Zo kom je de winter door

Het is winter, de dagen worden korter en je hebt thermokleding en mutsen nodig om het nog warm te houden. Dat is niet voor iedereen een pretje. Een winterdepressie ligt op de loer, dus wat doe je dan? Je probeert met slimme technologie en apps ervoor te zorgen dat jij de donkere dagen en de kou aan kan!

Achter je scherm

We brengen dagelijks veel tijd door op onze telefoons en computers, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je ogen daar niet onder lijden. Omdat het in de winter al vroeg donker is, is dat nog meer van belang. Sinds macOS Mojave heb je de optie om een dynamische achtergrond (wallpaper) in te stellen. Zo heb je overdag een heldere afbeelding, en zodra de zon ondergaat een donkere. Daarnaast kunnen veel apps gebruik maken van een dark mode, die zich automatisch aanpast aan de algemene instellingen van je Mac iPhone of iPad

Je kunt ook gebruikmaken van Night Shift, waarmee de kleuren van je scherm warmer of kouder worden, afhankelijk van het moment van de dag. Deze functie is ook beschikbaar op iPhone en iPad.

Bekijk ook Night Shift: zo werkt de nachtmodus op je iPhone en iPad Dankzij Night Shift in iOS en iPadOS kleurt het scherm van je iPhone en iPad minder blauw, wat in de avonduren beter is voor je ogen. In deze tip leggen we uit hoe je dit in kunt stellen en gebruiken.

Slimme verlichting

Met slimme verlichting zoals bijvoorbeeld Philips Hue breng je de avond door met mooi warm licht, wat ook nog eens vanzelf aangaat als je thuiskomt. Fijn als je lekker met een dekentje op de bank wil liggen. Omdat de verlichting werkt met Apple’s HomeKit kun je ze ook meenemen in je automatiseringsacties. Met een startpakket met 3 lampen, bridge en schakelaar ben je in één keer klaar om de belangrijkste lampen in de woonkamer en slaapkamer slim te maken, zodat je huis er net iets gezelliger uit ziet. Je kunt ook speciale armaturen kopen.

Beter slapen

Sommige mensen slapen in de winter een stuk slechter dan in de zomer. Het is dan ook aan te raden om er op te letten hoe goed je je rust hebt genomen. Sleep Cycle is in deze categorie een goede keus: deze app analyseert je slaapgewoontes en wekt je op een prettig moment in je slaapcyclus. Bovendien kun je bij deze app ook een hartslagmeter gebruiken en je laten wekken met Philips Hue-lampen. Sleep Cycle verwerkt je slaapgegevens ook in HealthKit, waarmee je al je gezondheidsgegevens in een overzicht hebt. Wil je weten welke apps voor beter slapen er zoal verkrijgbaar zijn? Check dan onderstaande gids. Of gebruik de slaapfuncties op de Apple Watch.

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor slapen en slaap bijhouden Met deze iPhone apps voor beter slapen kun je je slaapkwaliteit meten, val je sneller in slaap en voel je je gezonder. We bespreken allerlei apps die je helpen om beter te slapen.

Slimme stekkers en radiatorknoppen zijn je beste vriend

In deze tijden van energiecrisis kun je niet zomaar elk elektrisch apparaat inschakelen. Gelukkig kun je met slimme stekkers heel veel regelen. Zorg bijvoorbeeld dat de elektrische deken automatisch aan gaat, een kwartiertje voordat jij naar bed gaat. Zo is de eerste kou eraf en kun je behaaglijk in slaap vallen. Je kunt ook slimme stekkers gebruiken voor een elektrisch kacheltje en voor andere apparaten die niet op afstand te bedienen zijn. Zo’n elektrische kachel klinkt misschien als een verspilling van energie, maar dat ligt eraan hoe je het gebruikt. Je kunt hiermee gericht onder je bureau verwarmen en hoeft dan niet het hele huis op te warmen.

Bekijk ook Slimme stekkers of stekkerdoos met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen. Ook zetten we de beste HomeKit stekkerdozen voor je op een rij.

Een andere oplossing is om radiatorknoppen in verschillende kamers aan te brengen. Je kunt dan per kamer regelen of er verwarmd moet worden. Dat scheelt!

Slimme stekkers Radiatorknoppen

Bekijk ook Thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit: dit zijn je opties Het weer wisselt met de seizoenen, dus een slimme thermostaat die je op afstand kan besturen is wel zo handig. Het liefst met HomeKit natuurlijk, zodat alles naadloos samenwerkt. Met deze thermostaten en radiatorknoppen voor HomeKit regel je het slimmer en bespaar je energie.

Vertraging

Je kunt in de woonkamer, slaapkamer en keuken wel alles voor elkaar hebben om de winter te overleven, maar je bent ook afhankelijk van externe factoren. Helaas kan het wel eens voorkomen dat je trein vertraagd is. Met de NS-app sla je jouw meestgebruikte trajecten op en check je makkelijk of er vertraging is. Ook check je hoe druk het is in specifieke delen van de trein, zodat je niet lang hoeft te wachten bij het instappen. De NS app heeft ook informatie over andere vervoersbedrijven, dus ook voor de bus en de metro komt de app goed van pas. De app werkt zelfs met Siri Shortcuts, waarmee je met een Siri-commando je traject kunt opvragen.

Rij je met de auto? Ook dan is het goed om het verkeer in de gaten te houden. Door bijvoorbeeld gladheid op de weg kunnen files ontstaan. Met de Flitsmeister-app heb je een duidelijk overzicht over actuele files en krijg je een melding als er een file staat op jouw woon-werkroute. Zo kom je minder in de file en kun je voorbereid de weg op.

Pech onderweg

Niet alleen mensen vinden de winter soms onprettig. Ook je auto, brommer, bestelbus of scooter heeft het tijdens de koude maanden wat moeilijker. Komt het dan toch voor dat je pech onderweg krijgt? Dan is er de ANWB Wegenwacht-app om hulp in te roepen. Met een paar simpele vragen kom je op de wachtlijst te staan en komt er (hopelijk) snel een monteur langs. Ondertussen krijg je tips over het veilig wegzetten van je voertuig om ongelukken te voorkomen. Je kunt ook gebruik maken van de ANWB Onderweg-app, want ook die bevat een meldfunctie voor pech.

Of het nu een lekke band, lege accu, startprobleem of lege tank is: met deze twee apps ga je weer snel de weg op. Lees ook onze gids over apps voor noodgevallen en pech voor nog meer handige apps die je door het winterweer helpen!

Beter ontspannen

Er zijn allerlei manieren om je beter te voelen tijdens de donkere dagen. Wees sombere gevoelens te slim af door een dagboek bij te houden. Je kunt ook aan de slag met mindfulness en meditatie-apps. Je vindt zelfs al standaard een mindfulness-app op de Apple Watch met ademhalingsoefeningen en als je abonnee bent van Fitness+ kun je speciale mindfulness-sessies doen onder leiding van een professionele trainer. Maar er is meer: Apple heeft white noise-geluiden op de HomePod met rustgevende omgevingsgeluiden. Ook op de iPhone, iPad en Mac vind je achtergrondgeluiden waarmee je kunt ontspannen.