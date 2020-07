Merk je dat je symptomen hebt van griep, ziektes of andere kwalen? Dan kun je die registreren in de Gezondheid-app. Zo kun je bijhouden hoe lang de symptomen aanhouden en of je ermee naar de dokter moet.

Wanneer je naar de dokter gaat om je te laten controleren zal de dokter altijd vragen hoe lang je al klachten hebt. Je zult dit dan ergens bijgehouden moeten hebben. En wat is nou een betere manier van klachten bijhouden dan op je telefoon? Daarom kun je sinds iOS 13.6 je symptomen bijhouden in de Gezondheid-app op je iPhone.

Welke symptomen kun je bijhouden in de Gezondheid-app?

Natuurlijk kun je meer dan alleen symptomen voor griep en koorts bijhouden. Ook voor langslepende kwalen of ziektes is deze functie geschikt. Sommige symptomen zijn typische ouderdomskwalen, terwijl andere onder alle leeftijden regelmatig voorkomen. Je kunt circa 40 verschillende symptomen afzonderlijk van elkaar bijhouden. Dit zijn de belangrijkste:

Borstpijn

Braken

Buikpijn

Congestie

Diarree

Droge huid

Druk of pijn op de borst

Haaruitval

Hoesten

Hoofdpijn

Keelpijn

Koorts

Lagerugpijn

Loopneus

Nachtzweten

Opvliegers

Vermoeidheid

Zuurbranden

Per symptoom krijg je een uitleg van wat het precies inhoudt en of dit ernstig kan zijn. Uiteraard is een doktersadvies leidend en moet je daar ook op vertrouwen als hij/zij jou iets vertelt. De dokter kan immers een persoonlijk advies geven, terwijl de tekst op iedere iPhone hetzelfde is.

Bekijk ook Gezondheid: alles over Apple's Gezondheid-app voor iOS Met de Gezondheid-app van Apple kun je allerlei gezondheids- en fitnessdata overzichtelijk verzamelen. Lees hier alles over het inlezen van data in de Gezondheid-app, gebruik van het dashboard, de grafieken en het instellen van je Medische ID.

Symptomen vastleggen in de Gezondheid-app

Om symptomen te kunnen bijhouden heb je een iPhone nodig met iOS 13.6 of nieuwer. Je hebt de mogelijkheid om de mate van ernst ook bij te houden. Hoe je dat doet? Nou, zo:

Open de Gezondheid-app en tik rechtsonder op het Gegevens-tabblad. Zoek in de lijst naar Symptomen met het paarse klembord en tik erop. Selecteer een symptoom waar jij last van hebt, zoals keelpijn. Tik rechtsboven op Voeg gegevens toe en geef aan wanneer je last had en hoe ernstig dit was. Tik als je klaar bent op Voeg toe.

Heb je een symptoom niet goed geregistreerd? Dan kun je deze verwijderen en opnieuw invoeren. Het is niet mogelijk je geregistreerde symptomen achteraf nog aan te passen. Je doet dit door in het symptoom-overzicht naar beneden te scrollen en op Toon alle gegevens te tikken. Tik rechtsboven op Wijzig en verwijder de betreffende registraties.

Zijn er ziektes of medicijnen die hulpverleners direct moeten kunnen achterhalen in geval van nood? Zet deze dan apart in je Medische ID op je iPhone. Hiermee kunnen ambulancemedewerkers zonder jouw toegangscode zien waar ze rekening mee moeten houden. Hoe je je Medische ID instelt lees je in onze tip.