Als je een toestel koopt bij Apple, krijg je daar minimaal één jaar garantie op. Niet alle schade is echter gedekt. Wil je weten wat er wel en niet onder de iPhone-garantie valt, dan vind je hier een opsomming van schades en defecten die niet gedekt zijn.

Koop je je iPhone als consument in een EU-land, dan krijg je bovenop de 1-jarige garantie die Apple standraard biedt nog een tweede jaar dankzij de consumentenbescherming. Als de iPhone zakelijk of buiten de EU is gekocht, geldt dit extra jaar niet en heb je vaak maar één jaar iPhone-garantie . Het kan daarom zin hebben om AppleCare+ af te sluiten om je te verzekeren tegen toekomstige schades en defecten. Als je AppleCare+ hebt is Apple bovendien veel coulanter in het omruilen van je toestel.

Bekijk ook iPhone-garantie: dit moet je weten over garantie op iPhones Hoe is de iPhone garantie geregeld bij Apple? Geldt de iPhone garantie ook in het buitenland? Is AppleCare iets anders dan gewone garantie? Kortom: je leest hier alles over de garantie op je iPhone.

#1 Verlies en diefstal

Ben je je iPhone kwijtgeraakt tijdens een ritje in de achtbaan, dan is het helaas pindakaas wat Apple betreft. Ook als je iPhone gestolen is, hoef je niet bij Apple aan te kloppen. Mogelijk biedt je inboedel- of kostbaarhedenverzekering wel dekking in deze gevallen. Sinds medio 2023 kun je bovendien in Nederland een extra verlies- en diefstaldekking toevoegen aan AppleCare+. Daarmee ben je gedekt voor 2 schadegevallen per 12 maanden. Je betaalt wel een eigen risico, maar als je nu al weet dat je je iPhone meermaals gaat kwijtraken kan het de investering waard zijn.

Heb je nog geen verzekering voor je iPhone, check dan deze aanbieders:



Bekijk ook AppleCare+ voor iPhone nu met verlies- en diefstaldekking in Nederland Apple heeft in Nederland een nieuwe mogelijkheid toegevoegd aan AppleCare+. Je kunt nu ook verlies en diefstal toevoegen aan de dekking, maar je betaalt er wel iets extra voor.

#2 Scherm kapot

De meest voorkomende schade is dat het scherm kapot gaat na een val. Een kapot scherm valt nooit onder de garantie en het is behoorlijk duur om te laten repareren. Je kunt dit het best bij Apple zelf doen, als je later geen problemen wil hebben. Meer over schermreparatie lees je in een apart artikel.

De situatie is anders als jouw scherm na verloop van tijd vreemde strepen gaat vertonen of bij het uitpakken al een dode pixel heeft. Dit valt wel gewoon onder de garantie en moet gratis door Apple worden opgelost. Maar wacht er niet te lang mee, want voor je het weet is de garantie voorbij.

#3 Glazen achterkant kapot

Sinds de iPhone ondersteuning biedt voor draadloos opladen is de achterkant van glas gemaakt. Dit glaspaneel kan ook na een val kapot gaan en is vanaf de iPhone 12 tegen een fikse vergoeding te repareren. Toch is er in dit geval wel een oplossing. Als het alleen om een breuk in het glas gaat, waarbij geen glassplinters los raken, kun je hier gewoon mee door blijven lopen. De breuklijnen blokkeren immers niet het zicht op het scherm. Met een hoesje zorg je ervoor dat de schade helemaal niet meer te zien is.

#4 Knoppen, poorten en camera kapot

Tijdens een val kan er nog meer kapot gaan: knoppen raken gekrast, de muteschakelaar is lam of de camera’s vallen er bijna uit. Dergelijke hevige schade kan niet zomaar ontstaan. Misschien ben je uitgegleden op de fiets of de motor, of schoot tijdens het klussen de hamer uit. Welke reden het ook is: je hebt het zelf veroorzaakt. In dat geval kun je alleen terugvallen op AppleCare+, waarbij je twee door jezelf veroorzaakte schadegevallen per 12 maanden kunt claimen. Na betaling van het eigen risico zal Apple je toestel repareren of vervangen.

Is de schade door een vriend veroorzaakt, dan kun je mogelijk een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van die persoon. Gaat het om een knop die na verloop van tijd vast komt te zitten of een schakelaar die lam is geraakt, dan kun je hiervoor mogelijk wel bij Apple aankloppen. Als je kunt aantonen dat het een fabrikagefout is (en dus niet door jouzelf veroorzaakt), zal Apple het wellicht gratis voor je willen repareren.

Als er een reparatieprogramma geldt voor jouw product, kun je uiteraard proberen om hiervan gebruik te maken.

Bekijk ook Reparatieprogramma's: alles over Apple's lopende programma's voor reparatie en vervanging Apple heeft meerdere reparatieprogramma's lopen, waardoor je voor bepaalde defecten in aanmerking komt voor gratis vervanging of reparatie. Welke reparatieprogramma's heeft Apple allemaal en hoe check je of je in aanmerking komt? In dit overzicht lees je er alles over!

#5 Normale slijtage en krassen

Na verloop van tijd ziet je iPhone er niet meer als nieuw uit: er komen krassen op het scherm en op de behuizing en misschien zitten er zelfs deukjes in door vallen. Cosmetische schade valt niet onder de garantie. Het onderdeel dat in de loop van de tijd het meest zal slijten is de batterij. Apple vervangt deze alleen als de capaciteit onder de 80% is geraakt, ongeacht of je AppleCare+ of een nog lopende garantie hebt. Je kunt dit controleren met de functie Batterijconditie.

Bekijk ook Zo werkt 'Batterijconditie' op de iPhone Met de functie 'Batterijconditie' kun je zien wat de conditie en maximale capaciteit van je batterij is. Je kunt hier ook het vertragen van je iPhone uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn van een vertraagde iPhone.

#6 Mislukte reparatie door jezelf of externe partij

Heb je je iPhone naar een niet-geautoriseerd reparatiebedrijf gebracht of ben je zelf aan de slag gegaan met een reparatie, maar is het niet gelukt? Dan kun je je kapotte iPhone niet bij Apple langs brengen. Ook niet als de iPhone nog onder garantie valt. Ook kan Apple reparatie onder garantie weigeren als bij het openmaken blijkt dat er eerder al door een andere partij aan is gesleuteld. De enige plekken waar je zonder toekomstig gezeur terecht kunt, zijn de Apple Store Genius Bar en erkende serviceproviders.

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

#7 Schade door niet-toegestane software

Is je iPhone vastgelopen door een jailbreak of omdat je er Windows op probeerde te installeren? Dan zal Apple het toestel niet onder garantie proberen te herstellen. Het is nog de vraag hoe Apple in de toekomst omgaat met software die door sideloading is verkregen. Onder druk van de EU moet Apple de iPhone openstellen voor appwinkels van derden, waardoor ze minder controle kunnen uitoefenen op de kwaliteit.

#8 Schade door niet-toegestane accessoires

Is je iPhone in rook opgegaan nadat je een goedkope kabel had gebruikt? Dan kun je het recht op garantie kwijtraken. In de voorwaarden van Apple staat dat je alleen Apple-goedgekeurde accessoires en onderdelen mag gebruiken. Dit betekent dat het accessoires van Apple zelf of van partners mogen zijn, bijvoorbeeld MFi- of MagSafe-gekeurde accessoires. Een Apple Store-medewerker kan niet altijd aantonen dat je onveilige accessoires hebt gebruikt, dus meestal kom je hier wel mee weg.

#9 Schade op producten uit het buitenland

Een iPhone uit Duitsland kun je zonder problemen laten repareren in Nederland. En ook met een iPhone uit andere Europese landen weet de Apple Store waarschijnlijk wel raad. Maar het wordt anders als je aankomt met een toestel uit China, Japan of de Verenigde Staten. Dit zijn andere modelnummers, waardoor het toestel niet zomaar kan worden omgeruild voor een nieuwe. Simpelweg omdat de Apple Store niet alle internationale modelnummers op voorraad heeft. Reparaties kunnen ook lastig zijn. Zo zijn Chinese iPhones voorzien van een dubbel simkaartslot (er is namelijk geen eSIM), terwijl de Amerikaanse iPhones alleen nog maar met eSIM werken. Het repareren van een kapot simkaartslot kan dan problemen opleveren. Apple houdt zich in de juridische voorwaarden dan ook het recht voor om reparatie te weigeren. Of, zoals Apple het zegt: de reparatieservice is beperkt tot het land waar het product is gekocht, via Apple zelf of erkende distributeurs.

#10 Geen eigenaar = geen garantie

Heb je een iPhone ‘gevonden’ die niets meer doet en wil je die door de Apple Store laten oplappen? Dan zul je moeten bewijzen waar en wanneer je het toestel gekocht hebt. Staat het toestel niet op jouw naam en kun je ook geen aankoopbewijs laten zien, dan kan er moeilijk worden gedaan over reparatie. Heb je een iPhone van iemand anders gekocht en zit er nog garantie op? Dan is er niets aan de hand: de garantie geldt voor het toestel en het maakt niet uit wie de eerste eigenaar was. Als het toestel op jouw Apple ID geregistreerd staat is er niets aan de hand. Een vergrendelde iPhone waarvan je de toegangscode en de eigenaar niet kent is onbruikbaar. Apple kan je niet helpen om het toestel vrij te geven, zodat jij het als nieuwe eigenaar kunt gaan gebruiken.

Dit waren in grote lijnen de belangrijkste garantiebeperkingen bij Apple. Wil je geen gezeur over garantie, zodat ook schade die je zelf hebt veroorzaakt gedekt is? Dan kun je het beste AppleCare+ afsluiten. Voor mensen die voorzichtig met hun toestel omgaan en een stevig hoesje gebruiken zal dit vaak niet nodig zijn.

Bekijk ook AppleCare+: de complete uitleg over Apple's verlengde garantie Wat is AppleCare+, de verlengde garantie voor iPhones, iPads en andere Apple-producten? In dit uitlegartikel lees je over AppleCare+, of je het nodig hebt en welke Apple-gebruikers er het meest van profiteren.