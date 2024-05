Nog even en dan gaat het gebeuren: een speciaal event van Apple dat helemaal in het teken staat van de iPad. In de uitnodiging van het Let Loose-event liet Apple weinig aan de verbeelding over. Naar verwachting worden tijdens dit event de nieuwe iPad Pro 2024, iPad Air 2024 en nog meer iPad-gerelateerde producten aangekondigd. Op deze pagina houden we je op de dag van het event op de hoogte van alle aankondigingen met ons liveblog. Kun je het niet zelf live volgen? Geen nood, want je leest hier achteraf ook de samenvatting van Apple’s iPad-event van mei 2024. Voor nu vind je hier alle informatie die je nodig hebt: wat weten we al, wat gaat er komen, waar kan ik kijken en nog veel meer.

Aankondigingen Apple’s iPad-event

Op de dag van het event vind je op deze pagina alle aankondigingen op een rij met ons liveblog. Daarin zetten we de nieuwe producten met de belangrijkste eigenschappen voor je op een rij. Kom dus op de dag van het event terug op deze pagina om geen aankondiging te missen.

Later die dag lees je hier ook de uitgebreide samenvatting, met doorverwijzingen naar de nieuwe productpagina’s voor verdere informatie en uitleg.

Wanneer is Apple’s iPad-event?

Op 7 mei om 16:00 uur Nederlandse tijd, gaat Apple’s mei 2024-event van start. Het event heeft de naam Let Loose en daarin zal Apple diverse nieuwe iPad-aankondigingen doen. De presentatie is van tevoren opgenomen en wordt via onder andere YouTube en de Apple TV-app gelivestreamd. De livestream vind je hierboven, via de YouTube-video op Apple’s eigen YouTube-kanaal.

Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Uiteraard kun je ook alles volgen zonder zelf live mee kijken. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Nadat de keynote geweest is, vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken.

Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier na de presentatie ook een overzichtelijke samenvatting van Apple’s mei 2024-keynote, met daarin de belangrijkste punten. Volgens recente berichten zal de presentatie ongeveer een 35 minuten duren.

Maar we verwachten dat het event dit keer anders is dan wat je van Apple gewend bent. De timing en het tijdstip zijn sowieso al bijzonder: Apple houdt normaal gesproken nooit in mei een event en als er een event is, dan is het altijd om 19:00 uur ‘s avonds Nederlandse tijd. Apple spreekt zelf ook van een “different kind of Apple Event”. Wat dit precies inhoudt, is nog een raadsel. Mogelijk heeft Apple een andere opzet voor de video, waarbij de aankondigingen niet zozeer door Apple-topmensen gedaan worden, maar meer door echte iPad-gebruikers.

Verwachtingen iPad-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen van Apple’s iPad-event in het kort:

Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor Apple’s mei 2024-event voor een meer uitgebreide analyse en geruchtenoverzicht.

Tip: voeg iCulture toe als webapp en krijg pushmeldingen

Stemmen maar: waar kijk jij naar uit?

Lees je in: wat we nu al weten (geruchten)

Hou je van verrassingen of wil je graag alles weten? Behoor je tot die laatste groep, dan ben je hier ook aan het juiste adres. We hebben de afgelopen tijd alle geruchten, speculaties en verwachtingen voor de iPad-aankondigingen op een rijtje gezet in diverse artikelen. We hebben uitgebreid vooruitgeblikt naar de nieuwe iPads en de geruchten over mogelijke verbeteringen voor je op een rij gezet. Met dit lijstje lees je alles nog eens rustig na:

Wat kun je van iCulture verwachten? Wij zijn erbij!

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het mei-event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Al het nieuws lees je natuurlijk meteen op de website op je iPhone, iPad of Mac. Zodra de aankondigingen gedaan zijn, lees je op iCulture uitgebreide artikelen over wat er nieuw is en wanneer de nieuwe producten verschijnen. Na het event lees je bij ons ook een uitgebreide samenvatting van het event. En deze keer is iCulture erbij op locatie, zodat we jou zo snel mogelijk kunnen voorzien van de eerste hands-ons. Hou dus niet alleen op de dag zelf, maar ook daarna iCulture in de gaten.