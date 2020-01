Alles over Sleep Cycle

Slapeloosheid… heel wat mensen hebben er last van en zoeken een mogelijkheid om hun slaapgedrag te verbeteren. Met de iPhone kan dat al behoorlijke tijd, dankzij de app Sleep Cycle. Sleep Cycle houdt je slaapfases nauwlettend in de gaten en zorgt er zo voor dat opstaan gemakkelijker gaat dan ooit tevoren. Met deze tips hou je het ochtendhumeur op afstand.



Als je de hitlijsten van de Apple Store regelmatig bekijkt, zul je Sleep Cycle vast eens hebben gezien. De app staat al jarenlang bovenaan de lijst met populairste apps. Logisch, want Sleep Cycle is een van de meest gebruiksvriendelijke apps om je slaapgedrag te verbeteren. Na wat een paar snelle instellingen doet de app al het werk, terwijl jij gewoon kunt gaan slapen.

#1 Sleep Cycle is 3-in-1

Met Sleep Cycle sla je drie vliegen in één klap. Op de eerste plaats is het leuk en interessant om inzicht te krijgen in je slaappatroon. Iedere ochtend zie je in een grafiek precies wanneer je in diepe slaap was en wanneer je in remslaap terecht kwam.

Kom je moeilijk in slaap? Activeer dan de Sleep Aid-optie om te zorgen dat de app je met rustgevende geluiden helpt om in slaap te vallen.

De derde functie van Sleep Cycle is de wekker. Bevind je je in een lichte slaapfase, dan weet de app dat het moment is aangebroken om je te wekken. De wekker gaat af op het moment dat je in lichte slaap bent, zodat je fris en energiek opstaat. Je lees er meer over onder punt #3.

#2 Sleep Cycle gebruiken op twee manieren

Sleep Cycle kan op twee manieren je slaapgedrag meten: via de microfoon of met de bewegingssensoren. De methode die de voorkeur heeft is op basis van geluid. Je legt de iPhone op je nachtkastje met het scherm naar beneden en de microfoon pikt alle geluiden op, dus ook gesnurk. Dit is beschikbaar in Sleep Cycle 5.0 en nieuwer.

De andere manier is door je iPhone onder het kussen te leggen. De app weet dan dankzij de bewegingssensor in je iPhone precies hoe diep je slaapt. Door je iPhone ondersteboven op je matras te leggen, tekent Sleep Cycle aan de hand van jouw bewegingen de grafiek uit. Om er zeker van te zijn dat je toestel op de goede manier in bed ligt, kun je vanuit de app een test uitvoeren.

Hoe langer je Sleep Cycle gebruikt, hoe meer je met de verzamelde data kunt. Zo verschijnt er een tabel van de afgelopen dagen als je je iPhone kantelt, zodat je de slaapkwaliteit van een hele werkweek bijvoorbeeld met elkaar kunt vergelijken.

#3 Sleep Cycle is je begripvolle wekker

Tijdens het instellen van de Sleep Cycle-wekker kun je een marge aangeven waarin je wakker gemaakt kan worden. Tussen 7:30 en 8:00 bijvoorbeeld, al kun je deze ‘Wake Up Phase’ oprekken en inkorten van minimaal 10 tot maximaal 90 minuten.

In deze Wake Up Phase zal Sleep Cycle het beste moment kiezen om de wekker af te laten gaan, op het moment dat je in de lichtste slaap zit. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker opstaat en met een minder zwaar hoofd het bed verlaat.

Rustgevende geluiden met namen als Warm Breeze en Distant Memories maken het ontwaken nog iets aangenamer. Daarnaast kun je ook gewoon een nummer kiezen uit de muziek die op je iPhone staat. Als je toch nog even wilt blijven liggen, is een tik op je iPhone voldoende om de snoozefunctie te activeren.

#4 Sleep Cycle werkt samen met Philips Hue

Als je de kans op ochtendhumeur wilt verkleinen, kun je Sleep Cycle ook koppelen aan de lampen van Philips Hue. Door deze twee met elkaar samen te laten werken, ontstaat een soort Wake Up Light. De app maakt je wakker met geluiden en een kunstmatige zonsopgang, waardoor wakker worden opeens heel natuurlijk wordt. Om van deze Hue-ondersteuning gebruik te maken heb je wel een premium lidmaatschap op Sleep Cycle nodig van €29,99 per jaar.