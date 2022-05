Is je iPhone-scherm kapot? Dat is balen, want je iPhone hoeft maar één keer verkeerd te vallen en er zit een flinke barst in. Blijf je ermee rondlopen of laat je een gebroken iPhone scherm repareren? Heeft een iPhone reparatie zin of kun je beter naar een professional? Afhankelijk van je situatie zijn er meerdere oplossingen. Wij helpen je op weg naar de juiste schermreparatie!

iPhone-scherm stuk? Dit kun je doen

Het scherm van je iPhone is het meest kwetsbare onderdeel van je iPhone. Je hebt gelukkig meerdere opties voor een iPhone-reparatie. Eigenlijk zijn er twee mogelijke schermdefecten waar je mee te maken kan krijgen: er zit een barst in het scherm of het scherm reageert niet op aanraking. In het laatste geval is er waarschijnlijk sprake van een softwarematig probleem dat relatief makkelijk op te lossen is. We helpen je natuurlijk ook op weg als je iPhone-scherm niet reageert.

iPhone scherm kapot

Het kan ook zijn dat het glas van het scherm van je iPhone daadwerkelijk kapot is, omdat je je toestel hebt laten vallen of omdat er iets op het scherm is gevallen. Heel vervelend en helaas niet zomaar te verhelpen. Het enige wat je in zo’n geval kunt doen, is een iPhone repareren of zelf je scherm vervangen.

Helaas kun je je bij een gebroken scherm niet beroepen op de iPhone-garantie, maar eventueel wel op AppleCare+ of een iPhone verzekering als je één van beiden hebt afgesloten. We hebben een uitgebreide uitleg geschreven over de mogelijkheden van je iPhone verzekeren

iPhone schermreparatie bij Apple

Wil je je iPhone op eigen kosten laten repareren, dan kun je een afspraak maken in de Apple Store. Dit is niet de goedkoopste schermreparatie voor je iPhone, maar je weet wel dat je met een betrouwbare partij (Apple zelf) samenwerkt. Ook is je nieuwe iPhone-scherm relatief snel klaar, vaak dezelfde dag al. Mocht blijken dat er meer kapot is dan alleen de iPhone-display (bijvoorbeeld de behuizing) dan heeft Apple tevens een speciale regeling waarbij je je kapotte iPhone kunt omruilen.

Zit er geen Apple Store in de buurt, dan kun je naar een Erkende Apple Serviceprovider. Zij moeten aan de strenge eisen van Apple voldoen, zodat je altijd weet dat de reparatie goed wordt uitgevoerd.

We hebben een uitgebreid artikel geschreven over alle mogelijkheden die er zijn voor iPhone reparatie.

Scherm iPhone vervangen: kosten per toestel

Het vervangen van het scherm van je iPhone door de Apple Store of erkende serviceprovider is relatief duur, maar je weet in ieder geval dat je de volledige iPhone-garantie houdt. De kosten zijn in beide gevallen ongeveer gelijk; je bent dus niet duurder uit als je naar de Genius Bar gaat.

Dit zijn de schermreparatie-prijzen voor 2022:

Reparatiekosten van eerdere modellen vind je hier.

Zoals je ziet kan een kapot iPhone-scherm behoorlijk duur uitpakken als je het wilt laten herstellen. Toch raden we aan om gebruik te maken van de officiële kanalen omdat je daarmee de volledige iPhone-garantie behoudt.

Goedkoop scherm vervangen

Voor een goedkopere reparatie kun je langsgaan bij een onafhankelijke reparateur, bijvoorbeeld een reparatiebedrijfje in de buurt. Doe dit alleen als je toestel al wat ouder is en je zo goedkoop mogelijk uit wilt zijn. Soms wordt er niet gewerkt met originele onderdelen en bij toestellen met Touch ID kunnen er problemen optreden, waardoor je toestel niet meer goed werkt. Je zou in dat geval ook kunnen overwegen om zelf het iPhone-scherm te vervangen, zoals hieronder uitgelegd.

Zelf iPhone-scherm vervangen

Wil je het iPhone-scherm vervangen en durf je het aan om het zelf te doen? Dat is mogelijk, maar we raden het alleen aan als je iPhone al behoorlijk op leeftijd is en niet meer zo lang mee hoeft te gaan. Heb je een relatief nieuwe iPhone, dan is het beter om via de officiële kanalen je kapotte iPhone-scherm te laten repareren.

Hier vind je meer informatie over zelf je iPhone-scherm vervangen:

Voor oudere en niet-genoemde modellen kun je het beste even internet raadplegen.

Op internet vind je complete knutselpakketten om een gebroken iPhone-scherm te vervangen. Dit kost vaak een paar tientjes. Zorg wel dat je iPhone helemaal uitgeschakeld is en dat je beschikt over alle gereedschappen, zoals een zuignap en geschikte schroevendraaier. Vaak moet je heel voorzichtig te werk gaan, omdat er dunne kabeltjes achter het scherm zitten, die je zou kunnen lostrekken. Nadat het scherm vervangen is gelukt moet je alles weer op de juiste manier vastmaken en terugleggen in de behuizing. Dat kan lastig zijn, dus neem er de tijd voor en volg exact de stappen van de instructie. Tenslotte controleer je of alles werkt.