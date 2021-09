Zo kun je een andere Mac-wallpaper instellen

Wil je het bureaubladachtergrond van je Mac een ander uiterlijk geven, dan heb je keuze uit talloze wallpapers. In deze tip lees je hoe je je favoriete wallpapers als achtergrond kunt instellen.

Wallpaper van je Mac wijzigen

Op de Mac vind je al meerdere achtergronden voor je bureaublad. Daarmee kun je je Mac een eigen uiterlijk geven door deze als wallpaper in te stellen. Je kunt ook eigen foto’s als wallpaper gebruiken. Zo werkt het.

Standaard Mac wallpaper instellen

Open Systeemvoorkeuren ( > Systeemvoorkeuren). Klik op Bureaublad en schermbeveiliging. Onder Apple > Bureaublad vind je de standaard wallpapers die worden meegeleverd. Kies een afbeelding die je als bureaubladachtergrond wilt gebruiken.

Egale kleuren als Mac bureaubladachtergrond

Vind je de wallpapers met afbeeldingen veel te druk, dan kun je ook kiezen voor een egale kleur. Hiervoor selecteer je in de linker navigatiebalk het item Kleuren. Bekijk ook de knop Aangepaste kleur rechtsonder om exact je kleur te kiezen.

Eigen foto als Mac wallpaper

Je kunt ook een eigen foto gebruiken als bureaubladachtergrond voor de Mac. Je hebt hiervoor een afbeelding nodig in het bestandsformaat PNG, JPEG, TIFF of PICT. Zo doe je dat:

Download je favoriete Mac-wallpapers en zet ze in een map. Ga naar Systeemvoorkeuren > Bureaublad en schermbeveiliging en druk op het plusje. Voeg de map toe die de afbeeldingen bevat. Selecteer de map en klik vervolgens op de gewenste afbeelding.

Je kunt ook je bureaubladafbeelding wijzigen vanuit de Finder:

Ga in een Finder-venster naar de afbeelding die je wilt gebruiken. Klik met de rechtermuisknop (of Control-klik) op het bestand. Kies de optie Stel bureaubladafbeelding in. Als je meerdere beeldschermen gebruikt, wordt alleen de wallpaper van je primaire beeldscherm aangepast.

Een derde optie is om vanuit de app Foto’s een wallpaper te kiezen:

Open de app Foto’s en blader naar de gewenste afbeelding. Klik met de rechtermuisknop (of Control-klik) op de afbeelding. Kies Deel > Stel bureaubladafbeelding in.

Wisselende wallpapers op de Mac

Wil je niet steeds tegen dezelfde afbeelding aan kijken, dan kun je zorgen dat er regelmatig wordt gewisseld. Vink hiervoor de optie Wijzig afbeelding aan en kies een tijdsperiode, bijvoorbeeld elk halfuur. Bij de dynamische wallpapers van recentere versies van macOS kun je automatisch wisselen tussen een dag- en nachtweergave.

Ben je op zoek naar mooie retina wallpapers voor je Mac? Dan hebben we een lijst met websites waar je dergelijke bureaubladachtergronden in hoge resolutie kunt vinden!

Bekijk ook Jouw Retina Mac verdient een mooie wallpaper: hier vind je de beste De standaard Apple-wallpapers op je Mac zijn erg fraai, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wij hebben een aantal sites met prachtige retina wallpapers voor je Mac op een rijtje gezet. Kies maar uit!

Heb je wel een geschikte wallpaper gevonden voor je Mac bureaublad, maar nog niet voor de iPhone? Geen nood: wij schreven eerder al over de beste wallpaper-apps voor de iPhone. Ook vertellen we hoe een iPhone wallpaper instellen werkt.