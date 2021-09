Bij de introductie van de nieuwe iPhones gooit Apple de actuele iPhone line-up voor het komende jaar overhoop om plaats te maken voor de nieuwe modellen. Als je niet geïnteresseerd bent in de iPhone 13 of iPhone 13 Pro, dan betekent de komst van de nieuwe modellen alsnog goed nieuws. Apple verlaagt namelijk steevast de iPhone prijzen van de vorige generaties, zo ook dit jaar. Zowel de iPhone 12, de iPhone 12 mini en iPhone 11 zijn nu een stuk goedkoper dan voorheen. En voor de echt scherpe iPhone aanbiedingen houd je natuurlijk ook ons Twitter-account @iCultureDeals in de gaten!



Prijsverlaging: vorige generaties iPhones worden goedkoper

We krijgen op de redactie wel eens vragen of het slim is om in de zomer een nieuwe iPhone te kopen. Het antwoord daarop is eigenlijk altijd hetzelfde: wacht liever tot de nieuwe iPhones onthuld worden, ook al ben je niet van plan om een van die modellen te kopen. Je bent vaak goedkoper uit met de vorige generaties, zelfs de iPhone die Apple nog geen jaar geleden aangekondigd heeft. Ook andere winkeliers zakken meestal mee met de prijs.

Vanaf 15 september 2021 hanteert Apple deze nieuwe adviesprijzen voor de vorige generatie iPhones:

Daarbij is ook een aantal modellen uit het assortiment gehaald, namelijk de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone XR. Deze vind je nog wel bij andere winkels, mogelijk ook voor een extra voordelige prijs.

Check de actuele prijzen

Ben je benieuwd hoeveel andere winkeliers nu rekenen voor de vorige generaties modellen? In onze prijsvergelijkers vind je wat andere verkooppunten nu rekenen voor de iPhone 12 (mini) en de iPhone 11.