Heb je alles voor je gezondheid op een rijtje? In de Gezondheid-app op je iPhone kun je de Gezondheidschecklist langslopen, om te controleren of je wel optimaal gebruik maakt van alle mogelijkheden.

Gezondheidsfuncties beheren met de Gezondheidschecklist

Je kunt in de Gezondheidschecklist controleren of je alle belangrijke functies voor je gezondheid hebt ingeschakeld. Zo ontdek je wellicht nog wat functies die je niet kende. Zo vind je op één centrale plek alle nuttige opties. De Gezondheid-app kan namelijk nogal verwarrend overkomen vanwege de enorme hoeveelheid data die erin zit.

Gezondheidschecklist bekijken

Om de Gezondheidschecklist te bekijken open je de Gezondheid-app op je iPhone en volg je de hierna genoemde stappen.

Tik op je profielfoto of initialen rechtsboven. Tik op Gezondheidschecklist. Tik op een onderdeel van de lijst om in te schakelen of meer informatie te bekijken. Tik op Vorige om terug te gaan naar de checklist. Tik op Gereed als je klaar bent.

Als je geen profielfoto of initialen ziet, heb je een wat oudere iOS-versie. In dat geval tik je onderin het scherm op Overzicht of Gegevens en scrol je naar de bovenkant van het scherm.

Wat is de Gezondheidschecklist?

De items op de Gezondheidschecklist zijn een combinatie van instellingen voor je iPhone en opties op je Apple Watch. Zo krijg je bijvoorbeeld Valdetectie te zien als je een Apple Watch hebt. Bovenin staan de functies die je nog niet geactiveerd hebt. Door op Schakel in te tikken kun je ze activeren, maar je kunt ook eerst meer informatie opvragen.

De functies die al actief zijn vind je verderop, zoals Medische ID en SOS Noodmelding. Elk is voorzien van een korte omschrijving, op welke apparaten het werk en wanneer het voor het laatst is bijgewerkt. Sommige functies die alleen op de Apple Watch geactiveerd kunnen worden zullen je doorverwijzen naar de smartwatch. Dit geldt bijvoorbeeld voor de EGC-functie.

Meer gezondheidsfuncties

Op de Apple Watch vind je nog meer gezondheidsfuncties, zoals deze: