Google heeft tientallen apps in de App Store staan, geschikt voor de iPhone en iPad. Van een handige agenda tot het beheren van je mailbox of het bekijken van verkeersinformatie: voor elke taak heeft Google wel een app beschikbaar. Weet je niet waar je moet beginnen? Check dan dit overzicht!

Google-apps voor iPhone

Je zou het misschien niet verwachten, aangezien Google een grote rivaal van Apple is en met Android een concurrerend platform heeft. Maar Google is een van de grootste iOS-ontwikkelaars. Ze hebben tientallen verschillende apps in de App Store staan, die bijna allemaal gratis zijn. Voor bijna elke taak heeft Google wel een aparte app. In deze gids vind je een overzicht van de apps die Google in de App Store beschikbaar heeft, verdeeld over allerlei categorieën.



Sociale apps van Google

Google heeft een wat rommelige historie wat sociale apps betreft. Apps zoals Duo, Hangouts en Google+ veranderden van naam, kregen een andere doelgroep of verdwenen helemaal. Eén app bleef echter altijd bestaan: Gmail voor het lezen van je e-mail. Daarnaast is

Gmail

Natuurlijk kun je je Gmail-account gebruiken in de standaard Mail-app op je iPhone en iPad. Maar je zou ook gebruik kunnen maken van de Gmail-app, die net wat meer functies biedt. Lees meer over de mogelijkheden in ons Gmail-overzicht.

Meer sociale apps van Google:

Google Meet (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Videobellen in hoge kwaliteit.

Google Chat (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Intelligente teamcommunicatie.

Currents (Gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Blijf in contact met je collega’s.

Google Voice (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Audiobellen via Google.

Productiviteitsapps van Google

Productiviteit is een sterk punt wat Google betreft. Je kent natuurlijk de zoek-app, maar je kunt ook aan de slag met Google Calendar, Drive, Docs en Chrome.

Google Zoeken

Met Google voor iPhone en iPad kun je zoeken met je stem: van restaurants in de buurt tot calorieën in kwarktaart. De app geeft je ook informatie voordat je erom vraagt, bijvoorbeeld reistijden of weerbericht. De app bevat nog wat andere functies zoals tekst vertalen, zoeken in een foto en het weerbericht bekijken.

Google Maps

Google Maps is een alternatief voor de standaard-app Apple Kaarten op je iPhone en iPad. Hoewel de navigatiestem niet echt prettig in het gehoor ligt, biedt Google je wel een paar extra’s aan zoals meer informatie over restaurants en andere bestemmingen, fietsroutes plannen in Nederland en met Street View kijken hoe de buurt eruit ziet.

Bekijk ook Dit zijn de beste tips om nog meer uit Google Maps te halen Ben je op zoek naar handige tips voor Google Maps? Dit artikel is een verzameling van de beste tips, zodat jij de app leert te gebruiken als een pro!

Google Chrome

Chrome is de browser van Google en een goed alternatief voor Safari. Voordeel van deze browser is vooral dat hij de informatie van je favoriete websites, je bladwijzers, je instellingen en je wachtwoorden weet zodra je inlogt in de browser met je Google-account, als je die nu ook al gebruikt in Google Chrome voor Windows of de Mac. Chrome slaat dat namelijk op in een profiel en synchroniseert al je voorkeuren over alle apparaten waar je Chrome gebruikt. Het hangt sterk van je persoonlijke voorkeuren af welke browser je de beste vindt.

Google Agenda

Google Agenda is dé agenda-app van Google. Deze overzichtelijke agenda importeert je afspraken uit je Gmail-account, maar laat je ook persoonlijke doelen stellen zoals drie keer per week hardlopen. Ook voeg je taken met herinneringen toe, zodat je alle zaken op je leven op de rit kunt houden. De app geeft ook slimme suggesties voor titels voor je afspraken, zodat je deze razendsnel kunt inplannen.

Bekijk ook Google Agenda gebruiken op iPhone en iPad Google Agenda is een handige aanvulling op de standaard Agenda-app van Apple. Er is veel mogelijk en deze tip legt uit hoe alles werkt.

Google Translate

Google Translate vertaalt alles wat je maar tegen kunt komen. Niet alleen kun je in de app tekst plakken die Translate vervolgens zo goed mogelijk voor je vertaalt, ook herkent de app handschrift en tekst op foto’s. De resultaten zijn niet altijd geweldig, maar Google Translate is slim genoeg om je een goed idee te geven wat er ongeveer wordt bedoeld.

Bekijk ook Google Translate voor iPhone: haal meer uit Google's vertaaldienst De Google Translate-app kan teksten rechtstreeks vertalen, zonder een foto te maken of tekst in te tikken. Maar er zitten nog veel meer handige functies in. Haal meer uit Google Translate op de iPhone met deze tips!

Google Drive

Google Drive is een online opslagdienst van Google die concurreert met Dropbox en iCloud. In de Google Drive app kun je zien welke documenten je allemaal in de de dienst hebt opgeslagen. Ook kun je er nieuwe documenten maken en documenten die je al gemaakt hebt aanpassen, ook al heeft Google daar ook nog aparte apps voor uitgebracht. Via een in-app aankoop kun je extra online opslaggeheugen kopen.

Bekijk ook Met deze 5 tips haal je meer uit Google Drive Google Drive kent een hoop features waarmee je nog meer uit Google's cloudopslag haalt. Wij geven je vijf tips waar je ook iets aan hebt als je al jaren Drive gebruikt.

Google Docs en meer

Met Google Documenten en de bijbehorende apps Spreadsheets en Presentaties kun je tekst verwerken, informatie verzamelen en in statistieken zetten en presentaties geven. Deze apps zijn Google’s antwoord op Pages, Numbers en Keynote van Apple en Word, Excel en PowerPoint van Microsoft.

Google Gboard

Google Gboard is Google’s eigen iOS-toetsenbord. Met dit toetsenbord kun je niet alleen snel typen, maar ook meteen een Google-zoekkopdracht uitvoeren. Je kunt ook zoeken naar emojis en gifs, zodat je het toetsenbord zelf niet hoeft te verlaten. Veeg je liever dan dat je tikt, dan kan dat met Gboard ook.

Bekijk ook Google brengt Gboard-toetsenbord voor iPhone uit met ingebouwde zoekfunctie Google heeft zijn eigen toetsenbord voor de iPhone gelanceerd. In dit toetsenbord staat het zoeken via Google centraal. Het toetsenbord werkt ook met gifs en emoji's.

Meer productiviteitsapps van Google:

Foto-, video- en muziekapps van Google

Met apps van Google kun je je foto’s bewaren, foto’s bewerken en video’s kijken. De belangrijkste apps bespreken we hier.

Google Foto’s

Google Foto’s is de tegenhanger van iCloud-fotobibliotheek. Met deze app sla je al je foto’s online op, zodat je ze altijd op al je apparaten bij de hand hebt. De app bevat een opruimfunctie voor het geval je toestel bijna vol raakt, waarbij ze alleen nog in de cloud worden bewaard.

Bekijk ook Haal meer uit Google Foto's: 10 handige tips Google Foto's is een veelzijdige foto-app, met talloze handige functies die je misschien nog niet kende. Haal meer uit Google Foto's met deze 10 functies en tips!

Snapseed

Snapseed is een app waarmee je foto’s uitgebreid kunt bewerken. De app biedt mogelijkheden om de kleuren te verbeteren, je kunt foto’s bijsnijden en roteren en zwartwit-effecten toepassen. De app werd vroeger erg geprezen, maar is inmiddels een beetje uit het zicht van het grote publiek geraakt doordat er al jaren geen nieuwe functies meer aan de app zijn toegevoegd.

YouTube

YouTube stond jarenlang als standaard-app op de iPhone en iPad, maar tegenwoordig moet je de YouTube-app zelf even installeren. Geen probleem, want dat is zo gebeurd en iedereen vindt het wel leuk om af en toe een YouTube-filmpje te kijken. Je kunt meldingen krijgen als jouw favoriete YouTubers iets online hebben gezet. Lees meer over de mogelijkheden in onze gids: YouTube op de iPhone, iPad en Apple TV.

Bekijk ook YouTube op iPhone, iPad, Apple TV: alles wat je wilt weten Alles over YouTube op de iPhone en iPad. Lees alles over de YouTube-app en andere officiële app, video's kijken, offline opslaan en meer.

Meer foto-, video- en muziekapps van Google:

Accessoire-apps van Google

Google is ook actief op het gebied van smart home en wearables. Voor je slimme huis is er de Google Home-app, waarmee je bijvoorbeeld de Google Nest-thermostaten kunt aansturen. En met de WearOS-app bedien je de slimme horloges, mocht je niet voor de Apple Watch hebben gekozen. Verder heeft Google een app waarmee je je lichaamsbeweging en sportieve prestaties in de gaten kunt houden.

Google Home

Google Home is de app van Google waarmee je alle apparaten voor in huis van Google kunt aansturen. Je stuurt hier onder meer je Chromecast mee aan, maar ook Google Assistant, de Google Nest-speakers, -rookmelders en -thermostaten. De Chromecast is een soort simpel alternatief voor de Apple TV. Je kunt er muziek en video mee streamen, rechtstreeks vanaf je iPhone of iPad. In onze gids Chromecast op je iPhone en iPad: wat kun je ermee? vind je nog veel meer informatie over dit product.

Bekijk ook Alles over Google Home en de Google Nest-producten Google Home is het smart home-platform van Google. Onder de naam Google Nest vind je allerlei apparaten in de winkel, zoals een thermostaat, rookmelder, camera, deurbel en meer. In deze round-up hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet!

Wear OS

Heb je een smartwatch dat op Google’s besturingssysteem Wear OS draait, dan heb je deze app nodig om alles te kunnen koppelen en synchroniseren met je iPhone. Hierdoor kun je meldingen van al je iPhone-apps ontvangen op je Wear OS-horloge. Ook gebruik je de app om je horloge in te stellen en krijg je actuele informatie van Google Now.

Bekijk ook Zo gebruik je een Wear OS smartwatch met je iPhone Kun je een smartwatch met Wear OS of Android Wear gebruiken, in combinatie met een iPhone? Dat kan! In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Google Fit

Google Fit is een app waarmee je je trainingen kunt bekijken en inzichten krijgt in gegevens zoals hartslag, snelheid, tempo, route en meer. Je kunt je dagelijkse voortgang bekijken in aantal stappen en verzamelde hartpunten. Ook kun je op een centrale plek je doelen vastleggen. De app werkt samen met fitness-apps zoals Lifesum, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Headspace en meer. En het werkt ook met Apple’s HealthKit!

Meer accessoire-apps van Google:

Fitbit (Gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Fitbit is onderdeel van Google, vandaar deze losse app.

, iOS 14.0+) - Fitbit is onderdeel van Google, vandaar deze losse app. Google Cardboard (Gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Een app om in je Google Cardboard-bril te stoppen.

Zakelijke apps van Google

Google heeft daarnaast in de App Store een aantal apps voor het bedrijfsleven, die vooral gericht zijn op samenwerken en het beheren van advertentiecampagnes.