Blijf op de hoogte van elkaars gezondheid en deel je gegevens via de app Gezondheid op je iPhone. Zo stel je de nieuwe functie vanaf iOS 15 in en maak je er gebruik van.

Deel je gezondheidsgegevens

De Gezondheid-app op je iPhone krijgt in iOS 15 een nieuwe functie. Je kunt je persoonlijke gezondheidsgegevens die de app verzamelt met iemand delen. Hierdoor is je partner, zoon of dochter altijd op de hoogte van jouw gezondheid. Mocht de app opmerken dat je verhoogde kans hebt om te vallen of problemen met je hartslag, dan krijgt degene met wie je de data deelt ook deze handige melding. Je kunt zelf bepalen wat je deelt en met wie. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Zo deel je je gezondheidsgegevens

Als je komend najaar je iPhone hebt bijgewerkt naar iOS 15, zul je in de Gezondheid-app het nieuwe tabblad Delen tegenkomen. Je hoeft niet per se een Apple Watch te hebben om gezondheidsgegevens te delen, want de app maakt ook gebruik van de sensoren in je iPhone om informatie over je gezondheid te verzamelen. Je zult echter wat minder gegevens hebben om te delen met anderen als je geen Apple Watch aan je iPhone hebt gekoppeld.

Volg de stappen die hieronder beschreven zijn, zodat je je gegevens uit de app Gezondheid met anderen kunt delen:

Open de app Gezondheid op je iPhone. Druk onderin op het kopje Delen. Vervolgens kun je iemand kiezen door op Deel met iemand te drukken. Tik op de blauwe knop Volgende als het uitlegscherm verschijnt. Selecteer hierna een contact of zoek iemand op via de zoekbalk. Deze persoon moet wel een iPhone hebben die is bijgewerkt naar iOS 15. Druk op Bekijk voorgestelde onderwerpen om de meest relevante opties aan te zetten. Met Configureer handmatig kies je zelf je onderwerpen die je deelt. Je kunt in beide gevallen zelf bepalen wat je wel en niet deelt. Vervolgens krijg bij stap 1 de mogelijkheid om aan te geven van welke gezondheidsgegevens je meldingen wil versturen. Zet de knop op groen per onderwerp of druk op Schakel alle in om alles te delen.

Druk onderin op Volgende. Geef hierna bij stap 2 aan welke activiteits- en mobiliteitsgegevens je deelt. Bij stap 3 kun je vervolgens kiezen of je ook gegevens over je hartslag wil delen. Tot slot is bij stap 4 te bepalen of je ook je slaap- en mindfulness informatie deelt. Als je vervolgens alle vier de stappen hebt doorlopen, verschijnt een samenvattende pagina met waar wordt weergegeven wat je allemaal wel en niet deelt. Druk eventueel op Voorvertoning om te zien hoe de andere persoon jouw gegevens krijgt weergegeven. Verstuur de uitnodiging om te delen door op de knop Deel te drukken.

De gegevens worden nu zichtbaar voor de ander nadat de ander je uitnodiging heeft geaccepteerd. De ander kan ook jouw trends dan inzien. Als je dus goed bezig bent, kan de andere persoon je daar dus een complimentje over geven! Als je alleen je activiteitsringen van je Apple Watch met iemand wil delen, lees je daar meer over in het onderstaande artikel.

Bekijk ook Apple Watch activiteiten delen met vrienden: zo werkt het Samen sporten is leuker. Daarom kun je je Apple Watch Activiteit-gegevens delen met vrienden of familie. In deze tip lees je hoe je het delen van activiteiten op de Apple Watch inschakelt.

Gedeelde gegevens aanpassen

Wil je controleren wat je precies met iemand deelt? Ook nadat je het delen hebt ingesteld, kun je dat nog aanpassen. Onder het kopje Je deelt met op het tabblad Delen zie je precies met wie je wat deelt. Volg deze stappen om het te bekijken en eventueel te veranderen.

Druk op de persoon uit de lijst Je deelt met waarbij je je gedeelde gegevens wil controleren of aanpassen. Er opent een lijst met alle gegevens die je deelt en kunt delen. Alles wat je deelt is goed aangevinkt. Scroll eventueel naar beneden en zet bepaalde opties aan of uit. Druk tot slot op Gereed en je aanpassingen worden toegepast.

Bekijk gedeelde gezondheidsgegevens van iemand anders

Wanneer jij je gegevens met iemand deelt, betekent dat niet automatisch dat de ander ook zijn of haar gegevens aan jou laat zien. Als er mensen zijn die wel met jou hun gegevens delen, dan verschijnt het kopje Gedeeld met jou op de pagina. Hier zie je precies wie iets met jou deelt en of er nog meldingen en veranderingen zijn opgetreden. Om deze gegevens te bekijken, tik je op de persoon waarover je meer wil weten. Je ziet vervolgens allerlei tabbellen en grafieken verschijnen met informatie.

Stoppen met delen

Als je na verloop van tijd niet meer je gezondheidsgegevens wil delen, dan kun je dat eenvoudig stopzetten. Volg deze stappen, zodat je niet langer je gegevens meer deelt met iemand anders:

Tik in het tabblad Delen, onder het kopje Je deelt met, op de persoon. Scroll vervolgens helemaal naar onder en druk op Stop delen. Bevestig je keuze door nogmaals op Stop delen te drukken.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!] of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.