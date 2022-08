Leg je oogrecept vast in de Gezondheid-app op de iPhone, zodat je makkelijk nieuwe contactlenzen of een extra bril kunt bestellen. Voor het vastleggen van je oogrecept hoef je niet alle informatie te begrijpen: een papieren afdruk van de oogmeting volstaat ook.

Oogrecept in de Gezondheid-app

De Gezondheid-app krijgt steeds weer nieuwe functies, zoals herinneringen voor medicijnen en het raadplegen van je Cardioherstel. Nieuw is de mogelijkheid om een bril- of lensrecept vast te leggen. Oogrecept is een nieuwe functie in iOS 16.

Lens- en brilrecept: wat is het?

Een oogrecept beschrijft welke brillenglazen of contactlenzen je nodig hebt. Het kan handig zijn als je bij een online brillenwinkel iets wil bestellen, of wanneer je op vakantie je contactlenzen kwijtraakt en snel nieuwe nodig hebt.

Je moet het oog- of brilrecept handmatig toevoegen aan de app. De informatie die je kunt invullen is behoorlijk gedetailleerd, maar gelukkig hoef je geen opticien te zijn om deze functie te gebruiken. Je kunt namelijk heel gemakkelijk een foto toevoegen van de uitdraai uit de machine waarmee de oogmeting is gedaan. Vaak staat daar niet alleen de sterkte van de brillenglazen in, maar ook een eventuele cilinder, as, pupilafstand en dergelijke. Je vult ook een datum en een vervaldatum in en je kunt verschillende oogrecepten maken brillen en contactlenzen. Vandaar dat Apple de term oogrecept hanteert en niet brilrecept.

Oogrecept invullen op de iPhone

Zo kun je je Oogrecept invullen:

Open de Gezondheid-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Gegevens en tik op Lichaamsmetingen. Tik op Oogrecept. Tik op Voeg een recept toe. Vul in of het om een bril of lenzen gaat. Vul een Beschrijving in.

Kies een datum bij Datum verstrekt. Voeg een foto toe van de papieren uitdraai. Dit heeft als voordeel dat je nu niet alles compleet hoeft in te vullen. Vul de resterende gegevens in, voorzover je dit weet. Ben je klaar met alle informatie, dan druk je rechtsboven op Voeg toe.

Je kunt ook de oogrecepten van huisgenoten toevoegen aan de Gezondheid-app. In dat geval is het verstandig om de beschrijving te beginnen met de naam van de persoon, zodat je snel het juiste oogrecept kunt terugvinden

Vervolgens kun je nog meer oogrecepten toevoegen, bijvoorbeeld van een leesbril of andere bril. Een eenmaal gemaakt oogrecept kun je achteraf weer gemakkelijk aanpassen. Ook kun je een oogrecept verwijderen als deze niet meer geldig is. Bijvoorbeeld als je een nieuwe oogmeting hebt laten doen.

Bovenstaande functie zal ook brildrager Tim Cook van pas komen. Heb je je wel eens afgevraagd welke bril Tim Cook draagt? Gelukkig heeft iemand dit al uitgezocht: de oprichter van het brillenmerk Gold & Wood zegt dat Tim Cook één van zijn klanten is.

Andere oplossingen voor oogrecept vastleggen

Heb je nog geen iOS 16 op je toestel staan, dan kun je natuurlijk ook een foto van de oogmeting toevoegen aan 1Password, de Notitie-app of een andere app. Je zou ook de data kunnen opnemen in je Medische ID, eveneens in de Gezondheid-app.