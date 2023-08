Nanoleaf heeft een 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit uitgebracht, waarmee je lampen achter de tv kunt laten meekleuren met wat er op het scherm te zien is. Wij hebben deze lightstrip met camera getest en in deze review lees je onze ervaringen!

Nanoleaf 4D Screen Mirror review

De Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit is de nieuwste toevoeging in het toch al uitgebreide assortiment van Nanoleaf. Hiermee krijg je een Ambilight-effect naar alle vier zijden van de tv. Het bijzondere hiervan is dat het beeldsignaal niet wordt verwerkt door een kastje (zoals bij de Philips Hue Sync Box) maar door een losse camera die je krijgt meegeleverd. Die interpreteert de kleur van het tv-beeld en past de kleuren van de lichtslang aan. Werkt dit net zo goed als Ambilight en de Syc Box? Dat lees je in deze review van de Nanoleaf 4D Screen Mirror!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juli/augustus 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De set is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Lightstrip voor televisies tot 65″ en 85″

Werkt met HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings, Thread en Matter

Verlichtingssterkte 275 lumen maximaal

Verbinding: 2,4 GHz wifi

IP-rating: IP20

Resolutie: 30 leds per meter

Aantal kleuren: meer dan 16 miljoen

Kleurzones: 10 zones per meter

Maximaal energieverbruik per meter: 7,2 Watt

Verkrijgbaar: vanaf €99,99 (losse camera kost €79,99)

De Nanoleaf 4D-set bestaat uit een camera, een lightstrip die je achterop de tv plakt en een controller plus wat kabels. De camera hang je bovenop de tv of zet je vóór de tv neer, als daar ruimte voor is. Het principe is verder vrij simpel: de camera kijkt naar het scherm en geeft de waargenomen kleuren door aan de controller, die de lightstrip aanstuurt. Dit gebeurt zoveel mogelijk realtime. Op de controller vind je knoppen om de Nanoleaf 4D te bedienen. Dit kan uiteraard ook via de Nanoleaf-app, met HomeKit of een van de andere ondersteunde protocollen. Heb je meerdere lampen van Nanoleaf, dan kun je die eventueel ook laten meekleuren.

De lightstrip is verkrijgbaar in twee varianten: tot 65-inch (€99,99) en tot 85-inch (€129,99). Heb je een televisie die kleiner is dan de aangegeven maten, dan kun je gewoon een stuk eraf knippen volgens de instructies. Wij gebruikten een 55-inch Samsung-tv om te testen, maar uiteraard maakt het niet uit welk merk het is omdat de lampen helemaal onafhankelijk van de tv werken. Je sluit niets rechtstreeks aan op de tv.

Installatie Nanoleaf 4D

In de verpakking vind je vier hoekpunten, die je achterop de tv plakt. Vervolgens wikkel je de lightstrip eromheen. Nanoleaf raadt aan om de strip 1 inch (2,54cm) vanaf de randen te plakken. Dit kan een uitdaging zijn als de tv dicht tegen de muur hangt. Het plakken zelf verliep redelijk eenvoudig dankzij de 3M-tape, maar het geheel geeft wel een wat rommelig effect. De Nanoleaf 4D is dan ook alleen aan te raden als de tv tegen een muur staat. Is de achterkant van de tv altijd zichtbaar, dan is het toch een ietwat knullig ogende oplossing. Wij kwamen er pas later achter, dat onze tv een transparant randje rondom heeft, waardoor de lampjes nog iets zichtbaar bleven. We hadden de lightstrip dus beter wat verder van de rand kunnen plakken en wat korter kunnen knippen.

Zodra de lightstrip achterop de tv is geplakt kun je deze samen met de stroomkabel en de camera aansluiten op de controller. De camera hang je boven de tv, over de rand. Hij steekt voldoende buiten beeld, dat hij niet storend is tijdens het tv-kijken. Het enige wat je daarna nog moet doen in het kalibreren van de lightstrip en de camera, zodat beide op elkaar afgestemd zijn. Dit vergt nog het meeste werk, want als je niet goed aangeeft waar de hoekpunten zijn, dan zul je later merken dat de kleurenweergave niet goed is.

De controller kun je gebruiken om de Nanoleaf 4D in te schakelen. Hij pakt dan meteen de laatst gebruikte instellingen. Met de controller kun je ook wisselen tussen de weergaves Sync, Rhythm (muziek) en tv-mirroring. Pluspuntje: de controller doet ook dienst als Thread Border Router en werkt met flink wat smart home-platformen zoals Apple’s HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings en IFTTT.

Nanoleaf 4D bedienen via de app

Nanoleaf werkt met HomeKit, maar om de details van de weergave goed te regelen kun je beter in de Nanoleaf-app zijn. Daar heb je namelijk veel meer keuze. Net als bij een normale ledstrip kun je zelf je kleuren kiezen. Er zijn kleurpatronen en wisselende kleuren die je kunt laten reageren op de muziek. Maar je koopt het natuurlijk vooral voor het ‘Ambilight’-effect. Hierbij heb je vier opties: 1D, 2D, 3D of 4D. Dit geeft het aantal kleuren aan dat tegelijk kan worden weergegeven. Bij voorkeur kies je 4D, voor een zo kleurrijk mogelijke ervaring. Nanoleaf biedt zelf de instellingen Cinematic en Vivid, maar je kunt ook handmatig het dynamische bereik, de saturatie en het contrast aanpassen. Je kunt hier een beetje mee experimenteren om te zien wat jij het prettigst vindt. Of je ook andere Nanoleaf-producten laat meekleuren is een kwestie van voorkeur. Wij vonden het wat te druk om ook de lichtpanelen elders in de kamer mee te laten veranderen met het tv-scherm.

Nanoleaf 4D in gebruik

Omdat Nanoleaf gebruik maakt van een camera die de kleuren op het scherm eerst moet interpreteren, zal het meekleuren niet helemaal realtime gebeuren. Nanoleaf belooft dit overigens wel, maar toch zagen we een kleine vertraging optreden. Ook is het effect overdag niet echt zichtbaar, waardoor je de lampen beter uit kunt zetten. Niet dat ze veel stroom gebruiken, want net als veel lichtslangen komt het verbruik niet boven de 10 Watt. Verder merkten we dat de kleuren wel wat beïnvloed worden door andere lampen in de kamer. Heb je je andere slimme lampen op standje ‘gezellig warmwit’ ingesteld, dan krijgt de camera daar ook iets van mee.



In dit voorbeeld is de set gekoppeld aan de Nanoleaf Lines.

Het werkte in onze situatie het beste op momenten dat we alle overige lampen in de kamer zoveel mogelijk hadden gedimd of uitgeschakeld. Ook tijdens het gamen en bij het kijken van kleurige tekenfilms komen de kleureffecten goed tot hun recht, vooral als je een witte muur hebt. In de slaapkamer hebben we een tv die tegen een bruingrijze muur is geplaatst en dan heeft het weinig zin. Een serie met felle kleuren (zoals Ted Lasso) gaf mooie en duidelijke kleureffecten op de muur, zodra het groene grasveld of het blauwe clublogo in beeld kwamen, terwijl een natuurserie met veel groen en bruin (zoals Prehistoric Planet) niet zoveel indruk maakte. Dat geldt ook bij duistere series: er zal dan een wat grijzige zweem op de muur te zien zijn en dat ziet er niet ‘immersive’ uit. Het ligt dus maar net aan de content en de omstandigheden. Erg druk of overweldigend vonden we het effect niet.



Een sterk overdreven weergave van het kleureffect; zo kleurrijk hebben wij het niet ervaren.



Deze foto geeft een wat realistischer beeld van het meekleuren.

Is het handig, zo’n oplossing met camera? Wij hebben er tijdens het gebruik geen last van gehad. Hij hangt net als een webcam bovenop je scherm en is niet storend in beeld als je aan het tv-kijken bent. Het roept misschien wel wat vragen op bij anderen, bijvoorbeeld over de privacy. Ook daaraan heeft Nanoleaf gedacht: de camera maakt geen opnames en slaat niets op. Het enige wat hij doet is het herkennen van de kleuren op het scherm en dit doorsturen naar de controller. Ben je toch bezorgd dat er ongewenst wordt meegekeken, dan is er een magnetische privacy cover die je op de camera kunt plakken.

Plaats je de camera onder je scherm, dan heb je er nog minder last van. Je kunt de camera dan met een stukje tape vastplakken zodat hij niet verschuift en je niet steeds opnieuw hoeft te kalibreren.

Score 0 €99,99 Voordelen + Betaalbare oplossing voor 'Ambilight'

Camera kan bovenop of onder het scherm worden geplaatst

Werkt ook samen met andere Nanoleaf-lampen

Lightstrip is in te korten tot elke gewenste lengte

Gemakkelijk in en uit te schakelen Nadelen - Niet zo mooi afgewerkt aan achterkant van de tv

Installatie vergt wat stappen en een juiste planning

Weergave van kleuren niet altijd correct

Werkt alleen goed in een donkere kamer

Alleen 2,4GHz wifi

Conclusie Nanoleaf 4D review

Zoek je een Ambilight-ervaring en mag het niet te veel kosten, dan is de Nanoleaf een betaalbare en gemakkelijke oplossing. Het is een stuk goedkoper dan wat Philips Hue te bieden heeft, zeker in vergelijking met de prijzige Sync Box. De Nanoleaf 4D is een redelijk rechttoe-rechtaan oplossing. Het probeert zo goed mogelijk de kleuren van het scherm weer te geven. En hoewel dit niet perfect gebeurt, is het toch goed genoeg om een meeslepend effect te krijgen. Bij normale tv-uitzendingen voegt het niet veel toe en overdag is het effect nauwelijks zichtbaar. De meeste meerwaarde zien we als de kamer wat donkerder is, tijdens een avondje filmkijken. Voor 99 euro en na een uurtje klussen en kalibreren ben je klaar. Nanoleaf maakt daarmee het ‘Ambilight-effect’ bereikbaar voor iedere tv en monitor.

Nanoleaf 4D kopen

De Nanoleaf 4D is sinds 10 augustus officieel te koop, maar je zult nog flink moeten zoeken om dit product bij winkels aan te treffen. Je kunt al wel hier terecht:

Alternatieve zijn er ook. Zo zou je kiezen voor de Govee Envisual (€169) met dubbele camera, die ongeveer op dezelfde manier werkt maar wel een stuk duurder is en niet met HomeKit werkt. Een andere optie is de Philips Hue Play Gradient Lightstrip voor je game-monitor (€199), waar je qua prijs ook niet echt blij van wordt. Philips Hue heeft met de eerder genoemde HDMI Sync Box (€270) nog een andere optie in huis, waarbij het signaal via een speciaal kastje loopt. Zo gemakkelijk en goedkoop als de Nanoleaf 4D is het echter niet. Je zou ook de losse camera van Nanoleaf kunnen kopen en in combinatie met je bestaande lichtpanelen kunnen gebruiken maar dat scheelt maar 20 euro in prijs in vergelijking met de complete starterkit en is dus een minder goede deal.