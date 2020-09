Ambient Sounds op de HomePod gebruiken doe je zo

Met de HomePod kun je Ambient Sounds afspelen. Dit zijn rustgevende achtergrondgeluiden die je kunnen helpen met ontspannen. In deze tip leggen we uit welke geluiden er zijn, en hoe je ernaar kunt luisteren.

Heb je je HomePod bijgewerkt naar iOS 13.2 of nieuwer, dan kun je luisteren naar de zogeheten Ambient Sounds. Dit is een selectie aan rustgevende geluiden zoals regen of kabbelend water die jou misschien kunnen helpen met werken, studeren of in slaap komen.

Wat zijn Ambient Sounds?

Ambient Sounds zijn geluiden die continu afspelen en zijn bedoeld om bijvoorbeeld mee te kunnen ontspannen. Ook kan het fijn zijn als je graag altijd wat achtergrondgeluid hoort. Sinds iOS 13.2 zit er een aantal van dit soort geluiden ingebouwd in de HomePod. Dit zijn de Ambient Sounds die nu te beluisteren zijn:

Witte ruis (White Noise)

Open haard (Fireplace)

Bos (Forest)

Nacht (Night)

Oceaan (Ocean)

Regen (Rain)

Stromend water (Stream)

Het is fijn om deze geluiden op een laag volume af te spelen, want het moet natuurlijk geen oorverdovende krekelpartij worden.

Zo gebruik je Ambient Sounds op de HomePod

Je kunt de Ambient Sounds op dit moment alleen via Siri op de HomePod oproepen. Er is dus geen mogelijkheid om dit vanaf je iPhone te streamen, maar in de App Store zijn verschillende apps te downloaden die je met AirPlay kunt streamen. Als je eenmaal Ambient Sounds op de HomePod afspeelt kun je deze wel weer bedienen vanaf je iPhone.

Via Siri zijn er verschillende manieren om de geluiden te laten afspelen. Zo kun je vragen om een specifiek geluid als je al weet welke je wil. Dit zijn enkele Engelstalige commando’s die je kunt gebruiken:

“Hey Siri, play Ambient Sounds.”

“Hey Siri, play sounds.”

“Hey Siri, play ‘ocean’.”

Het derde commando is natuurlijk ook in te vullen met een ander geluid zoals hierboven genoemd. Speel je een geluid af? Dan kun je deze bedienen vanaf je iPhone. Dit kan vanaf je toegangsscherm en vanuit het Bedieningspaneel. Zo kom je bij de knoppen:

Ontgrendel je iPhone. Open het Bedieningspaneel. Tik op het AirPlay-icoontje op de Muziektegel rechtsboven. Selecteer jouw HomePod.

Je ziet nu dat de knoppen op je toegangsscherm en in het Bedieningspaneel verschijnen. Hiermee kun je het volume aanpassen, naar het volgende geluid gaan of de geluiden helemaal stoppen. Je kunt natuurlijk ook Siri gebruiken om dit allemaal te regelen.

Slaaptimer met Ambient Sounds op HomePod

Je kan ook aan Siri vragen om een slaaptimer te zetten zodra je een achtergrondgeluidje afspeelt. Hierdoor stopt het achtergrondgeluid automatisch met spelen als de tijd verstreken is. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is één van de geluiden afspelen en bijvoorbeeld tegen Siri zeggen “Hey Siri, set a sleep timer for 1 hour”.

Hopelijk kom je met Ambient Sounds op de HomePod rustiger de dag door en kun je geconcentreerd werken of beter in slaap vallen. Wist je dat je je HomePod ook als wekker kunt gebruiken? Ook is het mogelijk om een stereopaar te maken als je twee HomePods naast elkaar hebt staan.