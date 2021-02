Wat zijn de beste Twitter-apps voor de Mac? In dit overzicht bespreken we enkele goede apps om Twitter op de Mac te gebruiken. Zo blijf je in contact met je Twitter-contacten en kun je doorgaan met liken en retweeten.

De beste Twitter-apps voor Mac

Gelukkig is de officiële Twitter-app voor de Mac niet de enige die je kunt gebruiken. Er zijn enkele alternatieven in de Mac App Store die soms nog net iets prettiger in gebruik zijn, al kosten ze soms wel wat geld.



Lees ook ons artikel met de beste Twitter-apps voor iPhone en iPad.

iCulture adviseert: Twitter

Twitter is een tijdje gestopt met de officiële Mac-app, maar kwam korte tijd later terug met een sterk verbeterde app.

Ben je op zoek naar de beste Twitter-app voor de Mac, dan moeten we toch wel in eerste instantie de officiële app adviseren. Dat komt niet omdat de andere apps zo slecht zijn, maar omdat het Twitter andere kanshebbers vakkundig een voet dwars heeft gezet door allerlei functies te blokkeren. Heel wat opties zijn alleen beschikbaar in de officiële Twitter-app. Zo kun je alleen bij Twitter zelf polls maken en likes bekijken. Eigenlijk wel een must dus, als je alles uit Twitter wilt halen.

Tweeten

Tweeten lijkt qua werking heel erg op TweetDeck, maar heeft wel een aantal voordelen. Allereerst is de app helemaal gratis. Door alle vele functies is de app erg geschikt voor de professionele Twitteraar. Tweeten heeft een ingebouwde gif-kiezer, zowel bij het reageren op tweets als bij het opstellen van een nieuwe. De app heeft ook standaard een emoji-kiezer, inclusief zoekfunctie, zodat je je favoriete emoji makkelijker vindt. Tweeten laat je zelfs met je rechtermuisknop elke Twitter-video downloaden, waardoor je hier geen externe tools voor nodig hebt. Daarnaast zijn er allerlei aanpassingsmogelijkheden, zoals een donkere en lichte weergave en het instellen van ronde of vierkante profielfoto’s. Gebruikers met een MacBook Pro kunnen bovendien gebruikmaken van de Touch Bar voor snelkoppelingen naar de instellingen of voor het toevoegen van een nieuwe kolom.

Tweeten is gratis te downloaden via de website van de maker. De app is ook beschikbaar als extensie voor Chrome en Firefox, mocht je de app liever in je browser gebruiken. Op de Github-pagina is meer te vinden over deze app.

Goed alternatief: Tweetbot for Mac

Een andere goede keuze is Tweetbot voor Mac. Tweetbot is een van de meest uitgebreide Twitter-apps voor de Mac. Deze app heeft de meeste functies, wordt al jarenlang actief ontwikkeld en bevat alles wat je nodig hebt. Zo kun je meerdere accounts tegelijk gebruiken, makkelijk wisselen tussen accounts, lijsten maken, filteren en dempen, meerdere kolommen tegelijk gebruiken en dergelijke.

Op de iPhone is Tweetbot inmiddels overgestapt op een nieuw betaalmodel. Je betaalt een paar euro per jaar om Tweetbot 6 te kunnen gebruiken. Voor de Mac is versie 6 op het moment van schrijven nog niet beschikbaar, maar je kunt wel Tweetbot 3 installeren via de Mac App Store of de website van de ontwikkelaar.

Gebruik je ook de bijbehorende Tweetbot-app voor de iPhone en iPad, dan kun je activiteiten zoals je ongelezen berichten, filters en tijdlijn onderling synchroniseren. Tweetbot heeft een vaste schare fans en de app wordt gemaakt door ontwikkelaars die steeds bezig zijn om verbeteringen door te voeren. Zo werkt de app goed samen met Pocket en Instapaper, twee populaire later lezen-apps. Ook zijn de mute-filters erg goed: je kunt precies aangeven welke mensen, hashtags en trefwoorden je permanent of tijdelijk wilt negeren. De prijs is heel redelijk, als je ziet hoeveel je krijgt en hoe actief er nieuwe functies bij komen. Een nadeel is wel dat Tweetbot enkele functies mist door beperkingen van Twitter zelf.

Je kunt Tweetbot 3 downloaden via de website van de ontwikkelaar.

Twitterrific

Twitterrific is al jarenlang beschikbaar op de iPhone en iPad. Later werd ook de overstap naar de Mac gemaakt. Er zijn veel overeenkomsten met Tweetbot, zoals ondersteuning voor meerdere accounts, het synchroniseren van je tijdlijn en meer. Twitterrific valt echter op door de mogelijkheden om de app op allerlei manieren aan te passen. Je kunt kiezen uit een licht of donker thema, je kunt het lettertype en de lettergrootte aanpassen en de manier waarop foto’s en video’s worden getoond in je tijdlijn wijzigen. Wel is het misschien even wennen aan het minimalistische design.

Hou je van tweetstorms, dan kun je die ook in Twitterrific gebruiken. Uiteraard kun je ook accounts muten, maar er is meer: je kunt zelf de vorm van avatars kiezen en de app ondersteunt VoiceOver op de Mac, waardoor het ook geschikt is voor slechtzienden. Voor al dat moois betaal je wel een flinke prijs.

TweetDeck

Wil je niet betalen voor een app, dan is TweetDeck de beste gratis optie. TweetDeck is een eigen app van Twitter, maar is net als de officiële Twitter-app ontstaan uit een overname. De app is vooral populair geworden bij bedrijven, omdat je heel veel kolommen naast elkaar kunt bekijken. Zo kun je een soort dashboard van verschillende lijsten naast elkaar maken, zodat je zicht houdt op al je vermeldingen, retweets en likes. Je zou in dat geval echter ook Tweeten kunnen gebruiken.

Eigenlijk is TweetDeck meer een webapp dan een Mac-app. Je kunt zoveel kolommen maken als je wilt, waarbij je ook de interface kunt aanpassen. Verder kun je meerdere accounts naast elkaar gebruiken, tweets inplannen en je statistieken bekijken. Zo zie je meteen hoeveel views en kliks een tweet heeft gescoord. Dit werkt overigens alleen voor je eigen accounts, niet voor die van de concurrentie. Maar het laat wel zien waarom TweetDeck zo populair is onder zakelijke gebruikers, die namens een bedrijf meerdere accounts moeten beheren. TweetDeck krijgt niet zo goede waarderingen, maar het is een uitkomst als je een gratis Twitter-app voor de Mac zoekt en het is de enige officiële Mac-app die Twitter nog ondersteunt.

Waarom Twitter zo moeilijk doet

We noemden het aan het begin al even: Twitter is niet het meest gezellige bedrijf als het om samenwerking met externe partijen gaat. Ze beperken de mogelijkheid voor externe ontwikkelaars, om gebruikers te dwingen gebruik te maken van de officiële apps.

Zo is het voor externe apps niet toegestaan om polls in apps te gebruiken. Als iemand een poll in een tweet plaatst, dan zie je die niet als je een alternatieve app gebruikt. Het is alleen te zien in de eigen Twitter-app. In Twitterrific zie je gelukkig wel een icoontje, zodat je weet dat er een poll is, maar je zult naar de webversie van Twitter moeten gaan om erop te kunnen stemmen. Ook kan Tweetbot geen gifs posten, want deze Twitter-app heeft geen ingebouwde gif-kiezer. Bij Twitterrific gaat het tweeten van een gif ook niet zo eenvoudig.

Er komt gaandeweg wel verbetering in. Twitter heeft betaalde API’s (programmeerinterfaces) ontwikkeld waarmee ze stapsgewijs toch wat meer functies beschikbaar stellen aan makers van externe apps. Maar het gaat moeizaam.

Conclusie: welke Twitter-app voor Mac?

Welke Twitter-app voor Mac is nu uiteindelijk de beste? Dat ligt eraan wat je zoekt: