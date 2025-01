Tijdens de elektronicabeurs CES 2025 wordt ook een gevleugelde vrienden gedacht. Op de beurs zijn vogelhuisjes, een vogelbad en zelfs een modulair systeem voor bijenhotels te vinden, die je met camera's en een iPhone-app in de gaten kunt houden. AI vertelt je welk dier in beeld is.

Wonder-camera om insecten te kijken

Accessoiremaker Bird Buddy heeft een reeks nieuwe producten aangekondigd. Hiermee kun je vogels, bloemen, insecten en andere flora en fauna bekijken.Bird Buddy heeft hiervoor een nieuwe productlijn aangekondigd, genaamd Wonder. Deze zijn gemaakt om de wonderen van de natuur vast te leggen in je eigen achtertuin. De Petal-camera is een kleine camera om foto’s en video’s te maken, die vervolgens naar een app op de iPhone worden gestuurd. Een ingebouwde AI-functie vertelt wat er te zien is. Zo kun je vlinders voorbij zien fladderen, kijken of de bloemen in je tuin wel genoeg bijen trekken en vogels uit eieren zien komen.

De camera heeft een flexibele steel en is gemakkelijk vast te maken aan een hekje of stevige plant. Eventueel kun je een zonnepaneel erbij kopen, zodat je je ook niet druk hoeft te maken over opladen.

Daarnaast zijn er de Wonder Blocks, die je naast de Petal kunt gebruiken om het gezellig te maken voor de dieren in je huis. Je kunt de Wonder Blocks voorzien van planten, zaadbakjes, bijenhotels, insectenhotels en een vlinderhuisje. Beide producten zijn te bestellen via een Kickstarter-campagne die in het voorjaar van 2025 van start gaat.

De Wonder Blocks kun je zelf inrichten

Vogelhuisje met meerdere camera’s

Concurrent Birdfy heeft ook nieuwe producten. Zij laten op de beurs een vogelbad met camera en een vogelvoederhuisje met meerdere camera’s zien. Birdfy maakte al slimme camera’s voor het observeren van vogels, maar breidt dit nu verder uit zodat je beter kunt meekijken wat er in je achtertuin gebeurt.

De Birdfy Feeder 2 Duo is een upgrade van de al bestaande Birdfy en heeft een camera met drie lenzen, zodat je vogels vanuit meerdere hoeken kunt vastleggen. De camera maakt verbinding via wifi en stuurt de beelden naar de iPhone, zodat je ze overal kunt bekijken. De app herkent verschillende vogelsoorten en geeft een realtime melding als er bezoek is.

Birdfy Feeder 2 Duo met drie camera’s

De camera aan de voorkant heeft twee lenzen voor groothoek- en portretopnames, terwijl de camera aan de zijkant de vogels vanuit een andere hoek laat zien. Met een beeldkwaliteit van 1080p, autotracking en full color nachtzicht heb je op elk moment van de dag iets te bekijken.

Het nieuwe voederhuisje met meerdere camera’s is gemaakt van gerecycled ABS-kunststof zodat het vrijwel onverwoestbaar is. Hij heeft een zonnepaneel om overal in de tuin te kunnen plaatsen, zonder dat je batterijen hoeft te vervangen. Het huisje kan dus ook hoog in een boom worden geplaatst, waar je er niet meer zo gemakkelijk bij kan. Met een waterbestendigheid van IP66 kan hij ook gewoon in de regen buiten blijven hangen. De Birdfy Feeder 20 Duo kost $360 en is nu al in pre-order beschikbaar in de VS. Hij wordt vanaf 22 januari geleverd aan klanten.

Vogelbad met camera

Ook nieuw is de Birdfy Bath Pro, een waterbad voor vogels. Hier kun je meekijken hoe vogels komen drinken, badderen en spelen. Er zit een groothoekcamera in waarmee je foto’s en videoclips kunt maken. De groothoekcamera kan foto’s en videoclips kn maken en met de lens kun je inzoomen om close-up portretten te maken. Een ingebouwd zonnepaneel zorgt voor de stroomvoorziening, zodat je je ook hier niet druk hoeft te maken over opladen of batterijen vervangen. Voor de Birdfy Bath Pro ben je $200 kwijt en hij wordt pas vanaf maart 2025 geleverd. Pre-order is al wel mogelijk.

Birdfy vogelbad met camera

Voor fans van de kleine kolibrie-vogeltjes is er ook een nieuw product: de Hum Feeder. Dit is een compacte, lichtgewicht versie van de eerder verschenen kolibrie-voederpoort van het bedrijf. De Hum Feeder heeft de vorm van een bloem en is draaibaar. Binnenin kun je 400 gram nectar kwijt en met de ingebouwde 1080p camera kun je vervolgens kijken of de kolibries er ook zin in hebben.