De beste HealthKit-apps voor iPhone en iPad

Als je gezondheids- en sportapps installeert is het wel zo handig als ze samenwerken met HealthKit, Apple’s platform voor sport- en gezondheidsdata. Dit zorgt er namelijk voor dat apps gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Zo kun je data over sporten en bewegen verzamelen met de ene app en voor je voeding een heel andere app gebruiken, terwijl je toch alle info overzichtelijk bij elkaar vindt in het dashboard van de Gezondheid-app. Het aanbod is enorm, dus we kunnen ons goed voorstellen dat je je afvraagt welke apps je dan moet hebben. Hieronder vind je de beste HealthKit-apps die data uitwisselen met de Gezondheid-app.



Voor al deze HealthKit-apps geldt dat je eerst toestemming moet geven om de data te delen. Zo weet je zeker dat een appmaker niet zomaar jouw gewicht, geboortedatum en andere persoonlijke data kan uitlezen. Hou er wel rekening mee met welke aanbieders je je gegevens deelt. Apple mag dan wel heel strikt zijn als het om privacy gaat, maar als je je data deelt met een derde partij, kunnen zij het alsnog doorspelen aan adverteerders.

HealthKit-apps voor sporten en bewegen

Met de apps die we hieronder noemen kun je je lichaamsbeweging vastleggen. De sensoren in je iPhone meten de beweging, maar er zijn ook apps die vooral oefeningen laten zien en je begeleiden bij het uitvoeren daarvan. Kortom: fit worden met je iPhone en ondertussen data met andere apps uitwisselen.

We noemen hieronder drie apps. Zoek je nog meer sportapps met HealthKit-koppeling, dan vind je ze in ons uitgebreidere artikel.

7 Minute Workout (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 13.0+) - Bij de 7 minuten workout ga je steeds 30 seconden bezig met een oefening, met tussendoor steeds 10 seconden pauze.

/ + , iOS 13.0+) - Bij de 7 minuten workout ga je steeds 30 seconden bezig met een oefening, met tussendoor steeds 10 seconden pauze. Nike Run Club (gratis, iPhone/ Watch , iOS 13.0+) - Actief hardlopen met de celebrity trainers van Nike.

, iOS 13.0+) - Actief hardlopen met de celebrity trainers van Nike. Fitbit Coach (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - De enige app van Fitbit die met HealthKit samenwerkt.

HealthKit-apps voor voeding en dieet

Gezondheid gaat verder dan bewegen en sporten. Je moet ook op je voeding letten. Apps die met voeding en dieet te maken hebben, kijken vaak alleen naar calorieën. Wie een beetje thuis is in voeding, weet dat het ook belangrijk is wát je eet: een salade van 600 kilocalorieën is nu eenmaal gezonder dan een familiepak Snickers. Apps zoals MyFitnessPal houden daar rekening mee: als je data met HealthKit wilt delen moet je wel heel veel schakelaars omzetten. Maar je krijgt daardoor wel een completer beeld.

Deze apps bespreken we hieronder:

Noom Coach

Noom Coach gaat je helpen met afvallen. De app maakt een persoonlijk plan om gewicht kwijt te raken en geeft daarbij tips en feedback. Het doel is om je eetgewoontes blijvend te veranderen in plaats van een crashdieet volgen. Elke morgen geeft Noom Coach een aantal dingen waarop je je moet focussen en gedurende de dag krijg je motivatie van de app. De HealthKit-ondersteuning zorgt ervoor dat je de verbrande calorieën van andere apps kunt inlezen.

MyFitnessPal

De app van MyFitnessPal wordt ook in Nederland veel gebruikt om eetgewoontes en calorieën vast te leggen. Dat komt vooral omdat de database in de app veel Nederlandse producten bevat, zoals stroopwafels en leverworst. De makers van de app waren er als de kippen bij om ondersteuning voor Apple’s Gezondheid-app aan te bieden. Je kan je maaltijdoverzichten vanuit de app delen met HealthKit, maar omgekeerd werkt ook: data uitlezen uit de Gezondheid-app zodat je het niet opnieuw in MyFitnessPal hoeft in te voeren. De app leest ook gewicht en fysieke inspanning in. Het is een van de beste en meest gebruikte apps voor voeding.

Yummly

Yummly bevat meer dan een miljoen recepten. Je kunt ook zelf een digitaal receptenboek aanmaken met je favoriete kooksels en baksels. Daarnaast zit er een boodschappenlijstje in. De ondersteuning voor HealthKit houdt in, dat je je voedingsgewoontes in de gaten kunt houden. Dit doet de app door alle gegeten maaltijden naar de Gezondheid-app te sturen, maar het gaat daarbij uiteraard wel om complete recepten met meerdere ingrediënten. Een boterham met pindakaas ga je met deze app natuurlijk niet vastleggen. Met meer dan 20 miljoen Engelstalige recepten heb je keuze genoeg.

Lifesum

Deze app is bedoeld om barcodes te scannen, om op die manier je eetgewoontes vast te leggen. De app stuurt de calorie-informatie vervolgens door naar HealthKit. Dit werkt ook samen met Runkeeper en Moves voor een completer beeld van je gezonde gewoontes.

Weight Watchers

Doe je een poging om af te vallen met Weight Watchers, dan zou je deze app kunnen gebruiken. De voedingsdatabase bevat info over de hoeveelheid vet, eiwit, koolhydraten en vezels die je hebt gegeten. Apple’s Gezondheids-app laat het allemaal overzichtelijk zien. Ook zie je je puntenscore op een dashboard. Je moet lid zijn van Weight Watchers om er gebruik van te maken.

Mijn Dieetcoach

Mijn Dieetcoach (My Diet Coach) is een app voor mensen die willen afvallen. Je krijgt herinneringen en motiverende foto’s om te zorgen dat je je aan de afspraken houdt. Ook beschikt Mijn Dieetcoach over een beloningssyssteem. Dankzij de koppeling met Apple’s HealthKit hou je zicht op je gewicht, calorieën en voedingswaarden.

HealthKit-apps voor slaap en ontspanning

Het draait bij HealthKit natuurlijk niet alleen om sporten en eten. Er moet ook tijd zijn voor ontspanning. Deze apps gebruiken je hartslag om te zien hoe ontspannen je bent of meten je slaapgedrag aan de hand van bewegingen.

Deze apps bespreken we hieronder:

Omvana

Met Omvana kan iedereen leren mediteren. De app bevat een enorme verzameling meditatie-programma’s waar je veelal voor moet betalen. Geef je Omvana toegang om de HealthKit-data te raadplegen, dan krijg je suggesties voor bijpassende ontspannende muziek. Omvana gebruikt daarvoor je geboortedatum, bloeddruk en hartslag om te kijken hoe gestresst je bent. Vervolgens krijg je een passende meditatie voorgeschoteld. Dat is het enige: de app slaat geen data op, maar gebruikt de data uit de Gezondheid-app alleen om je stressniveau te meten.

Sleepio

Deze app wil je intensief helpen met je slaapproblemen en doet dat overtuigend met uitgebreide uitleg en allerlei praktische tips – die je aanhoort terwijl je in bed ligt. Onderdeel van Sleepio is het bijhouden van de slaap die je afgelopen nachten had. Die informatie zet de app door naar Apple’s Gezondheid-app. Sleepio is gemaakt door professor Colin Espie van de universiteit van Oxford. Hij is als stripfiguur in de app aanwezig. In onze review van Sleepio struikelen we wel over wat minpuntjes.

Sleep Cycle

Sleep Cycle Alarm Clock is dé bekende app voor mensen die hun slaapgedrag willen verbeteren. De app maakt gebruik van de bewegingssensoren in je iPhone óf van de microfoon. Je kunt je slaaptijd vastleggen in HealthKit en de app kan ook zorgen dat je tijdig wordt gewekt, op het tijdstip dat het best bij jouw dag- en nachtritme past.

Beddit

Weet je zeker dat je wel genoeg slaapt? Koppel de Beddit-slaapsensor met je iPhone en de app stuurt alle data door naar HealthKit. Apple is tegenwoordig eigenaar van Beddit en dat heeft niet alleen positieve gevolgen. De afgelopen tijd hebben we weinig nieuws meer over deze sensor gehoord. Koop je eigen Beddit voor €150 in de Apple Store en val ermee in slaap. De app meet je slaap, slaapcyclus, hartslag en ook de mate waarin je snurkt. Accessoire vereist.

AutoSleep

De naam zegt het al: AutoSleep meet automatisch je slaap. Gebruik deze app bij voorkeur op je Apple Watch, zodat je nauwkeurige metingen krijgt. Via de app kun je zien hoe goed je geslapen hebt en al die data vind je ook terug in de Gezondheid-app. Gratis te gebruiken.

Calm

Calm is een app om mee te ontspannen, gericht op mindfulness. Calm helpt je om rustig te worden met oefeningen, maar kan je ook helpen om sneller in slaap te vallen met de Sleep Stories.

Het is met de komst van watchOS 7 ook mogelijk om je slaapgedrag op je Apple Watch bij te houden. Alles over de slaapfuncties van je Apple Watch lees je in het artikel hieronder.

Overige HealthKit-apps

Er zijn nog veel meer apps op het gebied van gezondheid die met HealthKit samenwerken.

Kijk bijvoorbeeld eens naar deze:

Gyroscope Health

Gyroscope noemt zich een ‘OS van je lichaam’, een besturingssysteem dus. Het werkt samen met HealthKit en diverse andere databronnen om je een zo compleet mogelijk beeld te geven. Je ziet overzichten per dag, week, maand of jaar. De app verzamelt je stappen, hartslag, workouts en talloze andere gegevens. Je kunt er je productiviteit, lichaamsvet, foto’s en meditatiesessies mee bijhouden. Heel veelzijdig dus.

Clue

Clue is een app voor vrouwen: met deze app kun je je menstruatiecyclus bijhouden en kijken wanneer je bijvoorbeeld je eisprong hebt en vruchtbaar bent. Deze uitstekende app biedt data op elk gebied: inclusief periode, pijn, stemming, inname van de pil en seksactiviteiten. Veel meer dan alleen je periode bijhouden dus. En het is nog gratis ook.

Glow

Glow lijkt wel een beetje op Clue: ook deze app is bedoeld om je eisprong, vruchtbaarheid en periode bij de houden. Naast de samenwerking met Apple’s HealthKit geeft de app persoonlijke adviezen, voorspellingen en herinneringen om medicijnen in te nemen. Bovendien heb je toegang tot een community van gebruikers.

Streaks

Streaks draait om gezonde gewoontes, oftewel het opbouwen van een reeks dagelijkse activiteiten. Lukt het je om bijvoorbeeld elke dag te gaan sporten, dan bouw je daarmee een zogenaamde ‘streak’ op. Vergeet je het een keer, dan ben je je streak kwijt. Je kunt deze app voor van alles gebruiken: stoppen met roken, meer sporten, of welke gewoonte ook. Geschikt voor het afleren van slechte gewoontes en het aanleren van goede gewoontes. Je kunt tot 6 verbeterpunten meten met de app.

Withings Health Mate

Withings Health Mate-app werkt samen met HealthKit en dat betekent dat alle connected devices hun data kunnen uitwisselen met Apple. Dat geldt voor de slimme weegschalen, de bloeddrukmeter en de Activité- en Steel HR-horloges. Lees meer over Nokia Health.

Qardio

Qardio is een fabrikant van activitytrackers en andere accessoires. Heb je een van deze spullen, dan kun je met de bijbehorende app alles uitwisselen met Apple’s HealthKit. Daarbij kijkt de app naar meer dan alleen fitheid en sport, maar ook naar bloeddruk en de gezondheid van je hart- en bloedvatenstelsel.

Lidl HealthForYou

Een andere aanbieder van accessoires is Lidl, die met de HealthForYou-producten ook thermometers, weegschalen en bloeddrukmeters uitbrengt die met HealthKit synchroniseren. De accessoires zijn opvallend goedkoop en al is de software niet het meest overzichtelijk, het werkt allemaal wel!

One Drop

One Drop is een oplossing voor mensen met diabetes. Met de app kun je je glucose, voeding, medicatie en activiteiten vastleggen. Al die info speelt One Drop door naar HealthKit.

GolfShot Plus

Golf is ook een sport en met deze app kun je je prestaties meten. De app draait op de achtergrond en meet ongemerkt je stappen, calorieën en de snelheid waarmee je speelt. Je moet Premium-lid zijn om je data met HealthKit te synchroniseren – en dat is vrij prijzig.

Dance Party

Met deze app kun je dansen in de woonkamer, terwijl je ondertussen via je iPhone de bewegingen meet. Je kunt ook het beeld op de Apple TV of een iMac vertonen, zodat je een wat groter scherm hebt en de dance moves wat beter kunt zien. Ook hiermee kun je fit worden, maar echt sporten is het natuurlijk niet.