Tanden poetsen met HealthKit: zo leg je poetsbeurten vast

Sinds iOS 13 biedt HealthKit de mogelijkheid om tanden poetsen vast te leggen. Je hebt dan wel een slimme tandenborstel nodig die met HealthKit werkt, maar gelukkig is dat nu bij alle bekende merken het geval. De poetsbeurten vind je terug in de Gezondheid-app.

Tanden poetsen met HealthKit

Met de Gezondheid-app op je iPhone kun je allerlei lichaamswaarden vastleggen, zoals je gewicht en je bloeddruk. Je kunt dit automatisch doen als je beschikt over een connected weegschaal of een slimme bloeddrukmeter. Maar ook tandenpoetsen kan tegenwoordig ‘connected’. Je kunt in de Gezondheid-app al je poetsbeurten terugvinden, zodat je zeker weet of je 2 minuten gepoetst hebt.



Klaagt je tandarts regelmatig dat je langer zou moeten poetsen? Dan kun je voortaan met HealthKit bewijzen dat je écht wel je best doet. De Gezondheid-app bevat sind iOS 13 het onderdeel ‘Tanden poetsen’. Je kunt daarin handmatig je poetsbeurten vastleggen, maar het is natuurlijk wel zo handig als het automatisch gaat. Hiervoor heb je een slimme tandenborstel nodig die de data met HealthKit kan uitwisselen.

Handmatig tandenpoetsen invoeren

Voor het handmatig invullen van je tandenpoets-activiteiten ga je naar de Gezondheid-app:

Open de Gezondheid-app en open het tabblad Ontdek. Zoek naar ‘Tanden poetsen’. Tik op Voeg gegevens toe. Vul de poetsbeurt handmatig in. Tik op Voeg toe.

Een nadeel van handmatig invullen is dat je op hele minuten moet afronden, terwijl je soms 2:10 minuut staat te poetsen. Die tien extra seconden wil je nog wel even meepakken om je gemiddelde op te voeren.

Automatisch tandenpoetsen invoeren in HealthKit

Alle connected tandenborstels die we hebben gesproken in ons overzicht van slimme tandenborstels zijn tegenwoordig geschikt. De tandenborstel zelf kan de gegevens niet rechtstreeks via Bluetooth doorsturen naar HealthKit. Daarvoor is de app van de fabrikant nodig, die moet worden aangepast voor HealthKit.

Colgate was als eerste daarmee klaar, in september 2019. Dit kan ermee te maken hebben dat Colgate een partner van Apple is: de Connect E1 tandenborstel is alleen verkrijgbaar via de Apple Store (voor 100 euro).

Philips heeft de Sonicare-tandenborstels geschikt gemaakt met een update van de Philips HealthSuite-app. Je kunt hiermee ook poetsdoelen instellen. Oral-B volgde als laatste in maart 2020 met een update van de gelijknamige app.

Na het geven van goedkeuring voor het delen van je data met Healthkit zul je zien dat je poetsbeurten in de app verschijnen via de hierboven genoemde stappen: ga in de Gezondheid-app naar het tabblad Ontdek en zoek naar ‘tanden poetsen’ (of één van de twee woorden).

Alle poetsbeurten verschijnen in de Gezondheid-app en je kunt ook zien wat je gemiddelde is. Met een sterretje kun je ‘Tanden poetsen’ toevoegen aan je favorieten, zodat je voortaan bij het opstarten van de app meteen kunt zien hoe het met je poetsbeurten staat.

