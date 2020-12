Je kan zelf appiconen instellen, om je iPhone een heel eigen uiterlijk te geven. Dit kan op twee manieren: gratis via de Opdrachten-app of betaald via Launch Center Pro. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Ben je geen fan van één of meerdere appicoontjes op je iPhone of iPad? Dan kun je ze (met een beetje werk) zelf kiezen. Zo kun je één van je appicoontjes aanpassen, maar als je er serieus werk van wil maken kun je ook je hele beginscherm omtoveren. Zo kun je een beetje à la Android een thema doorvoeren op je beginscherm. We laten je stap voor stap zien hoe het aanpassen van appiconen op de iPhone en iPad werkt en geven nog wat andere tips voor het personaliseren van het beginscherm van je iPhone en iPad.

Appicoontje aanpassen via appinstellingen

Allereerst is het goed om te weten dat een aantal apps zelf al verschillende appicoontjes bieden. Via de instellingen van een app kun je dan zelf een ander icoontje kiezen. Dit is verreweg de makkelijkste manier, al ben je hierbij wel afhankelijk van of een app dit aanbiedt.

Als voorbeeld geven we de iCulture-app, waar je het appicoontje kan aanpassen naar een donkere versie:

Open de iCulture-app. Tik op Meer en ga naar Wijzig het app-icoon. Kies het gewenste icoontje.

Het voordeel van deze methode is dat het appicoontje overal aangepast wordt: van het beginscherm tot de appkiezer tot de Instellingen-app. Het nadeel is dat je met deze methode niet zelf een icoontje kan kiezen en afhankelijk bent van de keuze van de ontwikkelaar.

Wil je volledige vrijheid? Dan is er gelukkig nog een andere methode.

Inspiratie voor custom appicoontjes

Allereerst ben je wellicht op zoek naar wat inspiratie voor een set nieuwe appicoontjes. In dat geval kun je het beste even Twitter opstarten. Onder de hashtag #iOS14Homescreen delen mensen massaal hun (zelfontworpen) beginschermen. Je kunt op Reddit en Pinterest ook veel vinden.

Nog meer voorbeelden waar je kant-en-klare icoontjes kunt vinden:

Stappenplan voor het aanpassen van app icoontjes op de iPhone

Om een icoontje aan te passen heb je de Opdrachten-app nodig. Deze staat standaard geïnstalleerd op je iPhone, maar je kunt hem in de App Store vinden als je hem hebt verwijderd. Je stelt met deze app een soort omweg naar een andere app in. De omweg heeft dan een icoon wat je zelf kan bepalen.

Het is veel werk om een heel beginscherm aan te passen. Daarom kun je met Launch Center Pro het grootste deel van het werk voor je laten doen. Dit vereist wel een jaarlijks abonnement.

Opdrachten-app gebruiken (gratis)

Wil je niet betalen voor een gepersonaliseerd beginscherm, dan doe je het met de Opdrachten-app. Dat is wel meer werk, maar het heeft uiteindelijk hetzelfde resultaat.

Allereerst moet je het in te stellen icoontje downloaden:

Zoek naar het icoontje dat je wil instellen, bijvoorbeeld via de suggesties hierboven. Download in één keer de complete set of sla de icoontjes per stuk op. Dit doe je door hem ingedrukt te houden. Tik op Voeg toe aan Foto’s.

Volg daarna deze stappen opnieuw voor ieder icoontje:

Open de Opdrachten-app en tik rechtsboven op het plusje. Tik nu op Voeg taak toe en zoek bovenin naar ‘Open app’. Onder het kopje Taken vind je ‘Open app’. Selecteer deze. Tip: druk op het i’tje naast ‘Open app’ en voeg hem toe aan je favorieten. Zo vind je deze taak in het vervolg snel terug. Kies de app in kwestie door op Kies te tikken. Dit mag elke app zijn.

Tik nu op de drie puntjes rechtsboven en tik op Zet op beginscherm. Geef de app nu een nieuw icoon door op het standaard plaatje te tikken en een afbeelding te kiezen. Je kunt de afbeelding hier ook nog wat bijsnijden en goed centreren. Voer de naam in die je op je thuisscherm wil zien. Tevreden? Tik rechtsboven op Voeg toe en vervolgens op Gereed. Zet eventueel je icoon op een nieuwe plek.

In ons voorbeeld hebben we een simpele afbeelding van een zonnetje gebruikt om de Weer-app te symboliseren. Je kunt natuurlijk ieder icoontje gebruiken. Vind je de tekst onder een icoon niet mooi, dan kun je zelfs de tekst van stap 7 leeglaten. Vergeet na het instellen van je icoontjes niet om het ‘oude’ originele icoon te verbergen van je beginscherm. Houd hiervoor je vinger ingedrukt op dat icoon en tik op ‘Verwijder app’ en dan op ‘Verberg van beginscherm’. Deze verplaatst zich dan naar je Appbibliotheek.

Nieuw in iOS 14.3: Custom app icoontjes starten zonder wachten

Het aanpassen van appicoontjes via de Opdrachten-app is al een lange tijd mogelijk, maar is sinds iOS 14 ineens een stuk populairder. De lange wachttijd bij het openen van apps weerhield sommige mensen er echter van om het in te stellen. Eerst opende namelijk de Opdrachten-app zodra je op zo’n eigengemaakte icoontje tikt, waarna je werd doorgestuurd naar de app die je eigenlijk wil openen. Dit kan op den duur behoorlijk irritant zijn.

Sinds iOS 14.3 is dit aangepast. Zodra je op het aangepaste appicoontje tikt, wordt meteen de gewenste app geopend. Er verschijnt alleen bovenaan nog een melding van de Opdrachten-app die verklapt dat je eigenlijk wordt doorgestuurd.

Launch Center Pro gebruiken (betaald)

Heb je geen zin in veel werk, maar wil je wel je beginscherm helemaal aanpassen? Daar kan Launch Center Pro je bij helpen. De app is gratis te downloaden, maar laat je niet foppen. Op het moment van schrijven heb je wel een abonnement nodig van €10,99 per jaar om deze specifieke functie te kunnen gebruiken. Heb je dat ervoor over? Bekijk dan de onderstaande video voor uitleg:

Vergeet na het instellen van je icoontjes niet om het ‘oude’ originele icoon te verbergen van je beginscherm. Houd hiervoor je vinger ingedrukt op dat icoon en tik op Verwijder app en dan op Verberg van beginscherm.

Voordelen en nadelen van custom app icoontjes

Het voordeel van het aanpassen van app icoontjes is natuurlijk de persoonlijke uitstraling die het aan je beginscherm afgeeft. Het maakt niet uit wat je mooi vindt: het kan allemaal ingesteld worden als app icoon. Zo kun je je beginscherm matchen met je hoesje of met een achtergrond. Ben je fan van een voetbalteam, merk of ander bedrijf, dan kun je alles in die stijl maken.

Het nadeel is echter dat je alles per app moet aanpassen. Dat is voor één icoon niet zo’n probleem, maar als je tientallen apps hebt die allemaal in dezelfde stijl moeten ben je wel even bezig. Zeker als je die icoontjes ook nog eens moet ontwerpen. Gelukkig kun je op het internet veel inspiratie en afbeeldingen vinden om te gebruiken.

Een tweede nadeel is dat de Quick Actions niet beschikbaar zijn. Dit zijn opties die je kan gebruiken als je een appicoontje lang ingedrukt houdt. Denk bijvoorbeeld aan snel geld overmaken met je bankapp of je favoriete iCulture-artikelen openen.

Een derde nadeel is dat je geen badges meer krijgt op de apps. Als je voortaan je eigengemaakte appicoontje gebruikt om je apps te openen, zie je geen rode teller die aangeeft hoeveel gemiste notificaties je hebt. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw bericht in WhatsApp. Hou daar dus rekening mee.

Meer personalisatie met widgets en achtergronden

Als je nog veel verder wil gaan, dan kan je ook nog je eigen widgets maken en achtergronden instellen. Je kan je beginscherm vullen met een combinatie van eigen appicoontjes en widgets. Widgetsmith is een populaire app om widgets mee te maken, bijvoorbeeld met een agenda of een eigen foto. Met Widgetsmith 2 kun je nog veel meer kleuren, thema’s en meer voor je widgets instellen. Sommige widgets zijn gratis, maar er zijn ook betaalde versies.

Meer over het instellen van widgets lees je in onze aparte tip. Je hebt dus wel altijd Widgetsmith nodig om de gepersonaliseerde widgets in te stellen.

Tot slot kan ook een mooie achtergrond nog helpen bij het personaliseren. Je kan daar bijvoorbeeld de app Vellum voor gebruiken, die een grote selectie aan achtergronden biedt waar je zelfs een blur-effectje aan toe kan voegen.

Wil je al je Apple apparaten meenemen in de custom wereld? Dan kun je ook app icoontjes aanpassen op de Mac. Dat kan al jaren en is vrij eenvoudig. Lees in onze tip hoe het werkt.