Mindfullness tijdens corona

Als je tijdens de coronacrisis veel binnen moet zitten, is het lastiger om je rust te vinden. Er zijn altijd mensen in huis en als je klein behuisd bent of drukke kinderen hebt, kan het je al snel te veel worden. Met meditatie en mindfulness-oefeningen kun je even wat rust vinden. Sommige apps bieden extra content gratis aan vanwege de quarantaine-maatregelen. Zo kun je bij Headspace extra sessies vinden voor volwassenen en kinderen, waarmee je rustig wordt of gemakkelijker in slaap valt.



Meditatie-apps voor meer mindfulness

Wil je meer rust brengen in je drukke leven? Dan zijn mindfulness- en meditatie-apps de oplossing. Deze apps helpen je rustig worden en zorgen dat je meer in het hier en nu leeft. Ze helpen je ook om minder te piekeren en meer aandacht te besteden aan eten, ontspannen en genieten. Kortom: heb je wat meer rust nodig of vind je je leven te gehaast, dan helpen deze mindfulness-apps je om een stap terug te doen.

iCulture adviseert: Headspace

Hou je helemaal niet van zweverige teksten, dan is de Headspace-app jouw oplossing. Deze app maakt het supersimpel om te mediteren, met technieken die je niet afschrikken. Het resultaat: een gezonder, gelukkiger en leuker leven. Je begint met een gratis programma, waarbij je de basistechnieken van meditatie leert in slechts 10 minuten per dag.

Daarna kun je besluiten of je verder gaat met de training. Er zijn honderden uren aan meditatiesessies beschikbaar, van 2 tot 60 minuten. Je kunt ook mediteren met vrienden, zodat je elkaar kunt motiveren. Een vervolgabonnement is wel vrij prijzig: twalf euro per maand. Headspace werkt ook samen met Spotify.

Oak

Als je het moeilijk vindt om vijf minuten vrij te maken in je drukke werkschema, dan heb je Oak nodig. Deze app wordt uitgebracht door Digg-oprichter Kevin Rose. Je kunt er snelle en simpele ademhalingsoefeningen mee doen, maar ook langere meditaties. De app concurreert met Headspace, Simple Habit en Calm.

In een korte video leggen de makers de voordelen uit van mediteren, waarna je meteen kunt beginnen. Mogelijk komen er later nog wel betaalde opties in, maar voorlopig is dat niet het plan. Zo is er de mogelijkheid dat de app de Oura-ring gaat ondersteunen, zodat je je ademhaling kunt tracken met een wearable.

Calm

De Calm-app is door Apple uitgeroepen tot een van de beste apps van 2017, ook al bestaat de app al wat langer. Calm is voortgekomen uit de gelijknamige website en bevat een groot aantal ontspanoefeningen en andere hulpmiddelen om tot rust te komen. In een introductie van 7 dagen maak je kennis met meditatie en mindfulness, maar je kunt ook gewoon naar rustgevende geluiden luisteren.

De gratis versie van de Calm-app bevat onder andere een bodyscan, de introductiecursus mindfulness en meditatie en een aantal ontspanningsoefeningen. Als je daarna kiest voor de betaalde versie (ca. €10 per maand, €40 per jaar) krijg je meer oefeningen zoals een slaaphulp en sessies om je concentratie en zelfvertrouwen te vergroten. Je bepaalt zelf hoe lang de sessie duurt.

Beditations

Wekkers zijn niet alleen vervelend, maar ook slecht voor je. Onderzoek laat zien dat mensen er gestrest wakker van worden en dat is nooit goed. Daar kan je iets aan doen door bijvoorbeeld een wake-up light te nemen of door een app zoals Beditations. Zoals de naam al aangeeft draait het bij deze app om mediteren.

Beditations is op twee momenten te gebruiken: bij het wakker worden, door je rustig is te laten ontwaken. Maar ook door rustgevende muziek te laten horen voordat je gaat slapen. Zo kun je nog even rustig je gedachten op een rij zetten. Lees ook ons artikel over Beditations.

Buddhify

Voor mensen die zich niet aangetrokken voelen tot mediteren of vinden dat ze er geen tijd voor hebben, is Buddhify uitgevonden. Deze app heeft geen zweverige teksten en biedt rustige meditatie-audio voor ieder moment van de dag. Je kiest uit vier meditatiestijlen. De lengte van de sessies varieert van 5 tot 20 minuten. Buddhify heeft ook een timer voor mediteren zonder begeleiding. De app houdt bij hoeveel tijd je hebt gemediteerd en zet dat om naar grafieken. Gedurende de dag ontvang je tips om te kalmeren en bewuster te leven. – Lees onze review over Buddhify.

10% Happier

Het is opvallend hoeveel apps zich richten op de sceptische gebruiker, mensen die allergisch zijn voor zweverige teksten. 10% Happier is ook zo’n app. Volgens de makers is mindfulness meditatie een simpele en wetenschappelijk bewezen oefening voor je brein. Je hoeft geen aanhanger van een bepaalde religie te zijn om erin te geloven. 10% Happier is een samenwerking van journalist Dan Harris van de New York Times en meditatie-docent Joseph Goldstein.

Dagelijks krijg je videolessen voorgeschoteld waarmee je de vaardigheden leert. Je krijgt ook de beschikking over een coach die je gaat helpen om het vol te houden. Je hoeft niet in geen gekke houding te gaan zitten, te chanten of wierook op te steken of een speciale outfit aan te trekken, zeggen de makers van deze app. Ze laten je in 7 dagen kennismaken met meditatie, waarna je een maandabo kunt afsluiten.

De sessies helpen je bij een onrustig gevoel en stress maar begeleiden je ook bij dagelijkse activiteiten zoals wandelen en in slaap vallen. De korte sessies zijn ook in te passen tijdens de reis naar je werk of tijdens een lunchpauze. Je voortgang kun je bijhouden via de koppeling met HealthKit.

Wildfulness 2

Met de Wildfulness-app leer je ontspannen met natuurgeluiden. Wildfulness 2 is de opvolger van de al langer bestaande Wildfulness-app, waarmee je tot rust komt met natuurgeluiden. Deze app is gemaakt door de Nederlander Mark Hendriks en zijn vrouw Sterre en is bedoeld om je een zen-gevoel te geven dankzij fraaie natuurbeelden en -geluiden. Ideaal als je je wat gestresst voelt.

In onze Wildfulness-review lees je over onze ervaringen met deze app, die knap gemaakte tekeningen bevat en een goede audiokwaliteit levert. Als je de betaalde scenes koopt heb je bovendien vrij veel variatie. Zonder dat je je meteen tot het boeddhisme hoeft te bekeren of mantra’s hoeft te herhalen, want Wildfulness haalt de inspiratie vooral uit de natuur. In feite is het een white noise-app met het geluid van onweer en regen, ritselende bladeren, een ontwakend bos en het nachtelijke woud.

Apple’s Ademhaling-app

Ook op de Apple Watch kun je prima aan je mindfulness werken, dankzij de Ademhaling-app. De app is aanwezig op elk model Apple Watch en richt zich uitsluitend op je ademhaling. Geef aan hoe lang de sessie moet duren en de Apple Watch geeft met tikjes op je pols (en met een animatie op het scherm) aan wanneer je moet in- en uitademen. Ideaal als je je gestresst voelt en even wat tijd voor jezelf nodig hebt.

Niet alleen Apple heeft ademhaling ontdekt als manier om je stress onder controle te houden. Ook Fitbit heeft aan de nieuwste fitnesstrackers een ademhalingsoefening toegevoegd. Je kunt dus ook met je Fitbit aan je ademhaling gaan werken.

Andere meditatie- en mindfulness-apps

Er zijn nog veel meer apps waarmee je aan mindfullness kunt werken. Hieronder nog een aantal suggesties:

BetterMe: Meditation & Sleep (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - BetterMe is bedoeld voor mensen die niet weten hoe ze moeten mediteren, maar het wel willen proberen. Zo kun je actief mediteren tijdens het wandelen, hardlopen en zelfs tijdens het koken. Met ademhalingsoefeningen kun je iets doen aan gevoelens van angst, irritatie of verdriet.

7Mind Meditatie & mindfulness (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Ben je fan van de 7-minuten-workout, dan zal deze app je vermoedelijk ook wel aanspreken. In 7 minuten ben je weer helemaal zen.

, iOS 9.0+) - Ben je fan van de 7-minuten-workout, dan zal deze app je vermoedelijk ook wel aanspreken. In 7 minuten ben je weer helemaal zen. Stop, Breathe & Think (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.1+) - Deze app is ook geschikt voor tieners, die kennis willen maken met meditatie om rustiger te worden. Je kunt op elk moment even gebruik maken van deze app, waarbij je bewuster wordt van je gedachten en emoties. Je leert jezelf afsluiten van de vele prikkels die om je heen zijn en wordt rustiger. Met de app kun je stickers verdienen door de oefeningen uit te voeren en dagelijks in te checken.

, iOS 11.1+) - Deze app is ook geschikt voor tieners, die kennis willen maken met meditatie om rustiger te worden. Je kunt op elk moment even gebruik maken van deze app, waarbij je bewuster wordt van je gedachten en emoties. Je leert jezelf afsluiten van de vele prikkels die om je heen zijn en wordt rustiger. Met de app kun je stickers verdienen door de oefeningen uit te voeren en dagelijks in te checken. VGZ Mindfulness coach (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Je hoeft geen klant van zorgverzekeraar VGZ te zijn om van deze app te profiteren. Met deze app volg je een programma van 5 weken om te werken aan je mindfulness. Je kiest zelf uit de 25 oefeningen, die variëren van ademhalingsoefeningen en meditatie tot bewegingsoefeningen. Ze duren maximaal 15 minuten, dus ook geschikt voor drukke mensen. Lees onze review van de VGZ Mindfulness Coach