen. Maar kijk je over het hele weekend, dan liep de iPhone 11 iets voor met 10 miljoen tot 12 miljoen stuks in het eerste weekend. Bij de iPhone 12 is dat ‘slechts’ 7 miljoen tot 9 miljoen, maar dat is slechts het halve verhaal. Later dit jaar komen ook nog de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max uit en die kunnen weer voor een extra verkoopboost zorgen. Tel je die cijfers in het weekend van 6 tot 8 november erbij op, dan kom je waarschijnlijk veel hoger uit.



Kuo verwacht niet dat die twee latere toestellen populairder zullen zijn dan de huidige iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Maar tel je alle cijfers bij elkaar op, dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van een zogenaamde supercycle: een situatie waarbij heel veel mensen tegelijk besluiten om te upgraden.

De iPhone 12 Pro is populairder dan Kuo had verwacht. Mensen blijken voorkeur te hebben voor het high-end model. De goede cijfers zijn ook te danken zijn aan de Chinese markt en het komende piekseizoen voor de VS en Europa. In het vierde kwartaal zal de iPhone 12 goed zijn voor 30% van de verkopen en de iPhone 12 Pro voor 35% van de verkopen, denkt Kuo. Eerder verwachtte hij dat 40-45% van de mensen voor de normale 12 zouden kiezen. De iPhone 12 mini zal volgens Kuo 10-15% van de verkopen omvatten en de grotere iPhone 12 Pro Max trekt 15-20% van de kopers.

Aanvankelijk dacht Kuo dat meer mensen voor de mini zouden gaan, maar vooral in China blijkt het kleine scherm minder in de smaak te vallen en ook het feit dat er geen dubbel simkaartslot in het kleinere model zit, houdt de Chinezen tegen. Ze tonen juist meer interesse in de duurdere iPhone 12 Pro. Verder blijkt de ban op Huawei van invloed. De ondersteuning van 5G zal naar verwachting tot ver in 2021 zorgen dat mensen voor de nieuwe iPhones kiezen.

Apple geeft zelf geen gedetailleerde cijfers: sinds een paar kwartalen worden geen aantallen iPhones meer gecommuniceerd en ook de uitsplitsing per model maakt Apple niet bekend. Het enige wat we weten is hoeveel omzet er is gemaakt.

De iPhone 12 is afgelopen vrijdag in pre-order gegaan en ligt vanaf 23 oktober in de winkel. Je kunt nu nog steeds een iPhone 12 reserveren, al moet je wel rekening houden met langere levertijden. Toch is het met wat moeite nog wel mogelijk om de iPhone op 23 oktober in handen te krijgen, al zul je er soms wat meer voor moeten betalen of erop moeten gokken dat een winkel echt voorraad heeft. Zo belooft MediaMarkt voor sommige modellen nog bezorging op 23 oktober. We kunnen echter niet garanderen dat dat ook echt zo is.

Bekijk onze iPhone-vergelijkingen om te zien welk model bij jou past: