AppleCare+ nu met diefstaldekking

In de VS, Frankrijk, Spanje en Duitsland was verlies- en diefstaldekking al langer optioneel verkrijgbaar bij AppleCare+. De speciale verzekering van Apple dekt twee incidenten per jaar en heeft een looptijd van twee jaar. Je kunt in die periode dus vier incidenten van verlies of diefstal melden. Bij elk incident geldt een eigen risico van €129 per keer.



De dekking voor diefstal en verlies geldt alleen als ‘Zoek mijn’ op het device is ingeschakeld, zowel op het moment van diefstal of verlies als gedurende het hele claimproces. Dit is gedaan om fraude zoveel mogelijk te voorkomen.

Je kunt nog steeds de normale AppleCare+ afsluiten voor je toestel, dus alleen voor ongelukjes waarbij het toestel beschadigd raakt. Wil je ook verlies en diefstal meeverzekeren, dan kost dat je tussen de 60 en 70 euro extra.

Ook voor oudere toestellen (vanaf de iPhone 7) is AppleCare+ met verlies- en diefstaldekking af te sluiten, maar dit is minder gunstig. Zo betaal je voor dekking van de iPhone X net zoveel als voor een iPhone 15 Pro Max, terwijl beide modellen enorm in waarde verschillen. Voor een tweedehands iPhone X betaal je rond de 250 tot 300 euro, terwijl het nieuwste model in prijs kan oplopen tot bijna 2.000 euro. Mocht je nu nog een iPhone X uit een oude voorraad te pakken weten te krijgen, dan kun je die dus óók nog verzekeren voor een bedrag van €299,-. Dat staat in geen verhouding tot de huidige waarde van het toestel. Bij de iPhone 7 (te verzekeren voor €209,-) is de verhouding eveneens wat scheef – maar het kán wel!

Naast de nieuwe verlies- en diefstaldekking kun je ook nog kiezen voor de gewone AppleCare+. Daarmee krijg je dekking voor een onbeperkt aantal ongelukjes (eigen risico €29 tot €99) en slijtage aan de batterij (80% capaciteit of minder). Als je geen gebruik maakt van de dekking, vervalt het. Je kunt de twee diefstalgevallen per jaar dus niet opsparen tot het volgende jaar en dan vervolgens recht denken te hebben op vier diefstalgevallen.

Bij internationale claims kan alleen een vervangende iPhone worden geleverd in de landen waar verlies- en diefstaldekking via AppleCare+ beschikbaar is. Dit houdt in dat je in België niet gedekt bent, maar in Japan wél:

Australië

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Italië

Ierland

Japan

Nederland

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Oostenrijk

Spanje

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Zweden

Zwitserland

Heb je vandaag een nieuwe iPhone 15 besteld? Gefeliciteerd? Je kunt binnen 60 dagen na aanschaf de Apple Care+ (met of zonder diefstaldekking) afsluiten. Dit gaat in op het moment dat het toestel wordt geleverd, dus ben jij pas in oktober of november aan de beurt, dan heb je vanaf dat moment 60 dagen de tijd om de verzekering erbij af te sluiten.

Zelf hadden we moeite om bij de aanschaf van een nieuwe iPhone nu al de verlies- en diefstaldekking van AppleCare+ toe te voegen. Er werd alleen een standaarddekking voor incidenten getoond. Zit jij ook met dit probleem en wil je dolgraag de extra dekking? Dan kun je beter even wachten tot je je toestel in huis hebt en het daarna regelen (binnen 60 dagen).

Meer informatie vind je op de website van Apple.

Wil je liever een aparte verzekering voor je smartphone, dan kan dat ook. Je kan een aparte toestelverzekering nemen of het meeverzekeren op je inboedel.