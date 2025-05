Je bent tijdens een avondje stappen zomaar je iPhone kwijt. De schrik slaat je om het hart: waar heb je hem laten liggen? Hoe vind je hem zo snel mogelijk terug? Kan iemand jouw gegevens inzien of op jouw kosten bellen? Wij geven een aantal tips wat je bij een gestolen iPhone het beste kunt doen en hoe je hem weer terugvindt.

Ben je bang voor iPhone-diefstal, dan kun je ook wat preventieve maatregelen nemen. In ons aparte artikel vind je tips hoe je kunt voorkomen dat je iPhone überhaupt gestolen wordt. Ook hebben we nog wat tips voor pro’s voor nog betere bescherming tegen iPhone-diefstal.

De kans dat je je iPhone ergens kwijtraakt is veel groter dan dat je je laptop ergens laat slingeren. Op de wc, op een tafeltje in een restaurant, tussen de kussens bij vrienden thuis… overal loert gevaar dat je je iPhone kwijtraakt. Wat moet je doen, als je merkt dat je iPhone kwijt is? Deze tips helpen je op weg!

iPhone kwijt? Gebruik Zoek mijn iPhone

Begin met het terugzoeken van je iPhone. Eerst is het slim om te kijken of de iPhone niet gewoon ergens thuis ligt. Start de computer en kijk met Zoek mijn iPhone waar het toestel zich bevindt. Zo kun je gericht gaan zoeken. Misschien zie je al meteen waar de iPhone ligt, bijvoorbeeld op kantoor of bij vrienden thuis. Behalve voor je iPhone werkt dit ook voor je iPad, Apple Watch en Mac, mits ze een internetverbinding hebben. Je kan ook een van je andere apparaten met de Zoek mijn-app gebruiken of de iPhone van een vriend of vriendin om via hun Zoek mijn-app de locatie te vinden. Dat kan via het Ik-tabblad. Tik dan onderaan op Help een vriend(in).

Ben je ter plekke en is de iPhone nog steeds niet te vinden, dan kun je een alarmgeluidje laten afgaan via Zoek mijn iPhone. Dat is gemakkelijker en sneller dan alle cafébezoekers langsgaan, om te vragen of ze jouw iPhone misschien hebben gezien. Een alarmgeluid maakt in één keer duidelijk waar je moet zoeken (mits het geroezemoes van de aanwezigen niet te luid is).

Tip voor Apple Watch-gebruikers: ping je iPhone

Heb je een Apple Watch, dan is het ook slim om eerst je iPhone te pingen via het Bedieningspaneel op de Apple Watch, zodat je daarmee snel kan checken of de iPhone wel in de buurt is. Je kan dan ook in het Bedieningspaneel zien of de Apple Watch nog wel verbonden is met de iPhone.

Heb je een actieve Cellular-verbinding op de Apple Watch, dan kan je daarmee ook de locatie van je iPhone opzoeken via de Zoek apparaten-app op de Apple Watch. Dit werkt hetzelfde als de Zoek mijn-app op de iPhone, maar dan gewoon op je Apple Watch. Je hebt dan geen toestel van een vriend nodig. Dit werkt ook als je Apple Watch verbinding maakt met een bekend wifi-netwerk, maar die kans is wat minder groot als je onderweg bent.

Bescherm je gegevens

Via Zoek mijn iPhone kun je meerdere handelingen doen. Je kunt op afstand een pincode activeren, om te voorkomen dat de vinder (of dief) toegang heeft tot jouw gegevens. Ook kun je je iPhone op afstand wissen, als je bang bent dat de iPhone gestolen is – maar denk goed na voordat je deze actie uitvoert! Het heeft namelijk als nadeel dat je iPhone niet meer met Zoek mijn iPhone te traceren is. De toegang blokkeren kan een optie zijn, maar maakt het voor een eerlijke vinder ook lastiger om jou te traceren. Een boodschap naar de vinder sturen kan in dat geval meer zin hebben. De pincode is door een slimme dief die wat moeite wil doen wel te omzeilen, maar de kans is groot dat de dief meer geïnteresseerd is in het zo snel mogelijk verkopen van de iPhone, dan het neuzen door jouw adresboek.

Een groot nadeel van Zoek mijn iPhone op vakantie was dat het aanvankelijk alleen werkte als er een verbinding met internet was. Dat kon een obstakel vormen als je in het buitenland dataroaming hebt uitgeschakeld. Gelukkig werkt het ook via Bluetooth, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Bluetooth-verbinding met andere iPhones en iPads in de omgeving. Het werkt dan zelfs als de iPhone uit staat.

Ten slotte kan je er ook voor kiezen om de Verloren-modus aan te zetten, daardoor worden sommige functies vergrendeld. Ook wordt het activeringsslot geactiveerd, waardoor kwaadwillenden je iPhone niet kunnen gebruiken. Daarnaast worden ook je betaalkaarten en andere voorzieningen uitgeschakeld. Je kan een bericht achterlaten voor als je iPhone weer gevonden wordt en een melding van wanneer de locatie weer beschikbaar is.

Heb je de iPhone via je werkgever ontvangen, dan moet je deze ook op de hoogte brengen, zodat de IT-afdeling het toestel kan blokkeren en eventueel op afstand wissen.

Aangifte doen en nummer blokkeren

Weet je zeker dat je de iPhone gestolen is, dan zul je aangifte moeten doen. Vooral op vakantie heb je dit nodig om later een claim bij je reisverzekering te kunnen doen. Bovendien is het verstandig om aangifte te doen, als je vermoed dat de dief op jouw kosten gaat bellen. Zie je extra kosten op jouw telefoonrekening verschijnen, dan is het zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met je mobiele provider, om je nummer te laten blokkeren. Maar ook hier geldt: de kans op terugvinden via Zoek mijn iPhone wordt wel lager. Om aangifte te doen heb je ook het IMEI-nummer nodig. Als je de iPhone zelf niet meer hebt, vind je deze bijvoorbeeld op de verpakking van je iPhone of via je Apple ID.

Preventie: voorkom dat je je gegevens kwijtraakt

Vroeger was je alle contactgegevens kwijt als je iPhone kwijt was. Tegenwoordig hoeft dat niet meer: je kunt op allerlei manieren back-ups maken, gegevens online bewaren en synchroniseren. Het meest eenvoudige is de automatische online backups via iCloud, maar je kunt je iPhone ook regelmatig met Finder op de desktop aansluiten. Zodra je een nieuwe iPhone hebt, ben je in een paar minuten weer up-and-running bij het terugzetten van je reservekopie. Apple biedt iCloud (gratis) om online back-ups te maken. Je kunt ook gebruikmaken van een externe partij zoals Dropbox (gratis) of Google Drive (gratis) voor het synchroniseren van bepaalde gegevens. Je kan daar echter geen volledige backup van je iPhone mee maken.

Wijzig je belangrijkste wachtwoorden

Heb je geen pincode ingesteld op je iPhone, dan heeft de vinder van de iPhone toegang tot alle diensten waar je toestemming voor hebt gegeven: hij/zij kan vanuit de X- en Facebook-app berichten plaatsen en uit jouw naam e-mail sturen. Het is dus zaak om voor de belangrijkste diensten het wachtwoord te veranderen en eventueel gegeven permissies in te trekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle apps die toegang hebben tot je gegevens.

Om gênante situaties te voorkomen kun je je contacten alvast laten weten dat je iPhone gestolen is en dat ze dus op hun hoede moeten zijn voor berichtjes die niet door jou zelf zijn geschreven. Het is ook verstandig om je Apple Account-wachtwoord te resetten, zodat iemand geen ongemerkte wijzigingen kan maken. Ga hiervoor naar de Apple Account-website en log in. Kies dan onder het kopje Login en beveiliging voor Wachtwoord wijzigen. Als dit niet beschikbaar is, kan het zijn dat je Bescherming voor gestolen apparaten hebt ingeschakeld. Dan moet je dit op een van je geregistreerde apparaten wijzigen.

Maar belangrijker nog, is dat je de toegang tot je belangrijkste mailbox blokkeert. Als iemand toegang heeft tot jouw mailbox, kan hij/zij heel gemakkelijk toegang krijgen tot allerlei andere diensten door ‘wachtwoord vergeten’ aan te klikken. Het instellen van een nieuw wachtwoord gaat meestal via een linkje dat je per mail wordt toegestuurd. Voor je het weet heeft iemand anders je buitengesloten bij allerlei diensten.

Met bijvoorbeeld Apple’s eigen Wachtwoorden-app kun je zorgen dat je voor elke online dienst een ander, moeilijk te raden wachtwoord kunt instellen. Bekijk ons overzicht met wachtwoorden-apps om er eentje te vinden die bij jou past.

