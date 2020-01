Bewaar je Gezondheid-gegevens op de Mac of in iTunes, zodat je niets kwijtraakt. In deze tip lees je hoe je data van de Gezondheid-app versleuteld bewaart in een backup in op de Mac of in iTunes, zodat je alle info over stappen, beweging, gewicht en andere metingen niet meer kwijtraakt.

Alle gegevens van de Gezondheid-app op de iPhone worden versleuteld bewaard in iCloud, maar je kunt ook handmatig een backup maken van je gezondheidsdata op de Mac of in iTunes. In deze tip leggen we uit hoe je zo’n versleutelde backup van je Gezondheid-data maakt, zodat je niets kwijtraakt.

Waarom gezondheidsdata backuppen in iTunes?

Stap je over naar een nieuwe iPhone, dan kun je je Gezondheid-data met iCloud synchroniseren. Wil je zeker weten dat je data uit de Gezondheid-app niet kwijtraakt, dan kun je ook nog een backup op de Mac of in iTunes maken. Deze backup is versleuteld, zodat kwaadwillenden geen vertrouwelijke gegevens zoals je gewicht, bloeddruk en medische aandoeningen kunnen achterhalen.



Versleutelde Gezondheid-data op de Mac en in iTunes

Apple biedt je de mogelijkheid om een versleutelde backup in iTunes of op de Mac te maken van je Gezondheid-data, waarbij al je gezondheidsdata worden vastgelegd. Voor deze backup zul je een apart wachtwoord moeten verzinnen, die je later nodig hebt om je data te kunnen herstellen.

Neem deze stappen om een versleutelde reservekopie van je iPhone te maken, inclusief de gezondheidsdata:

Sluit de iPhone of iPad met een USB-kabel aan op de computer. In macOS Catalina of nieuwer open je de Finder. In macOS Mojave of eerder of op een pc open je iTunes. Klik in alle gevallen op het aangesloten toestel. Ga naar algemeen en scroll naar het kopje Reservekopieën. Vink aan: Versleutel lokale reservekopie. Voer een wachtwoord in. Klik op Maak nu reservekopie om meteen de backup te maken.

Dit zorgt ervoor dat er een versleutelde backup wordt gemaakt van je gezondheidsdata, maar ook van je wachtwoorden, HomeKit-gegevens en andere vertrouwelijke gegevens.

Bekijk ook Zo maak je een iTunes backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Wil je dat de gegevens op je iPhone of iPad niet verloren kunnen gaan? Lees dan in deze tip alles over een iTunes backup maken: van automatische backups tot het terugzetten van je reservekopie. Draadloos, via een kabeltje, handmatig of automatisch: Zo raak je nooit meer gegevens kwijt!

Heb je een backup teruggezet via iCloud en ontdek je dat de gezondheidsdata ontbreken, dan kun je vervolgens de backup van je Mac of iTunes terugzetten.