Met deze iPhone apps voor beter slapen kun je je slaapkwaliteit meten, val je sneller in slaap en voel je je gezonder. We bespreken allerlei apps die je helpen om beter te slapen.

Apps tijdens het slapen

Slapen: we doen het ongeveer eenderde van een dag. Een goede nachtrust is belangrijk om de volgende dag weer fit te zijn. In deze lijst vind je een aantal handige apps voor de iPhone om beter in slaap te vallen of je slaapritme te analyseren. Ook met de Apple Watch kun je slaap meten, maar de apps hieronder geven vaak een meer gedetailleerde analyse.

Let op: de apps die we hier bespreken zijn bedoeld voor recreatief gebruik, het zijn geen medisch hulpmiddelen. Als je last hebt van ernstige slaapproblemen kun je beter een arts inschakelen. Ook kunnen de metingen wel eens afwijken van wat je zelf ervaren hebt. Kijk daarom liever op de lange termijn of je iets aan deze apps hebt, of focus je op de echt praktische functies zoals de wekkerfunctie als je in een lichte slaapfase bent.

De makkelijkste manier om te beginnen met het bijhouden en/of verbeteren van je slaap is door een app te downloaden. Daarom lichten wij de beste apps uit om dit te doen. Ben je op zoek naar apps om je slaap te analyseren met je Apple Watch? Daarvoor hebben wij een aparte gids met slaapapps voor je Apple Watch.

iCulture adviseert: Sleep Cycle alarm clock

Sleep Cycle is verreweg de populairste app onder de slaap-apps voor iPhone. Tijdens het slapen ga je door verschillende fases, variërend van een diepe tot lichte slaap. Sleep Cycle maakt gebruik van de in de iPhone ingebouwde accelerometer om tijdens het slapen de beweging te registreren, die samenhangt met de slaapfase op dat moment. Daarvoor plaats je je iPhone onder je kussen, al is het daarbij wel aan te raden om het toestel ook meteen op te laden. Op die manier kan de app je slaapgedrag analyseren en je wekken in je lichtste slaapfase, de fase waarin je je het minst moe voelt als je opstaat.

Ook kan de app je helpen om in slaap te vallen, is het mogelijk om je dagelijkse activiteit bij te houden (dankzij de bewegingschip in de nieuwste iPhones) en kun je je hartslag registreren. Met behulp van ingebouwde grafieken kun je je slaapkwaliteit over een langere periode in kaart brengen en die exporteren naar een Excel-bestand voor uitgebreidere analyse. En heb je Philips Hue-lampen, dan kan je die zelfs programmeren als wake up-light!

Meer lezen over Sleep Cycle voor iPhone

ShutEye: symptomen bijhouden

ShutEye heeft functies die je ook in andere slaaptrackers vindt, aangevuld met een paar extra’s. Zo kun je de geluiden die je tijdens het slapen maakt opnemen, waarbij je kunt kiezen welke geluiden je wilt opnemen. ShutEye gebruikt de patronen om bepaalde gezondheidsrisico’s te achterhalen. Wil je weten wat de symptomen betekenen, dan biedt de app checklists om meer inzichten te krijgen. Daarnaast bevat ShutEye hypnotiserende slaapverhalen en geleide meditaties. De app is gratis, maar om er alles uit te halen moet je een abonnement nemen.

SleepWatch: hypnotiserende geluiden

SleepWatch is een app die je met behulp van AI-algoritmes beter wil laten slapen. Dit doet de app met het geluid van regendruppels op een dak of het geluid van een ventilator. Er zitten heel wat functies in de app, waarbij de hypnotiserende geluiden eruit springen. Je kunt ook je slaapgedrag opnemen en statistieken bekijken over snurken, slaapritme, slaapefficiency, moeheid en onderbreking van de slaap. De AI-algoritmes maken gebruik van data uit de Gezondheid-app. Aan de hand van je slaapdoel geeft SleepWatch aan of het is gelukt om je doel te halen. Er zit een intuïtief en gedetailleerd dashboard in en alle gegevens worden gesynchroniseerd met de Gezondheid-app voor iPhone. De app is gratis, maar als betalende gebruiker krijg je extra functies. Je kunt hier geen wekker mee instellen.

Pillow: analyseert patronen

Pillow gebruikt een combinatie van beweging, geluid en hartslag om te bepalen hoe goed je slaapt. De gegevens verschijnen vervolgens in een mooie en overzichtelijke grafiek. Hierin zie je je hartslag, slaapfase en meer. Aanvankelijk moest je de meting handmatig starten als je gaat slapen, maar dat hoeft niet meer: het kan ook automatisch. Deze app ziet er door z’n kleurige uiterlijk ook nog eens aantrekkelijk uit en je krijgt zeer gedetailleerde data. Je kunt toegang geven tot je gezondheidsdata in HealthKit en geluiden opnemen terwijl je slaapt. De app gebruik ook de patronen in je bewegings- en sportactiviteiten om je slaapgewoontes in de loop van de tijd te beoordelen. Je krijgt na het ontwaken een melding dat er een slaaprapport klaar staat. Moeite om in slaap te komen? Dan heeft Pillow hypnotische geluiden om weg te dromen. Ook bij deze gratis app kun je extra functies krijgen door te betalen.

Sleepzy: geeft meer inzicht

Met Sleepzy past zich aan jouw natuurlijke ritme aan door je op het juiste moment wakker te maken. De app stelt een slaapschema op en helpt je in slaap vallen met ontspannende geluiden. Tijdens het slapen legt Sleepzy ook geluiden vast. Het pluspunt van Sleepzy is dat er allerlei informatieve artikelen in zitten, waarmee je beter inzicht krijgt in je slaapgedrag en wat je kunt doen om makkelijker in slaap te vallen. De app bevat ook zogenaamde bedtijd-rituelen. Hiermee krijg je oefeningen aangereikt om voorafgaand aan het slapen extra te ontspannen. De gratis versie van de app heeft veel reclame pop-ups. Die kun je verwijderen door te betalen.

SleepScore

SleepScore is een app die nog een stap verder gaat dan het vastleggen van je slaap. Zo zit er een slaapkamer-chek in, waarmee je de omstandigheden in de slaapkamer kunt vaststellen. Denk daarbij aan voldoende duisternis, het geluidsniveau en de omgevingstemperatuur. Op basis hiervan krijg je adviezen. Je kunt met de app ook snurkgeluiden vastleggen en statistieken bekijken. Met de Sleep Screener kijkt de app of je professioneel advies moet inroepen voor je slaapprobleem. Dit werkt echter alleen als je betaalt voor de app.

Sleep++: lekker simpel

Sleep++ werkt het beste als je ook een Apple Watch hebt. Deze app blinkt uit door de simpele en overzichtelijke interface waarmee je je slaapgedrag kunt analyseren. Het bekijkt daarbij data zoals bloedzuurstofniveau en ademhalingsfrequentie om statistieken te maken. Er zitten niet zo heel veel functies in, maar als je een dagboek voor je dagelijkse slaapgedrag nodig hebt is Sleep++ prima te gebruiken. Je krijgt ook inzicht hoe slaap invloed heeft op je gezondheid. Je kunt de metingen automatisch vastleggen met je Apple Watch of handmatig invoeren. De reclames in de apps kun je verwijderen door een premium abonnement af te sluiten. Sleep++ legt geen slaapgeluiden vast.

SnurkLab is er voor de herriemakers

Komen er ’s ochtends klachten binnen over jouw nachtelijke nasale orkesten? Misschien wil je dan jouw snurkgedrag in kaart brengen. SnurkLab neemt jouw gesnurk op. Je kunt dit beluisteren en zien wanneer je hebt gesnurk en hoe hard het geluid was, vergeleken met je gebruikelijke snurk-oeuvre. Je krijgt op basis van deze gegevens een snurkscore, die je met de hele wereld kunt vergelijken. De app test ook de effectiviteit van eventuele oplossingen die je probeert. Je kunt dan zien welke factoren jouw slaapprobleem verergeren. Wil je je gegevens graag naast andere gezondheidsgegevens zien? Dat kan door de ondersteuning van de Gezondheid-app van Apple. SnurkLab gebruikt algoritmes om je tips te geven. De app kan je bovendien wakker maken op basis van je gekozen slaapcyclus.

AutoSleep: slapen met je Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan kun je je slaap eenvoudig meten met AutoSleep. De app maakt gebruik van sensoren van je Apple Watch, zoals de bewegingssensoren en hartslagmeter. Aan de hand daarvan bepaalt AutoSleep hoe lang je geslapen hebt en wat je slaapkwaliteit is. Door je hartslag te combineren met je bewegingen, wordt in kaart gebracht hoe diep je in slaap was en wat je rusteloosheid is. AutoSleep werkt echter ook als je je Apple Watch ’s nachts aan de oplader hangt, maar dan berekent hij geen slaapkwaliteit.

Bekijk ook Review: AutoSleep meet je slaapkwaliteit via de Apple Watch De app AutoSleep werkt samen met je Apple Watch om je slaappatroon in kaart te brengen. Je ziet niet alleen hoelang je geslapen hebt, maar ook wat je slaapkwaliteit is. Hoe handig is zo'n app? Wij gebruikten hem en geven ons oordeel.

Rustgevende slaapgeluiden voor ontspanning

Dit is een van de simpelere apps in onze lijst. Met Rustgevende slaapgeluiden kies je uit een selectie van natuurgeluiden in 10 categorieën. Dit varieert van een drukke storm met onweer tot krekels en andere insecten. De ontwikkelaars beweren 100% stereo-opnames aan te bieden in hoge resolutie. Wil je niet steeds hetzelfde geluid? Dan kun je mixen aanmaken met maximaal 6 opnames. De app is volledig gratis te gebruiken, en heeft dus geen in-app aankopen.

Slaapwetenschap-wekker: slaapanalyse

De Slaapwetenschap-wekker is van dezelfde makers als de bovenstaande app met rustgevende slaapgeluiden. Deze app biedt ook rustgevende geluiden, maar is vooral bedoeld om je slaap te analyseren. Net zoals Sleep Cycle wil deze app jou ook wekken tijdens je lichte slaap. Een grafiek van je slaap wordt automatisch gemaakt en laat met kleuren de verschillende fases zien. Voor snurkers legt de app het hardste geluid van de nacht vast, maar snurkers kunnen beter SnurkLab gebruiken.

Waakmelder en bedtijd in Klok-app

Apple heeft gaandeweg wat slaapfuncties toegevoegd aan de iPhone en Apple Watch, maar echt snel gaat het niet. Je bent daardoor vooral aangewezen op apps van derden, als je uitgebreide analyses wilt.

Op de iPhone vind je sinds iOS 10 de Bedtijd-functie. Hiermee stel je simpelweg in hoeveel uren je wil slapen. Stel een slaapschema in en de app geeft aan of je voldoende uren in bed doorbrengt. De iPhone geeft op basis van dit schema automatisch een melding als het tijd is om naar bed te gaan. Je kunt deze melding instellen per dag, zodat je in het weekend wat later naar bed kunt. Meer over de Bedtijd en Waakmelder-functie lees je in een aparte tip.

Bekijk ook Zo gebruik je Bedtijd en Waakmelder op de iPhone Met de functies Bedtijd en Waakmelder op de iPhone kun je zorgen dat je beter slaapt. Ontdek hoe je met Bedtijd zorgt dat je op tijd naar bed gaat en met de Waakmelder weer uitgerust wakker wordt, dankzij je iPhone.

Gaat het er alleen om tijdig wakker te worden? Dan kun je ook de iPhone als wekker gebruiken. Je kunt zelfs meerdere wekkers instellen, ideaal als je bang bent om de boot of een belangrijk examen te missen.

Bekijk ook De beste wekkerapps: wakker worden met je iPhone Met een goede wekkerapp op je iPhone kom je 's ochtends gemakkelijker je bed uit. Slaapkoppen, doorslapers en mensen die moeite hebben met wakker worden: met deze wekkerapps gaat het lukken!

De Apple Watch is een veel geschikter hulpmiddel om je slaap te meten. Met de sensoren die dicht op je huid zitten, kun je veel nauwkeuriger factoren zoals hartslag en ademhalingfrequentie meten. Sinds watchOS 9 zijn de functies veel meer uitgebreid, waarbij je een slaapanalyse krijgt op basis van slaapfasen. Daarmee zijn de apps die je hierboven ziet deels overbodig geworden.

Bekijk ook Slaapfuncties op de Apple Watch: is Apple's smartwatch de ideale bedpartner? De Apple Watch heeft diverse slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je slaapschema tot het bekijken van je slaapfasen. Dit moet je weten over slapen met de Apple Watch!

Daarnaast zijn er diverse slaapapps voor de Apple Watch, waarmee je vaak nauwkeurige analyses krijgt. Deze apps gebruiken algoritmes om je slaapgedrag te analyseren en advies te geven om beter te slapen. Omdat deze apps zich ook een wat meer experimentele aanpak kunnen veroorloven bieden ze vaak meer inzichten dan Apple, die de functies voor een breed publiek geschikt moet maken.

Bekijk ook Slaap meten met je Apple Watch: dit zijn de beste apps Wil je slaap meten met je Apple Watch, dan kan dat met de apps in dit overzicht. Door je Apple Watch tijdens het slapen te dragen krijg je de volgende ochtend een duidelijk overzicht hoe diep je slaap was en krijg je inzicht hoe je je slaapgedrag kunt verbeteren.