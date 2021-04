We zetten de beste dagboekapps voor je op een rij. Zo kun je eenvoudig dagboeken maken en activiteiten bijhouden op je iPhone, iPad of Mac aan de hand van foto's of teksten.

Dagboeken-apps voor de iPhone

Er zijn van die dagen waarop je ineens niet meer weet wat je afgelopen weekend hebt gedaan. Waar had je ook alweer gegeten? Hoe heette de nieuwe partner van je beste vriend ook alweer? Laat staan dat je de hoogtepunten van vorig jaar nog herinnert, terwijl je toch zeker weet dat ze er waren. Geen gek idee dus, om een dagboek op je iPhone, iPad of Mac bij te houden en in dit overzicht vind je de beste apps waarmee dat kan.

Het lijkt misschien dat het bijhouden van een dagboek vooral iets is voor tienermeisjes, die hun papieren dagboek vullen met hartjes, bloemetjes en hersenspinsels. Toch zijn er steeds meer mensen die ontdekken hoe handig het bijhouden van een dagboek is. Het schrijven in een dagboek helpt je om momenten van de dag op een rijtje te zetten en nog eens terug te denken aan de leuke momenten van die dag. Ook kun je op die manier erachter komen dat je bepaalde gewoontes hebt, die eigenlijk niet zo verstandig zijn. En het mooie van een dagboek is: je schrijft voor jezelf, dus er is niemand die het gaat beoordelen of over schrijffouten of andere details gaat klagen. Je bent helemaal vrij om te schrijven wat je wilt.

Ben je niet zo’n schrijver? Dan is het goed om te weten dat sommige dagboeken-apps ook andere mogelijkheden bieden om je belevenissen vast te leggen, bijvoorbeeld door te kijken naar de plekken waar je bent ingecheckt met Facebook of Swarm, de foto’s die je op bepaalde plekken hebt gemaakt en de sociale media-berichten die je met anderen hebt gedeeld. Zo vult je dagboek zich automatisch, zonder dat je lange lappen tekst hoeft te schrijven.

Er is niets leuker dan oude herinneringen herontdekken en zomaar even door je eigen leven bladeren. Om de keuze makkelijker te maken hebben we een aantal goede dagboek-apps voor je op een rij gezet. Sommige van deze apps kunnen je dagboeknotities synchroniseren met je andere apparaten. Vaak vereist dit wel een premium abonnement.

Zoek je vooral een reisdagboekenapp? Lees dan onze applijst over reisdagboeken voor de vakantie:

Day One

Synchroniseren met andere apparaten: ja, met premium

Backups maken: ja

Exporteren: ja, met premium

Day One is jarenlang de meest populaire dagboek-app voor de iPhone geweest, maar door de invoering van een betaald app-abonnement heeft de app wat zich uit de markt geprijsd. Je betaalt €24,99 per jaar om de inhoud van de app te kunnen synchroniseren. Voorheen betaalde je een eenmalig bedrag om alle premium-functies te kunnen gebruiken. Ook zonder deze aankoop kun je de app gewoon gebruiken, maar dan zijn je dagboeken alleen lokaal op je iPhone beschikbaar en dat wil je misschien liever niet. Raakt je iPhone zoek, dan ben je ook je dagboek kwijt.

Aanvankelijk was Day One een gewone dagboeken-app voor tekst, maar de populariteit nam pas echt toe nadat het mogelijk werd om foto’s en meer toe te voegen. Het rustige design van het hoofdmenu spreekt erg aan. Via de grote plus kom je meteen in een nieuw bericht terecht. Tik een tekst in en voeg eventueel een tag, locatie, temperatuur of weerssituatie toe. In je tijdlijn vind je alle berichten onder elkaar, die je met een tik kunt vergroten, om met navigatiepijlen door de korte verhaaltjes te bladeren. Als je een periode of dagboekdeel hebt afgesloten, kun je de dagboeken als pdf’s exporteren of printen. Ook zijn er herinneringen in te stellen en kan het dagboek achter digitaal slot en grendel worden opgeborgen als de inhoud te intiem is

Day One is te gebruiken op al je Apple-apparaten. Zo kun je op je Apple Watch een memo inspreken als onderdeel van je dagboek. Door de app toe te voegen aan je wijzerplaat, heb je binnen de kortste keren je gedachten vastgelegd. Alles wat je opschrijft, kan worden gesynchroniseerd tussen je iPhone, iPad en Mac, maar dat gaat buiten de iCloud om. Hierdoor heb je altijd je hele verhaal bij de hand. Dit is echter alleen mogelijk als je het premium abonnement hebt afgesloten. Uiteindelijk kun je Day One makkelijk in het dagelijks leven gebruiken, om dingen voor jezelf te registeren of om dingen mee te onthouden. Maar het is ook leuk om er op vakantie of tijdens de reis gebruik van te maken. Je kunt dan alle post van een vakantie-tag voorzien en via het exporteren naar pdf een mooi reisverslag te maken.

PicYourMoment

Synchroniseren met andere apparaten: nee

Backups maken: nee

Exporteren: nee

Bij iCulture zijn we erg gecharmeerd van PicYourMoment (voorheen ROOM for thought). De Nederlandse app vraagt je om iedere dag een foto te maken, zodat je vanzelf een overzicht krijgt van je activiteiten. De app stuurt je op een onverwacht moment een herinnering, waarna je drie seconden krijgt om de foto te maken. Daarna plaats je een filter en is je moment vastgelegd op de tijdlijn. De app is overigens niet bedoeld voor lange teksten; de onderschriften bij een foto moeten voldoende zijn. Je hebt maar één kans per dag om een foto te maken. Je bent bij PicYourMoment niet verplicht om je dagboek met anderen te delen, hoewel je er wel voor kunt kiezen om dingen openbaar te delen. Je kunt ook Facebook en Twitter aan de app koppelen, al wordt er nooit iets zonder je toestemming geplaatst.

Diarly

Synchroniseren met andere apparaten: ja, met premium

Backups maken: nee

Exporteren: ja, met premium

Synchroniseren: ja

Diarly is een heel rustig vormgegeven dagboek-app voor al je dagelijkse bevindingen. De opmaak van je persoonlijke notities heb je met Diarly zelf in de hand. Kies één van de meer dan honderd themakleuren, personaliseer de tekststijl en voeg afbeeldingen toe naar jouw wens. Je kunt ook overzichtelijke checklists, handige links, favoriete locaties of tekeningen toevoegen. Door tags of eigen hashtags aan je dagboekartikelen toe te voegen, vind de app ze gemakkelijker terug wanneer je er naar op zoek bent. De app is gratis te gebruiken op je iPhone, iPad of Mac. Wil je je persoonlijke aantekeningen ook synchroniseren met alle devices? Dan zul je moeten upgraden naar het premium abonnement. Dat kost €16,49 per jaar. Hiermee krijg je ook de mogelijkheid om je dagboeknotities te beveiligen met een wachtwoord.

Morning Pages – Daily Journal

Synchroniseren met andere apparaten: ja, met premium

Backups maken: nee

Exporteren: ja

Het schrijven in een dagboek kan voor sommigen bijna therapeutisch werken. Morning Pages laat je je gedachten opschrijven en gebruikt vervolgens AI om je emoties te herkennen. Vervolgens vraagt de app je op deze inzichten te reflecteren, zodat je jezelf beter kunt leren begrijpen. Na verloop van tijd kun je in een overzicht precies de schommelingen in je gevoel terugzien. Je dagboeknotities zijn te beveiligen met een wachtwoord en te printen vanuit de Morning Pages-app. Als je het premium abonnement aanschaf, kun je de tekststijl aanpassen en je aantekeningen delen met je iPad en Mac. Dit kost €31,99 per jaar. Het nadeel van deze app is dat je geen afbeeldingen of andere extra’s kunt toevoegen. Wil je dus meer bijhouden dan alleen tekst? Dan Morning Pages wat beperkt.

Journey – Diary, Journal

Synchroniseren met andere apparaten: ja, via Google Drive

Backups maken: ja

Exporteren: ja

Om zoveel mogelijk herinneringen op te slaan, helpt Journey je met het verzamelen van heel veel verschillende zaken. Je kunt natuurlijk elke dag iets schrijven in je digitale dagboek, maar het kan ook je activiteit en gevoel voor je bijhouden. Zo krijg je nog een beter beeld van de afgelopen dag. Ook komt er bijvoorbeeld bij te staan wat het weer was op het moment dat je een nieuw dagboek item toevoegt. Je kunt ook foto’s en tags toevoegen om het bericht nog meer aan te kleden. Het exporteren van pdf-bestanden in de app is ook mogelijk. Hierdoor kun je de dagboekstukjes bijvoorbeeld printen, mocht je dit graag willen. De app is te gebruiken op je iPhone, iPad en Mac en kan je aantekeningen tussen je apparaten synchroniseren. Dit is wel onderdeel van het premium abonnement van €31,99 per jaar.

Een leuke toevoeging aan de app is Maps. Hierop kun je precies zien op welke plekken je bent geweest en wat je hier hebt gedeeld. Met Calendar krijg je je aantekening overzichtelijk in chronologische volgorde te zien.

Esplorio

Synchroniseren met andere apparaten: ja, via je Esplorio-account

Backups maken: nee

Exporteren: nee

Zoek je vooral een app waarmee je je reisbelevenissen kunt vastleggen, dan is Esplorio eigenlijk een betere keuze. Deze app legt automatisch de plaatsen vast waar je geweest bent, zet de route op de kaart en voegt de foto’s daaraan toe. Zo ontstaat een privé reisverslag, ongeacht of je lopend, op de fiets of op een jetski hebt gereisd. Het leuke is dat je ook anderen kunt volgen.

Bekijk ook Dit zijn de beste apps om een reisdagboek bij te houden Een reisdagboek bijhouden op je iPhone en iPad doe je met deze handige dagboekapps, zoals Polarsteps, Journi en Esplorio. Of je nu lange reisverslagen wilt schrijven of vooral foto's op een kaart wil zetten: er zit altijd iets voor jou bij.

De functie ‘My Places’ helpt je om plekken te vinden waar je bent geweest. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, Foursquare/Swarm, Flickr, TripIt, Picasa, Twitter en andere sociale netwerken. Esplorio werkt je reisverslag automatisch bij en werkt ook offline, zodat je op vakantie niet tegen onverwachte roamingkosten aanloopt. Je kunt het reisverslag delen met anderen, maar dat hoeft niet. Leuk is ook dat de app Siri ondersteunt: vraag Siri om je favoriete trip naar een bepaalde plaats te openen en Esplorio laat meteen je foto’s zien. De app is te gebruiken op je iPhone, iPad en Mac.

Meer dagboekapps voor iPhone en iPad

Er zijn nog veel meer dagboekapps voor iPhone en iPad verkrijgbaar. Hieronder stellen we er nog een paar aan je voor:

Grid Diary Classic (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Deze mooi vormgegeven app schuift je elke dag een aantal vragen onder de neus die je kort en krachtig kunt beantwoorden. Zo hoef je de verschillende aspecten van een dag niet aan elkaar te schrijven. Niet zo creatief, wel lekker simpel. Als je er klaar mee bent kun je data als opgemaakt PDF-bestand exporteren of gewoon in een tekstbestand doorzetten.

, iOS 9.0+) - Deze mooi vormgegeven app schuift je elke dag een aantal vragen onder de neus die je kort en krachtig kunt beantwoorden. Zo hoef je de verschillende aspecten van een dag niet aan elkaar te schrijven. Niet zo creatief, wel lekker simpel. Als je er klaar mee bent kun je data als opgemaakt PDF-bestand exporteren of gewoon in een tekstbestand doorzetten. STEP - Journal for Life (€1,09, iPhone, iOS 10.0+) - In plaats van lappen tekst met datum en foto kiest STEP voor het aantikken van icoontjes, die zijn gerangschikt per categorie. Na het kiezen van een icoontje voeg je één of meer foto’s met tekst toe. Dat is alles. STEP is daardoor simpel in gebruik. kun je aanvullen met notities, een extra foto of een tag van een Facebook-vriend.

My Wonderful Days Journal (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Een simpele dagboek-app om de gebeurtenissen van de dag te noteren. Je kunt aangeven hoe goed of slecht de dag was met behulp van een graadmeter. Met stickers, foto’s en video’s maak je je verhaal compleet. My Wonderful Days synchroniseert via iCloud en beschermt je geheimen met een wachtwoord.

, iOS 12.0+) - Een simpele dagboek-app om de gebeurtenissen van de dag te noteren. Je kunt aangeven hoe goed of slecht de dag was met behulp van een graadmeter. Met stickers, foto’s en video’s maak je je verhaal compleet. My Wonderful Days synchroniseert via iCloud en beschermt je geheimen met een wachtwoord. Five Minute Journal (€5,49, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Deze app stelt je aan het begin van de dag vagen over drie dingen waar je dankbaar voor bent en drie dingen die je gaat doen om er een leuke dag van te maken. Aan het eind van de dag kijk je terug of het gelukt is. Zo helpt de app gaandeweg om je dagboek te vullen, eventueel met foto’s. De app kan ook inspirerende quotes tonen.

, iOS 10.0+) - Deze app stelt je aan het begin van de dag vagen over drie dingen waar je dankbaar voor bent en drie dingen die je gaat doen om er een leuke dag van te maken. Aan het eind van de dag kijk je terug of het gelukt is. Zo helpt de app gaandeweg om je dagboek te vullen, eventueel met foto’s. De app kan ook inspirerende quotes tonen. Diaro -Dagboek, Journal, Notes (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Diaro helpt je om gebeurtenissen, ervaringen, gedachten en ideeën gedurende de dag op te slaan. De app is ook beschikbaar in het Nederlands en kan worden afgeschermd met een wachtwoord. Kies je eigen kleuren, gebruik zoekfilters en voeg oneindig veel foto’s toe. Sinds kort is de app ook in het Nederlands te gebruiken. De app synchroniseert tussen al je apparaten. Backup en herstel via Dropbox werkt alleen als je de Pro-versie aanschaft voor een eenmalig bedrag.

, iOS 11.0+) - Diaro helpt je om gebeurtenissen, ervaringen, gedachten en ideeën gedurende de dag op te slaan. De app is ook beschikbaar in het Nederlands en kan worden afgeschermd met een wachtwoord. Kies je eigen kleuren, gebruik zoekfilters en voeg oneindig veel foto’s toe. Sinds kort is de app ook in het Nederlands te gebruiken. De app synchroniseert tussen al je apparaten. Backup en herstel via Dropbox werkt alleen als je de Pro-versie aanschaft voor een eenmalig bedrag. Drafts (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.4+) - Drafts is niet per definitie een dagboek-app, maar hij kan er wel perfect voor worden gebruikt. Het is een hele simpele teksteditor met een aantal hele fijne features. Je kunt makkelijk een nieuw verhaal starten en je kunt de bestanden bijvoorbeeld opslaan in Dropbox of iCloud.

+ , iOS 12.4+) - Drafts is niet per definitie een dagboek-app, maar hij kan er wel perfect voor worden gebruikt. Het is een hele simpele teksteditor met een aantal hele fijne features. Je kunt makkelijk een nieuw verhaal starten en je kunt de bestanden bijvoorbeeld opslaan in Dropbox of iCloud. Diarium — Journal / Diary (gratis, macOS + IAP , 10.15+) - Voeg afbeeldingen, foto’s en links samen bij je aantekeningen. Overal wordt automatisch een back-up van gemaakt, dus je raakt niets zomaar kwijt. Je aantekeningen kun je tussen je verschillende apparaten synchroniseren met een premium abonnement. Je dagboeknotities zijn ook te exporteren als .docx.