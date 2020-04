Nanoleaf Hexagon: zeskantige lichtpanelen verkrijgbaar vanaf 30 juni

Nanoleaf heeft een e-mail naar klanten gestuurd, waarin ze de datum en prijzen van de Hexago-lichtpanelen bekendmaken. Vanaf 30 juni liggen ze in de winkel, maar je kunt ze nu al bestellen via de website van het bedrijf. Omdat het een Canadees bedrijf is kan het zin hebben om toch nog even te wachten, om niet met hoge invoerkosten opgescheept te worden. Vroege vogels betalen $180 voor een starterkit met 9 panelen. Je kunt ook kiezen voor 15 panelen voor $272 of voor 21 panelen met een prijs van $350. Dit is 10% korting op de uiteindelijke winkelprijs. Verder laat de e-mail aan klanten doorschemeren dat er nog meer vormen voor de lichtpanelen aankomen, als onderdeel van Connect+.



Nanoleaf Hexagon met Connect+

De nieuwe zeshoekige vormen zijn ontworpen met de Connect+ technologie. Dit moet het mogelijk maken om ook in de toekomst nieuwe vormen toe te voegen, die dan ook zullen passen. Het logo Connect+ maakt duidelijk of een bepaalde tegel hier geschikt voor is. Nanoleaf begon met driehoekige vormen en bracht daarna vierkante vormen uit onder de naam ‘Canvas’. De originele driehoekige Nanoleaf ‘Aurora’-panelen zouden wel moeten werken met Connect+, maar voor Canvas is dat nog onzeker.

Afgeronde hoeken

De Hexagon’s zijn uiteraard wel geschikt voor Connect+. Ze werden in januari 2019 aangekondigd en eerder dit jaar nog eens getoond op de elektronicabeurs CES. De panelen hebben dezelfde functies als de Nanoleaf Canvas. Ze zijn aanraakgevoelig en kunnen visualisaties op basis van muziek laten zien. Ook zit er LayoutDetect in, een oplossing om te zorgen dat de kleurveranderingen subtiel plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de manier waarop je de tegels aan de wand hebt geplakt.

Je kunt 16 miljoen kleuren instellen. Nanoleaf benadrukt dat de hoeken zijn afgerond, zodat het wat minder scherp oogt en beter in je interieur past. De eerdere producten van Nanoleaf hadden veel scherpere hoeken. Je bedient ze met Homekit, Siri, Alexa, Google Assistent, SmartThings, IFTTT en zelfs Razer, als je ze in combinatie met je computerscherm wil gebruiken tijdens het gamen.