Met de Apple Watch kun je beter sporten en ga je meer bewegen. Maar het horloge kan je ook helpen om aan je gezondheid te werken. Er zitten meerdere sensoren in de Apple Watch die je helpen om beter naar je lichaam te luisteren en die je waarschuwen als het tijd is om een arts te raadplegen. Wetenschappers gebruiken de Apple Watch zelfs voor medisch onderzoek, om hartafwijkingen vroegtijdig op te sporen. In deze gids vind je zeven voorbeelden om te laten zien hoe de Apple Watch je helpt om je bewust te maken van je gezondheid en beter voor je lijf te zorgen!

#1 Inzicht in je gezondheid dankzij HealthKit

Apple’s HealthKit zorgt ervoor dat je alle gezondheidsinformatie bij elkaar hebt, zodat je duidelijk op een dashboard in de Gezondheid-app kunt zien hoe het zit met je gewicht, beweging, hartslag en andere belangrijke waarden. Allerlei apps en accessoires kunnen data doorsturen naar de Gezondheid-app, zoals slimme weegschalen en hardloop-apps.

De komst van de Apple Watch zorgt dat je geen aparte fitnesstracker meer hoeft te dragen. Gezondheidsinformatie verzamel je ongemerkt, waarbij allerlei andere apps de data kunnen hergebruiken. Je ziet daardoor sneller het verband tussen ongezond gedrag en de impact daarvan op jouw gezondheid. Hierdoor wordt al je persoonlijke, medische informatie op één plek verzameld. En dat gebeurt met respect voor je privacy, want alle info blijft lokaal op je iPhone en wordt alleen met derde partijen uitgewisseld als je daar zelf toestemming voor geeft.

Data die de Apple Watch verzamelt kun je ook delen met arts of fysiotherapeut, zodat zij een behandelplan op maat kunnen maken.

#2 Altijd een hartslagmeter bij je

Voorheen hadden alleen fanatieke sporters een hartslagmeter, om prestaties te meten. Met de Apple Watch heb je altijd een hartslagmeter bij je. Ben je bezorgd dat je boos of opgewonden bent over een situatie? Dan check je even je hartslag op de Apple Watch. Ook als je gezond bent, kun je je hartslag in de gaten houden om bijvoorbeeld te kijken of je te veel blootstaat aan stress. Je kunt in de gaten houden hoe je hartslag regeert op een spannende film of op een kop koffie. Artsen kunnen deze gegevens gebruiken voor onderzoek, om bij een grote groep gebruikers te zien hoe het hart onder bepaalde omstandigheden functioneert. Iets waar Apple’s ResearchKit voor gebruikt kan worden.

Tijdens het sporten laat de Apple Watch realtime je hartslag zien, zodat je je trainingszones daarop kan afstemmen. Je leest er meer over in onze tip beter sporten met de Apple Watch.

#3 Hartkwalen vroeg opsporen

De Apple Watch kan je waarschuwen bij opvallende hoge of lage hartslag. Ook geeft de Apple Watch een seintje als er afwijkende patronen geconstateerd worden, wat kan wijzen op een hartaandoening zoals boezemfibrilleren.

Er zijn al diverse verhalen van mensen die dankzij de Apple Watch tijdig medische hulp hebben kunnen inschakelen, waardoor een levensbedreigende situatie werd voorkomen. Met de ECG-functie van de Apple Watch kun je bovendien een hartfilmpje maken, waarmee je een globale indruk krijgt hoe het met je hartgezondheid is gesteld.

#4 Zuurstofgehalte van je bloed meten

Met de komst van de Apple Watch Series 6 is het ook mogelijk om je zuurstofgehalte in je bloed te meten. Dit kan een belangrijke indicatie zijn voor hartproblemen. Bij een gezond persoon ligt dit op 95% of hoger. Zodra de Apple Watch een waarde meet onder dit niveau, krijg je daar een waarschuwing van. Het duurt slechts 15 seconden om een scan te maken. Hou er wel rekening mee dat Apple voor deze functie geen medische goedkeuring gevraagd heeft. Het is in dit geval dan ook geen medisch hulpmiddel.

De zuurstofsaturatiesensor maakt gebruik van vier sets met groene, rode en infrarode leds en de vier fotodioden op de kast van de Apple Watch, om zo nauwkeurig mogelijk de lichtreflectie van je bloed te meten. Dit is ongeacht je huidtype. Apple Watch bepaalt vervolgens met behulp van een geavanceerd algoritme in de Saturatie-app wat het zuurstofgehalte in je bloed is, mits dat een waarde tussen de 70% en 100% heeft. Alle metingen kun je vervolgens terugzien in de Gezondheid-app.

#5 Cardioconditieniveau bijhouden

Met de komst van iOS 14.2 en watchOS 7.2 is het ook mogelijk om je cardioconditieniveau te bekijken. Dit niveau kan een belangrijke indicatie zijn van je algemene lichamelijke conditie. De waarde, die uitgedrukt wordt in VO2max, geeft de hoeveelheid zuurstof aan die je lichaam tijdens een activiteit kan verwerken. De juiste waarde is afhankelijk van geslacht en leeftijd: hoe ouder je wordt, hoe lager dit niveau ligt. De Apple Watch hield je VO2max waarde bij tijdens intensievere workouts, maar vanaf watchOS 7.2 en iOS 14.3 wordt dat ook bijgehouden tijdens wandelingen gedurende de dag.

Als je conditie bijvoorbeeld wordt geclassificeerd als onvoldoende, krijg je een melding op je Apple Watch, samen met een richtlijn om je conditie te verbeteren en er met de huisarts over te praten.

#6 Meldingen motiveren je meer te bewegen

Zitten is een ongezonde bezigheid. Wil je meer bewegen en minder stilzitten? De Apple Watch kan je helpen meer te bewegen door je te waarschuwen dat het tijd is om even een stukje te gaan lopen. Vooral bij zittende beroepen kan dat nuttig zijn. De Apple Watch geeft een tikje op je pols en toont een waarschuwing op het scherm. Je wordt daardoor aangespoord om even te bewegen – zonder dat je een personal trainer nodig hebt.

Zit je in een rolstoel? Dan kan de Apple Watch je ook waarschuwen dat het tijd is om te rollen. Apple geeft je maandelijkse uitdagingen om te zorgen dat je meer beweegt en organiseert van tijd tot tijd ook algemene Apple Watch-uitdagingen waarmee je stickers en medailles kunt verdienen. Verder kun je je vrienden uitdagen om een wedstrijdje te doen wie het meest actief is.

#7 Minder stress met de Apple Watch

Er zijn talloze apps waarmee je bijvoorbeeld een dagboek of gratitude journal kunt bijhouden of waarmee je kunt mediteren. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Op de Apple Watch vind je bijvoorbeeld de Ademhaling-app, waarmee je even tot rust kunt komen. De app zorgt ervoor dat in stress-situaties je ademhaling weer op een normaal niveau komt, maar is ook te gebruiken als je gewoon even wilt ontspannen. De app leidt je door een sessie, zonder zweverige taal.

Een andere optie is om de HRV-functie van de Apple Watch te raadplegen. Hiermee kun je zien wat je hartritmevariabiliteit is en dit geeft aan hoe gemakkelijk je zenuwstelsel herstelt van stressvolle situaties.

Ben je van plan om een Apple Watch te kopen en twijfel je nog of het iets voor jou is? Dan hebben we hopelijk met dit artikel wat meer duidelijkheid gegeven wat je er nu eigenlijk aan hebt op sportief gebied. Het nieuwste model is de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE. Twijfel je welke bij jou past, lees dan ons artikel waarin we de Apple Watch vergelijken.

