Je kunt op de iPhone en iPad makkelijk wisselen tussen meerdere App Store-accounts. In deze tip lees je hoe het wisselen tussen accounts werkt, zodat je apps van andere accounts en uit buitenlandse App Stores kunt downloaden, of apps kunt uitwisselen met huisgenoten.

Waarom wisselen tussen App Store-accounts?

Er zijn diverse redenen waarom je tussen App Store-accounts zou willen wisselen. Je wilt bijvoorbeeld de downloads die je privé doet scheiden van je zakelijk aangeschafte apps. In dat geval is het handig om twee App Store-accounts te hebben. Ook kan het zo zijn, dat jouw partner een dure app heeft gekocht, die jij ook wilt gebruiken. Binnen een huishouden is dat toegestaan (hoewel je in dat geval beter Delen met gezin kunt inschakelen).

Of misschien ben je iemand die graag nieuwe apps en diensten probeert. Dan zul je gemerkt hebben dat ze vaak eerst in landen zoals de Verenigde Staten, Australië en andere Engelstalige landen uitkomen. Je zult dan van land moeten wisselen om te kunnen downloaden. Zo heb je een Amerikaans App Store-account nodig om Fitness+ en Apple News+ te kunnen gebruiken. We leggen in deze tip uit hoe je gemakkelijk kunt wisselen.

Goed om te weten: je gebruikt voor iCloud altijd maar één Apple ID, maar voor App Store-aankopen en abonnementen mag je meerdere door elkaar gebruiken. Het mogen zelfs twee totaal verschillende zijn voor iCloud en App Store.

Zo wissel je tussen App Store-accounts

Je kunt op twee manieren wisselen tussen App Store-accounts.

Methode 1:

Ga naar de Instellingen-app op je toestel. Tik bovenin op je profielfoto. Tik op Media en aankopen. Tik op Log uit. Log in met een ander account.

Methode 2:

Open de App Store-app op je toestel. Tik op je profielfoto. Blader helemaal omlaag tot onderaan de pagina. Tik op Log uit. Log in met een ander account.

Bij het inloggen met een ander account moet je naast je wachtwoord mogelijk ook nog een andere code invullen, waarmee je account extra is beveiligd. Dit is het geval als je tweefactorauthenticatie hebt ingeschakeld.

Apps die je koopt en gedownload hebt voor je iPhone en iPad, zijn gekoppeld aan het account waarmee je ingelogd was op het moment dat je de app voor het eerst installeerde.

Sinds iOS 11.3 is het niet meer nodig om opnieuw in te loggen in het originele account als er een update van de app beschikbaar is. Dat betekent dus dat je gewoon updates kan blijven downloaden, zelfs als je ingelogd bent met een ander account dan waar je de desbetreffende app mee gekocht hebt.

Dit geldt ook voor apps die je uit een buitenlandse App Store gehaald hebt. Dit scheelt een hoop gedoe. Het enige moment waarop je nog wel met je buitenlandse account moet inloggen, is eenmalig bij het in gebruik nemen van een nieuw toestel.

Meerdere App Store-accounts, is dat handig?

Om apps te downloaden heb je uiteraard een Apple ID nodig, die je ook gebruikt als iTunes- of App Store-account. Je downloadt hiermee nieuwe apps, haalt updates van bestaande apps op en gebruikt het om betaalde apps af te rekenen.

Accounts zijn landgebonden, dus als je een app wilt hebben die alleen in de Franse App Store verkrijgbaar is, zul je een Frans App Store account moeten aanmaken.

Het maakt Apple niet uit hoeveel accounts je aanmaakt, maar je moet wel voor elk een ander e-mailadres gebruiken. Het aanmaken van heel veel App Store-accounts kan onpraktisch zijn, omdat je voor elk account een ander wachtwoord moet onthouden en omdat het wisselen tussen accounts dan wel een hoop werk wordt. Vooral als je tweefactorauthenticatie hebt ingeschakeld kan het een gedoe zijn om steeds te wisselen, een inlogcode op te vragen en in te voeren. Je kunt op een iPhone of iPad steeds maar met één account zijn ingelogd, dus wil je een ander account gebruiken dan zul je moeten uitloggen en weer inloggen.

App Store-accounts samenvoegen?

We krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om twee App Store-accounts samen te voegen. Ook willen mensen vaak weten of het mogelijk is om aankopen van het ene account naar het andere over te zetten.

Helaas kan dat NIET. Je zult steeds het originele account moeten gebruiken om apps opnieuw te kunnen downloaden. De enige andere oplossing is om de apps allemaal opnieuw aan te schaffen via je nieuwe account. Bij gratis apps zal dat geen probleem zijn, maar bij betaalde apps kan het behoorlijk wat geld kosten.

Het is ook helaas NIET mogelijk om de accounts van jou en je partner samen te voegen, of om de aankopen van een overleden persoon over te nemen. Als je de inloggegevens weet, zou je wel met het account van de overleden persoon kunnen inloggen om de aangeschafte apps te downloaden. Maar overzetten naar je eigen account kan niet.

Ook is het belangrijk om te weten dat accounts landgebonden zijn. Wil je dus een app downloaden die alleen in de Belgische App Store te vinden is, dan zul je een Belgisch Apple ID moeten aanmaken. Het is niet mogelijk om een account over te hevelen naar een ander land. Dit kan lastig zijn als mensen emigreren en het liefst alles willen overzetten naar het nieuwe land.