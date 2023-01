Wil je de iPhone in Duitsland kopen? Dan vind je in dit artikel alle tips: welke Apple Stores zijn ideaal, hoe zit het met prijzen en garantie?

iPhone in Duitsland halen

Heel wat Nederlanders gingen in het verleden naar Apple Stores in Duitsland om hun nieuwe iPhone te kopen. Duitsland was vaak eerder aan de beurt met nieuwe iPhones en het prijsverschil kon soms interessant zijn. Ondertussen zijn er wat minder voordelen om je iPhone in Duitsland te halen, behalve de prijs. Mocht je van plan zijn om naar onze oosterburen af te reizen, dan vind je in dit artikel alle informatie: Welke Apple Stores zijn het meest geschikt zijn om vanuit Nederland te bezoeken?

Apple Stores in Duitsland

Er zijn zo’n vijftien Duitse Apple Stores, verspreid over het hele land. Voor Nederlanders komen de volgende Apple Stores het meest in aanmerking: Oberhausen, Keulen (2x) en Düsseldorf. Verderop in dit artikel vind je de adressen van deze populaire Duitse Apple Stores. Daarnaast zou je kunnen kijken bij de Duitse winkelketens Saturn, MediaMarkt, Gravis, Cyberport en dergelijke.

Hou er rekening mee dat winkels in Duitsland op zondag vaak gesloten zijn en dat parkeergarages op zaterdagavond al vroeg kunnen sluiten. Check dus bij aankomst meteen even tot hoe laat je nog kunt uitrijden, zodat je auto niet tot maandagochtend achter een hek staat. Voor Belgen kan het soms gemakkelijker zijn om naar Lille in Noord-Frankrijk te rijden. Ook daar vind je ketens zoals Fnac, al is er niet zoveel prijsverschil in Frankrijk.

Het kopen van een iPhone in Duitsland werkt op dezelfde manier als je in Nederland gewend bent. In de Apple Store kun je gewoon afrekenen met je Nederlandse creditcard of pinpas (of desgewenst cash, wat in Duitsland nog vrij gangbaar is). Bij het afhalen van gereserveerde producten heb je een Europees identiteitsbewijs nodig, dus een Nederlands paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs wordt in Duitsland niet altijd als ID geaccepteerd, zo ontdekten we ooit bij het afhalen van een pakketje. Je krijgt op een in Duitsland gekochte iPhone ook gewoon de Europese garantie die je gewend bent. Gaat de iPhone kapot, dan kun je in een Nederlandse Apple Store of bij een Authorized Service Provider terecht.

Prijzen van Duitse iPhones

De prijzen van Duitse iPhones liggen vaak net iets lager dan in Nederland. Dat heeft onder andere te maken met de lagere BTW (19%) en de thuiskopieheffing. Dit zorgt voor het volgende verschil in adviesprijzen:

Model Nederland Duitsland Verschil iPhone 14 €1016,- €999,- €17,- iPhone 14 Plus €1166,- €1149,- €17,- iPhone 14 Pro €1326,- €1299,- €27,- iPhone 14 Pro Max €1476,- €1449,- €27,- iPhone 13 €899,- €906,- €7,- iPhone 13 mini €799,- €806,- €7,- iPhone 12 €799,- €806,- €7,- iPhone SE €556,- €549,- €7,-

iPhone in Duitsland reserveren

Wil je een iPhone kopen in Duitsland op het moment dat de voorraden nog erg beperkt zijn, dan is het verstandig om te reserveren. Dit kan op twee manieren:

Reserveren met bezorging door koerier. Dit is mogelijk via de website van Apple, maar let op dat je hiervoor een Duits afleveradres nodig hebt. Je kunt niet naar Nederland laten sturen. Reserveren voor afhalen in de winkel. Hierbij kies je zelf de winkel, datum en tijdstip. Je moet op het afgesproken moment naar de winkel om je iPhone te gaan afhalen.

Dit geldt uiteraard ook voor allerlei andere producten en accessoires die je bij de Duitse Apple Store wilt reserveren. Ze kunnen op een adres in Duitsland geleverd worden of afgehaald worden in een zelf te kiezen Apple Store. Kun je zelf niet naar de winkel, dan kun je ook iemand machtigen (bijvoorbeeld een vriend of familielid die in Duitsland woont).

Ben je niet zo heel erg handig met de Duitse taal, dan kun je eventueel eerst een product in de Nederlandse Apple Store reserveren zodat je weet wat de stappen zijn. Of houd twee browservensters open en volg de stappen in beide schermen, waarbij je de Nederlandse bestelling op het laatste moment afbreekt.

Is een Duitse iPhone simlockvrij?

De iPhones die je in Duitsland koopt zijn exact gelijk aan die in Nederland. Er zit geen simlock op en ze zijn geschikt voor alle gangbare 4G- en 5G-netwerken. In heel Europa worden dezelfde modelnummers verkocht.

iPhone uit Duitsland: terugbrengen, garantie en verzekeren

Als je de iPhone hebt gekocht en niet tevreden bent, kun je binnen 14 dagen teruggaan naar de winkel en je geld terugvragen. Je zult daarvoor wel terug moeten naar dezelfde Apple Store waar je het toestel hebt gekocht, dus in Duitsland. Het is niet mogelijk om je toestel te retourneren in een Nederlandse Apple Store. Wil je je iPhone verzekeren, dan kun je dit doen via je inboedelverzekering of een aparte toestelverzekering afsluiten. Je kunt ook AppleCare+ afsluiten. Doe dit binnen 60 dagen na aankoop.

Duitse Apple Stores vlakbij de grens

De volgende Apple Stores zijn voor Nederlanders en Belgen het meest dichtbij. Ze bevinden zich op 1 tot 2 uur rijden vanaf de grens. Let op dat Duitse Apple Stores op zondag bijna altijd gesloten zijn.

Apple CentrO

Winkelcentrum CentrO

Centroallee 147

46047 Oberhausen

Deze Apple Store is gevestigd in een overdekt winkelcentrum, CentrO. Je kunt een bezoek aan de Apple Store combineren met een middagje winkelen. De reisafstand vanaf Utrecht is ongeveer 1,5 uur. In het winkelcentrum vind je diverse horecagelegenheden, zoals McDonalds en Starbucks. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum.

Apple Schildergasse

Schildergasse 1-9

50667 Keulen

Deze flagship Apple Store is te vinden in het centrum van Keulen. De naam doet vermoeden dat het gevestigd is in een klein steegje, maar het omgekeerde is waar: dit is de drukste en meest populaire winkelstraat van Keulen. Betaald parkeren kan het beste bij P2 Galeria. Iets verderop zijn APCOA Parkhaus Cäcilienstrasse, APCOA Parkhaus Am Gürzenich en Theaterparkhaus een optie. Deze bevinden zich op loopafstand van de Apple Store. Zelf parkeren we graag onder de Keulse Dom, maar dat is wel iets verder lopen.

Apple Rhein Center

Winkelcentrum Rhein Center

Aachener Straße 1253

50858 Keulen

Deze Apple Store is te vinden in een overdekt winkelcentrum, met voldoende horeca en andere winkels waar je nog wat kunt rondhangen. De Apple Store bevindt zich op de bovenste etage, naast Zara en tegenover Lush. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de parkeergarage bij het winkelcentrum. De ingang van de parkeergarage vind je op de hoek Aachener Straße/An der alten Post. In de garage moet je in zone 3-5 zijn voor de beste parkeerplek in de buurt van de Apple Store.

Apple Store Düsseldorf

Winkelcentrum Kö-Bogen

Königsallee 2

40212 Düsseldorf

Deze ruime Apple Store bevindt zich in het centrum van Düsseldorf en heeft een ingang aan twee zijden. Aan de voorzijde sta je meteen in het winkelgebied, terwijl je aan de achterkant een park met horeca vindt, waar je je aankoop even rustig kunt uitpakken. Parkeren doe je in de luxe maar erg prijzige parkeergarage Kö-Bogen APCOA, onder de Apple Store. Let op dat deze parkeergarage ’s nachts sluit, dus dus zorg dat je er op tijd weer uit bent. Een alternatief is Parkhaus Schadow, aan de overkant. Ook deze parkeergarage is ’s nachts gesloten. Een insider-tip: in Dusseldorf zijn veel voorzieningen vernoemd naar de luxe winkelstraat Königsallee. Het is daarbij handig om te weten dat parkeergarage Kö-Bogen zich op een heel andere plek bevindt dan parkeergarage Kö-Galerie.