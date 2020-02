Bepaal zelf welke apps toegang hebben tot de Gezondheid-data op je iPhone, door de databronnen te kiezen. In deze tip lees je hoe je apps van derden toegang kunt geven tot jouw gezondheidsdata in de Gezondheid-app en hoe je dit kunt beperken of intrekken.

Hieronder lees je over:

Apps van derden toegang geven tot de Gezondheid-app in iOS 13 en nieuwer

De Gezondheid-app verzamelt allerlei informatie over jouw gezondheid, bijvoorbeeld hartslagmetingen die door de Apple Watch zijn gedaan en gewichtsmetingen die je met een slimme weegschaal hebt uitgevoerd. Ga je sporten met een app die met HealthKit samenwerkt, dan zul je zien dat deze workout ook in de Gezondheid-app wordt opgenomen, inclusief de verbrande calorieën en andere informatie. Ook kunnen apps data uit de Gezondheid-app uitlezen om bijvoorbeeld advies op maat te kunnen geven. Hoe regel je dat? Je kunt in de Gezondheid-app gedetailleerd aangeven wélke apps toegang hebben en welke informatie ze mogen lezen.

Omdat de werkwijze in iOS 13 en daarna verschillend is dan eerdere iOS-versies bespreken we dit afzonderlijk, te beginnen met iOS 13.



Databronnen van de Gezondheid-app in iOS 13 en nieuwer

De Gezondheid-app is een verzamelbak voor allerlei metingen die betrekking hebben op je lichaamswaarden, beweging, slaap, voeding en allerlei andere zaken die met gezondheid te maken hebben. Sommige info verzamelt Apple zelf, bijvoorbeeld via de Apple Watch. Maar het kan ook gebeuren dat apps van derden toestemming vragen om data uit de Gezondheid-app. Maar hoe bepaal je welke bronnen deze app gebruikt? En hoe weet je waar de metingen van bijvoorbeeld je BMI vandaan komen? Heel simpel: door de metingen en databronnen te bekijken.

Zo bekijk je welke apps jouw gezondheidsdata kunnen lezen en/of schrijven:

Open de Gezondheid-app in iOS 13 of nieuwer. Tik rechtsboven op je profielfoto. Tik op de app waar je meer over wilt weten. Je ziet nu welke gegevens de app kan schrijven (bovenin het scherm) en welke gegevens de app kan raadplegen (onderin). Je kunt alles in één keer uitschakelen met Schakel alle categorieën uit. Of zet afzonderlijke schakelaars uit bij gegevens die je liever niet deelt.

Welke data een app kan lezen is heel verschillend, zoals je hieronder ziet voor de apps AutoSleep (slapen) en Zova (fitness).

Metingen per app bekijken

Sommige apps hebben schrijfrechten, bijvoorbeeld de app van je slimme weegschaal. Wil je zien welke gegevens een bapaalde app naar de Gezondheid-app heeft weggeschreven, dan is het ook hier weer verschillend voor iOS 13 en iOS 12.

In iOS 13 doe je het volgende:

Blader in de Gezondheid-app naar de gewenste app, bijvoorbeeld Zova. Tik op Gegevens. Je kunt bij deze app kiezen uit Actieve energie of Workouts. Dit is per app verschillend. Kies het gewenste item (bijvoorbeeld Workouts en je ziet de metingen die de app heeft gemaakt. Tik op een datum om nog meer details te zien over de metingen. Zo weet deze app welke workout je hebt gedaan en op welk type toestel. Veeg over een meting als je deze wilt wissen, bijvoorbeeld als het een workout of een gewichtsmeting is die sterk afwijkt.

Databronnen sorteren in de Gezondheid-app

Je kunt zelf bepalen welke apps en accessoires de metingen mogen leveren en welke daarbij voorrang krijgt. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als je meerdere accessoires gebruikt die je gewicht of hartslag kunnen meten.

Ga in de Gezondheid-app naar het beginscherm, het tabblad Overzicht. Tik op een meting waarvan je de gegevensbronnen wilt regelen, bijvoorbeeld Gewicht. Blader helemaal omlaag en tik op Gegevensbronnen en toegang. Onderin het scherm zie je welke apps je gewicht doorgeven aan de Gezondheid-app. Tik op Wijzig om de volgorde van de gegevensbronnen aan te passen.

Databronnen in iOS 12 en eerder

Wil de databronnen van de Gezondheid-app bekijken in iOS 12 of eerder? Ook hierbij is het mogelijk om te kijken welke apps je toegang hebt gegeven en eventueel de toegang in te trekken. Je kunt ook met losse schakelaars zorgen dat bepaalde metingen (zoals je gewicht) niet aan apps van derden worden verstrekt. J

Toegang verlenen tot apps in iOS 12 en eerder

Je kunt dit regelen via het tabblad Bronnen onderin het scherm:

Tik in de Gezondheid-app in iOS 12 op het tabblad Bronnen. Je krijgt nu een lange lijst van apps die je hebt geïnstalleerd en die je toestemming hebt gegeven om data naar de Gezondheid-app weg te schrijven. Tik op een app, bijvoorbeeld Pokémon GO. Je kunt nu alle categorieën uitschakelen of bepaalde waardes uitschakelen, die de app niet langer mag gebruiken.

Metingen inzien in iOS 12 en eerder

Ga in de Gezondheid-app naar de gewenste data, bijvoorbeeld BMI. Tik op Toon alle gegevens. Je krijgt nu een lijst van alle metingen te zien. Een icoontje geeft aan welke app of dienst de meting heeft geleverd. Eventueel kun je op de meting tikken om precies te zien om welke app het ging en op welk tijdstip de meting heeft plaatsgevonden.

Databronnen voorrang geven in iOS 12 en eerder

Je kunt zelf bepalen welke apps en accessoires de metingen mogen leveren en welke daarbij voorrang krijgt. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als je meerdere accessoires gebruikt die je gewicht of hartslag kunnen meten.

Ga in de Gezondheid-app naar de gewenste data, bijvoorbeeld BMI. Tik op Gegevensbronnen en toegang. Je ziet nu welke apps toestemming hebben om de data te leveren. In het voorbeeld hierboven zijn dat HeartWatch, HealthForYou en Health Mate. Tik op Wijzig om de volgorde te veranderen en druk daarna op Gereed.

