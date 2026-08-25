Gezondheidschecklist op iPhone

Zo gebruik je de Gezondheidschecklist op de iPhone

Tips Basisfuncties
Heb je alles voor je gezondheid op een rijtje? In de Gezondheid-app op je iPhone kun je de Gezondheidschecklist langslopen, om te controleren of je wel optimaal gebruik maakt van alle mogelijkheden.
Daniel Vischjager - · Laatst bijgewerkt:

Je kunt in de Gezondheidschecklist controleren of je alle belangrijke functies voor je gezondheid hebt ingeschakeld. Zo ontdek je wellicht nog wat functies die je niet kende. Zo vind je op één centrale plek alle nuttige opties. De Gezondheid-app kan namelijk nogal verwarrend overkomen vanwege de enorme hoeveelheid data die erin zit.

Inhoudsopgave

Gezondheidschecklist bekijken

Om de Gezondheidschecklist te bekijken open je de Gezondheid-app op je iPhone en volg je de hierna genoemde stappen.

  1. Open de Gezondheid-app en tik op je profielfoto of initialen rechtsboven.

  2. Tik op Gezondheidschecklist.

  3. Tik op een onderdeel van de lijst om in te schakelen of meer informatie te bekijken.

  4. Tik op het pijltje terug om terug te gaan naar de checklist.

  5. Tik op het vinkje als je klaar bent.

Als je geen profielfoto of initialen ziet, heb je een wat oudere iOS-versie. In dat geval tik je onderin het scherm op Overzicht of Gegevens en scrol je naar de bovenkant van het scherm.

Gezondheidschecklist in de Gezondheidsapp

Wat is de Gezondheidschecklist?

De items op de Gezondheidschecklist zijn een combinatie van instellingen voor je iPhone en opties op je Apple Watch. Zo krijg je bijvoorbeeld Valdetectie te zien als je een Apple Watch hebt. Bovenin staan de functies die je nog niet geactiveerd hebt. Door op Schakel in te tikken kun je ze activeren, maar je kunt ook eerst meer informatie opvragen.

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Zo werkt de valdetectie op de Apple Watch

De Apple Watch helpt je zodra je valt dankzij de valdetectie. Hoe werkt de Apple Watch valdetectie en hoe stel je dit in? Je leest het in deze tip.

De functies die al actief zijn vind je verderop, zoals Medische ID en SOS Noodmelding. Elk is voorzien van een korte omschrijving, op welke apparaten het werk en wanneer het voor het laatst is bijgewerkt. Sommige functies die alleen op de Apple Watch geactiveerd kunnen worden zullen je doorverwijzen naar de smartwatch. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ECG-functie.

Op de Apple Watch vind je nog meer gezondheidsfuncties, zoals deze:

Gezondheid

De Gezondheid-app op je iPhone en iPad verzamelt allerlei data over je workouts, gewicht, hartslag en andere medische gegevens. Apps met ondersteuning voor HealthKit kunnen ook gegevens uitlezen en toevoegen aan de Gezondheid-app. De Gezondheid-app verzamelt ook allerlei gegevens van metingen van je Apple Watch, zoals je hartslag, slaapfases, verbrande calorieën, etcetera. Ontdek hoe je meer uit de Gezondheid-app haalt!

Gezondheidschecklist op iPhone
Alles over Apple's Gezondheid-app Gezondheidschecklist op iPhone invullen Gezondheid-data synchroniseren met iCloud Backup van Gezondheid-data maken in iTunes Voorkomen dat de Gezondheid-app bewegingsdata verzamelt Medische ID instellen in de Gezondheid-app De beste HealthKit-apps voor de Gezondheid-app Apps toegang geven tot de Gezondheid-app Gezondheidsdata delen met vrienden Symptomen van ziektes in de Gezondheid-app

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