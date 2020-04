Stel jouw Medische ID in via de Gezondheid-app op iPhone en iPod touch! Hulpverleners kunnen dan sneller belangrijke info vinden bij een ongeluk of ongeval. Alles over het instellen en gebruiken van je Medische ID op de iPhone lees je hier.

Alles over Medische ID

Stel je krijgt een auto-ongeluk, waardoor je in een benarde situatie terecht komt. De hulpverleners zijn ter plaatse, maar weten niet precies wie je bent en wie je belangrijke contactpersonen zijn. In zo’n geval komt de Medische ID van pas. In de Gezondheid-app van iOS kun je een Medische ID instellen.

Hoe kan ik de Medische ID instellen?

Zo zorg je ervoor dat het Medische ID is ingesteld:

Ga naar de Gezondheid-app op de iPhone of iPod touch (met minimaal iOS 8). Tik rechtsboven op je profiel. Tik op de knop Medische ID. In het nieuwe scherm dat verschijnt tik je op Aan de slag om je medische ID in te stellen. Zorg dat de schakelaar Toon bij vergrendeling aan staat, zodat hulpverleners de informatie kunnen zien. Vul persoonlijke informatie in zoals geboortedatum, ziektes, allergieën, medicijnen, bloedgroep, lengte, gewicht, etcetera. Hoe meer informatie je toevoegt, hoe beter. Vul ook contactinformatie in, zoals van partner, ouders, kinderen en huisarts. Sla op via de knop Gereed.

Medische ID raadplegen op iPhone en iPod touch

De medische informatie is te raadplegen vanaf het vergrendelscherm (lockscreen) van de iPhone en iPod touch. Als iemand toegang probeert te krijgen tot jouw toestel, dan komt hij/zij niet voorbij de pincodebeveiliging, maar de Medische ID is toch te raadplegen:

Zet de iPhone of iPod touch aan. Je krijgt nu het toegangsscherm te zien. Druk op de thuisknop (of veeg omhoog op de iPhone zonder thuisknop) om het pincodescherm te laten verschijnen. Tik op Noodgeval. Linksonder zie je de Medische ID.

Wil je dit zelf testen op je eigen toestel? Zorg er dan voor dat je een vinger gebruikt die niet voor Touch ID geregistreerd is. Op een iPhone met Face ID blokkeer je de camera om te voorkomen dat je gezicht gescand wordt. Vanuit dit scherm zijn alle aanwezige contactpersonen te bellen, ook als de iPhone vergrendeld is.

Wat is Medische ID op de iPhone?

We hopen dat het je nooit overkomt, maar mocht je toch eens bij een ongeval betrokken zijn dan is het belangrijk dat hulpverleners snel kunnen ingrijpen. Het helpt als ze op jouw iPhone-scherm meteen kunnen zien hoe je heet, welke medicijnen je gebruikt en of je misschien allergieën hebt. Het Medische ID is sinds iOS 8 op elke iPhone aanwezig, maar je zult het wel zelf moeten vullen met informatie.

Let op: Deze tip werkt niet op de iPad, omdat daarop de Gezondheid-app niet aanwezig is. Je kunt deze app ook niet downloaden via de App Store.

Van ICE en SOS naar Medisch ID

Vroeger zetten mensen een ICE- of SOS-contactpersoon in hun adresboek, zodat hulpverleners snel wisten wie ze bij een ongeval moesten waarschuwen. Dat levert problemen op nu telefoons vergrendeld zijn met een pincode. De informatie is daardoor niet meer te raadplegen. Apple heeft daarom een Medische ID gemaakt, die hulpverleners meteen kunnen raadplegen, ook als ze de pincode van het toestel niet weten. Dit is een betere oplossing, omdat hulpverleners alleen de noodzakelijke informatie in beeld krijgen en geen toegang hebben tot andere informatie zoals je privéfoto’s en chats.

Medische ID handig bij gevonden iPhone

De Medische ID komt ook in andere situaties van pas, bijvoorbeeld als je je iPhone bent kwijtgeraakt. De eerlijke vinder kan dan via jouw contactpersonen (de zogenaamde ICE-contacten) laten weten dat jouw toestel gevonden is.

Wat zijn de risico’s van Medische ID?

Er zitten ook gevaren aan het gebruik van een Medisch ID: als hulpverleners deze belangrijke persoonlijke informatie zoals naam en geboortedatum kunnen zien, dan kunnen kwaadwillenden dat ook als je iPhone in verkeerde handen komt. Je moet dus voor jezelf de afweging maken: hoe graag wil je dat hulpverleners je adequaat kunnen helpen als je betrokken raakt bij een ongeval? En hoe groot acht je de kans dat de iPhone in verkeerde handen komt? Pas je goed op je spullen en laat je zelden iets slingeren, dan kan het verstandig zijn om de Medische ID in te vullen. Heb je ernstige allergieën of aandoeningen dan kan het van levensbelang zijn om het Medische ID toch maar in te vullen.