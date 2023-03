Nanoleaf kondigde afgelopen najaar aan dat er Matter-ondersteuning zou komen voor de slimme lampen in de Essentials-lijn. Nu is het zover, met lampen voorzien van A19-, BR30- en GU10-fitting, een inbouwspotje en een lichtstrip.

Nanoleaf Essentials nu met Matter

Eerder waren de Nanoleaf Essentials-producten al geschikt voor HomeKit en Thread. Met de ondersteuning voor Matter worden ze nog veelzijdiger. Het bedrijf kondigde het nieuws aan in een blogposting, die vooral ingaat op de mogelijkheden van Matter. Zoals bekend is Matter een nieuwe standaard voor smart homes, ontstaan uit een samenwerking van Apple, Amazon, Google, Samsung en anderen. Dankzij Matter werken meerdere platformen en protocollen met elkaar samen. Het maakt dus niet uit of je accessoires hebt die geschikt zijn voor HomeKit, Google Home, Amazon Alexa en dergelijke.



Lamp met E27-fitting – €19,99

Set van 3 lampen met E27-fitting – €49,99 (komt in april)

Set van 3 spotjes GU10 – €49,99 (later dit jaar)

Lightstrip – €49,99

Inbouwspotje – €34,99 (later dit jaar)

Het gaat om de volgende producten:



Van links naar rechts: A19, BR30, GU10 en light strip.

Je kunt ze instellen op 16 miljoen kleuren of verschillende wittinten met een kleurtemperatuur tussen 2700 en 6500K. Voor HomeKit-gebruikers werkt Matter hetzelfde als je gewend bent. Heb je alleen maar HomeKit-producten, dan voegt het weinig toe, maar heb je een huishouden met iPhones en Android-toestellen of accessoires die met andere protocollen werken, dan kan het een uitkomst zijn. Je kunt dan je Matter-lampen aansturen vanaf elk apparaat.

Voor de verbinding maken de Nanoleaf Essentials gebruik van Thread, voor meer stabiliteit. Bedienen doe je vanuit de Nanoleaf-app, Apple’s Woning-app of elke andere app die er geschikt voor is. Bij Nanoleaf zelf vind je handige scenes, afgestemd op bezigheden zoals werken en relaxen.

Nanoleaf heeft ook beloofd een over-the-air update uit te brengen om Matter-ondersteuning toe te voegen aan de al bestaande lichtpanelen en lampen.

Lees meer over Nanoleaf of bekijk de prijzen van de eerdere Essentials-lampen hieronder. Wil je Matter-ondersteuning, dan moet je de net uitgebrachte variant in pre-order bestellen.