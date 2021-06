Filter alle omgevingsgeluiden weg door naar achtergrondgeluid te luisteren. Deze nieuwe standaardfunctie is in iOS 15 en iPadOS 15 te gebruiken. Zo stel je het in!

Vanaf iOS 15 wordt het mogelijk om rustgevende achtergrondgeluiden af te spelen, zodat je beter kunt concentreren. Het geluid filtert als het ware alle andere omgevingsgeluiden weg en dat zorgt voor meer focus. Apple kondigde deze functie begin dit jaar aan op Global Accessiblity Awareness Day en nu is het in de beta van iOS 15 ook echt te gebruiken. We leggen je precies uit hoe het werkt en hoe je het instelt.

Achtergrondgeluiden instellen op je iPhone of iPad

Deze functie is zowel op je iPhone als iPad te gebruiken als je iOS of iPadOS 15 hebt geïnstalleerd. Je kunt luisteren naar drie verschillende soorten ruis, de zee, regen of stromend water, zodat je je beter kunt focussen op je werk of om te ontspannen. Om gebruik te maken van de ingebouwde focusgeluiden, volg de de onderstaande stappen.

Ga op je apparaat naar de Instellingen-app en druk op Toegankelijkheid. Scroll vervolgens iets naar beneden en tik op Audio/Visueel. Kies hierna voor Achtergrondgeluiden. Zet de achtergrondgeluiden aan door de knop bovenaan op groen te zetten. Hierna kun je tikken op Klank om zelf te bepalen wat je hoort. Pas onder Volume eventueel aan hoe goed je geluid is te horen.

Door de optie Gebruik bij afspelen media uit te zetten, stopt je muziek als je een filmpje of muziekje gaat luisteren. Al met al heeft deze functie als nadeel dat je helemaal naar de instellingen moet, om deze optie aan en uit te zetten. We hebben nog geen automatisering voor deze functie kunnen vinden of maken en ook Siri krijgt het niet voor elkaar om de ambient sounds aan of uit te zetten. Heb jij wel een automatisering gevonden of een andere manier waarop je dit snel kunt instellen? Laat het dan zeker weten!

Meer focus- en ontspanningstips

Je kunt je Apple-apparaten op verschillende manieren gebruiken om te ontspannen. Hier zijn een paar voorbeelden.