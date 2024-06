Een review van de Nanoleaf Skylight, lichtpanelen die je aan het plafond kunt hangen en met HomeKit kunt aansturen. Wij hebben de Nanoleaf Skylight-panelen getest en vertellen in deze review over onze ervaringen.

Je kent misschien al Nanoleaf Canvas, de vierkante lichtpanelen voor aan de muur. Nanoleaf komt nu met een nieuwe variant, die je aan het plafond kunt bevestigen. De Nanoleaf Skylight lichtpanelen moeten de indruk wekken dat er een daklicht aanwezig is, maar is dat realistisch genoeg? We hebben het getest met onze reviewset van de Nanoleaf Skylight van vier lichtpanelen (starterkit + 1 extra paneel). In deze review van de Nanoleaf Skylight lees je wat we ervan vinden.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in mei/juni 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De reviewset is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Nanoleaf Skylights in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Nanoleaf Skylights:

Plafondpanelen van 30 x 30 cm

Werkt met HomeKit, Google Home, Alexa (geen Matter of Thread)

Geen hub vereist

Verbinding via wifi

Kleurweergave: RGBCW

Tot 1400 lumen aan wit licht (lagere helderheid bij kleur)

Kleur kan reageren op muziek

Aantal panelen: 3 stuks in starterkit, toekomstige starterkits van 9, 6 of 12 stuks

Uitbreidingspakket van 1 stuk

Aantal panelen maximaal 100 stuks

Prijs: €249,99 voor starterkit

Indrukwekkend, maar voor bijna niemand haalbaar: een patroon van wel 30 lichtpanelen.

Nanoleaf Skylight: wat is het?

Nanoleaf liet tijdens CES 2023 voor het eerst de Skylight-lichtpanelen zien. Het zijn modulaire panelen die via je smart home aan te sturen zijn. Er zitten ook functies in zoals screen mirroring, Razer Chroma en synchroniseren met muziek. Nu zijn ze verkrijgbaar zijn, konden we ze eindelijk gaan testen.

Elk paneel meet 30 cm x 30 cm en je kunt er maximaal 100 stuks met elkaar verbinden. Maar omdat een starterkit met drie panelen al €250,- kost, lopen de kosten al snel op. De marketingfoto’s van Nanoleaf zijn dan ook wat misleidend: ze wekken de indruk dat een installatie van wel 30 lichtpanelen haalbaar is, zoals op de foto hierboven. Als je dit zou aanschaffen ben je rond de €2.500,- kwijt. De Nanoleaf-panelen aan de muren en in de kasten zijn daarbij nog niet eens inbegrepen. Hou daar dus rekening mee als je vol enthousiasme aan deze review begint en denkt dat je hetzelfde effect kunt krijgen als op de foto. De realiteit zal vaak een rijtje van 3, 4 of 5 tegels zijn. Behalve in een rechte streep kun je ook een verspringend patroon maken, zoals op de foto hieronder.

Bij deze voorbeelden zijn respectievelijk 12 en 7 Nanoleaf Skylight-plafondpanelen gebruikt.

Het patroon in de hal kost €970,- en die boven de eettafel kost €570,-. Financieel is dat voor veel mensen nog wel te doen, maar de vraag is of je voor dat geld niet een veel mooiere lamp kunt kopen, die niet van plastic is en waar je een leven lang plezier van hebt.

Design en uiterlijk van de Nanoleaf Skylights

De lichtpanelen die Nanoleaf tot nu toe heeft uitgebracht zien er prachtig uit, maar als ze uitgeschakeld zijn krijg je toch al snel een ‘plastic’ effect. Het bedrijf heeft daar eerder wat aan gedaan, door bijvoorbeeld de Nanoleaf Elements houtpanelen uit te brengen die uitgeschakeld de indruk wekken dat je een houtprint aan de muur hebt hangen.

Bij de Skylights kiest Nanoleaf echter voor het omgekeerde: in plaats van een matte buitenkant, zijn deze lichtpanelen voorzien van glimmende plastic afdekkappen. Je kunt zelf het patroon en het aantal lichtpanelen kiezen. Het maximum is 100 stuks, maar tegen die limiet zul je niet snel aanlopen.

Met de startset van 3 panelen kun je natuurlijk niet zoveel patronen maken. Je kunt een rijtje van drie maken, een L-vorm of desnoods een vorm waarbij ze steeds een half paneel verspringen. Met de vier panelen die wij hebben getest kun je al wat meer. En bij meer dan vijf stuks kun je over een wat speelser patroon gaan nadenken, zoals een plusteken.

Elk paneel bestaat uit een vierkante bak met lampen en elektronica en een plastic kap die je erop duwt.

De Skylights bestaan uit een plastic bak waarin de lampjes en de elektronica is ondergebracht. Deze schroef je aan het plafond. Vervolgens duw je de half-doorzichtige kap er tegenaan totdat je een klik hoort. Loshalen moet wat voorzichtiger gebeuren, omdat je moet oppassen dat het plastic niet afbreekt. Om alvast ‘droog’ te oefenen zijn we begonnen met het leggen van een patroon op de grond, zodat we niet boven ons hoofd hoefden te puzzelen hoe de aansluitingen zouden werken.

Het is handig om alvast op de grond te oefenen met het leggen van een patroon.

De stroomkabel op de foto zit er niet bij en is ook niet nodig, omdat je het hoofdpaneel immers aansluit op een kroonsteentje in het plafond. Vervolgens kun je op alle vier zijden panelen koppelen.

Installatie van de Nanoleaf Skylights

In de starterkit vind je 3 panelen, waarvan eentje de hoofdcontoller is. Deze wordt aangesloten op het stroomnet, terwijl de andere panelen met twee kabeltjes eraan vast zitten: een dikke stroomkabel en een dunnere dataconnector. Anders dan de eerdere Nanoleaf-lichtpanelen is er geen module met stekker aanwezig, maar zul je het hoofdpaneel rechtstreeks op het stroomnet moeten aansluiten. Dit is niet moeilijk, maar vereist wel iets meer handigheid met elektriciteit dan simpelweg aansluiten op het stopcontact. Je zult hiervoor ook de juiste stroomgroep in je meterkast moeten uitschakelen. Na installatie is er geen draad zichtbaar.

Dit zit er in de verpakking: het hoofdpaneel, handleiding en bevestigingsmateriaal. De overige panelen zien er hetzelfde uit, maar hebben niet de controle-unit (het langwerpige deel).

Je vindt in de doos ook een hoeveelheid schroeven en ander bevestigingsmateriaal en een handleiding met getekende poppetjes die hevig door IKEA zijn geïnspireerd. Je begint door het openen van elk paneel, door de beschermkap eraf te halen. Binnenin vind je de lampjes, clips om de kabels weg te werken en een centraal punt waar je de stroomkabels moet aansluiten.

Deze vier schroeven moet je bij elk paneel weghalen om een stroomdraad te kunnen aansluiten. Bovendien moet je aan de zijkant een stukje plastic wegbreken.

Voor elk paneel moet je vier gaten in het plafond boren. De panelen zitten strak langs het plafond, dus je zou ervoor kunnen kiezen om eerst alle panelen vast te schroeven en pas dan met de verbindende kabels bezig te gaan. Je zult dan wel boven je hoofd moeten werken, wat minder comfortabel is. Eerst alles verbinden en dan de hele constructie optillen, tegen het plafond duwen en vastschroeven, is echter ook geen optie. Vandaar dat wij het eerst op de vloer hebben geprobeerd. Daarna weet je precies hoe de draden moeten lopen en hoe je alles aansluit.

Aan elke zijde vind je vier openingen met rubberen doorgang, waar je de stroomkabel en connectorkabel doorheen kunt steken.

Je zult elk aansluitend paneel dus op twee manieren moeten koppelen: met de dikke stroomkabel en met een heel dun datakabeltje. De beige connectors voor data zie je vlak langs de rand, bij de lampjes. Hiervan zijn 8 stuks aanwezig en je krijgt bij het startpakket twee datakabeltjes meegeleverd. We hadden graag gezien dat deze kabels iets langer waren (ze moesten nu aardig strakgetrokken worden om de connector te kunnen halen). Ook hadden we graag een reservekabeltje erbij willen hebben, voor het geval er eentje stuk gaat of kwijtraakt.

De stroomkabel steek je zoals gebruikelijk in de jumpers, die vrij stug zijn waardoor het bij werken boven je hoofd geen makkelijke klus is. Het loshalen van de kabels vereist nogal wat trekwerk: toen we de panelen toch iets anders wilden aansluiten bewoog de controller-unit nogal mee toen we tijdens het indrukken van de knoppen de kabels weer los wilden trekken.

Stroomkabel aansluiten: wit bij wit, zwart bij zwart.

Verder merkten we dat er voor het wegwerken van de stroomkabels iets te weinig clips zijn. Terwijl de datakabeltjes iets te kort zijn, is de stroomkabel voor ons gevoel iets te lang. Daardoor loop je het risico dat de kabel over de lampjes gaat lopen. Het is een stuk ingewikkelder dan de eerdere Nanoleaf-panelen die we hebben geïnstalleerd, waarbij je een simpele plastic connector in een daarvoor bestemd vakje moest drukken om ze aan elkaar vast te maken én meteen de data- en stroomverbinding tot stand bracht.

Bij het wegwerken van de kabels moet je oppassen dat de kabel niet over een lampje loopt. Ook daarom is het handig om eerst te oefenen welk patroon je wilt en hoe je de kabels gaat wegwerken.

Ben je klaar met installeren en verbinden, dan is het tijd om de panelen even in te schakelen om te controleren of je alles goed hebt gedaan. Daarbij zie je ook meteen dat de lampjes in een vierkant langs de rand zijn geplaatst, afwisselend wit en kleur. De standaard kleurinstelling is warm wit. Dit krijg je als je verder niets wijzigt.

De laatste stap is het verwijderen van de folie op elke afdekkap, wat je voorzichtig moet aanpakken om geen krassen op het plastic te veroorzaken. Deze witte cover is half-doorzichtig zodat je de elektronica binnenin de lamp (als het goed is) niet meer ziet. Maar zoals gezegd: helemaal egaal wordt het niet, omdat er immers zo’n grote centrale regelkast in het midden zit, terwijl de lampjes alleen langs de rand zitten. Op een later moment kun je altijd één van de panelen openmaken om nog meer panelen te verbinden.

Het installeren van deze panelen is een heel karwei. Je mag er zeker twee uur voor uittrekken, omdat je alle gaten moet uittekenen, boren en van pluggen voorzien, waarna je alles moet vastschroeven en de bedrading moet aanbrengen en wegwerken. Dit is veel meer werk dan bij de normale Nanoleaf-panelen.

Nadat dit is gelukt en de lampen zijn ingeschakeld kun je verder met de softwarekant. De Nanoleaf-app heb je waarschijnlijk al gedownload en het toevoegen van een nieuw product is op zich niet zo moeilijk. De Nanoleaf Skylight wordt automatisch via Bluetooth gedetecteerd, maar je moet nog wel even de QR-code scannen om te kunnen koppelen. Dit is strikt noodzakelijk, dus gooi de handleiding niet weg. Hij staat ook op de lamp zelf, maar dat kan vervagen.

Nanoleaf Skylight in gebruik

Als je aan de binnenkant van de panelen kijkt, zul je zien dat er langs de rand een rijtje van afwisselend witte en warmwitte (RGBCW) lampjes zitten. Hiermee kun je een kleurtemperatuur van 2700 tot 6500 Kelvin instellen. Je kunt ook kleuren instellen, maar die bieden heel wat minder lichtopbrengst en zijn alleen als sfeerlicht te bebruiken. Wil je een klus uitvoeren waar felle verlichting voor nodig is, dan moet je ze op puur wit instellen. Je krijgt dan een maximale helderheid van 1400 lumen en dat is een behoorlijke hoeveelheid licht. Niet gezellig, wel praktisch. Het oogt ziekenhuisachtig en het zou bijvoorbeeld prima te gebruiken zijn in een tandartspraktijk of onderzoekskamer.

Op deze foto is het hoofdpaneel uitgeschakeld en de andere twee staan op 45% lichtsterkte. Wit op volledige lichtsterkte was te verblindend om te fotograferen.

Gradient is niet mogelijk, ook al bestaat de binnenkant van het paneel uit tientallen kleine lampjes. Als je besloten hebt om een groot aantal panelen te installeren, dan moet je er rekening mee houden dat kleurpatronen altijd een wat pixelig effect geven met gekleurde pixels van steeds 30 x 30 cm.

Wat me al meteen opviel bij het uitpakken is dat de panelen erg glanzend zijn en reflecteren. Daardoor zie je jezelf staan als je er recht onder staat en naar het plafond kijkt. Zeker als de zon schijnt spiegelen ze meer dan je bij een dergelijk paneel zou verwachten. Ik had liever gehad dat Nanoleaf ze een matte afwerking aan de buitenkant had gegeven, zoals bij de meeste andere Nanoleaf-lichtpanelen het geval is.

Op deze foto met uitgeschakelde lampen is de spiegeling goed te zien.

Een ander puntje van kritiek, is dat de panelen niet egaal verlicht zijn. Je ziet in het midden (waar de ‘kabelcentrale’ zich bevindt) een donkere plek, terwijl de randen wat meer verlicht zijn. Dit is bij lichtpanelen wel vaker zo, maar we hadden gehoopt dat Nanoleaf hier een goede oplossing had gevonden (zeker op basis van de foto’s uit de aankondiging). In hoeverre dit storend is, hangt ook af van de hoek waaronder je kijkt. Langs de randen zijn de panelen wat helderder verlicht dan in het midden.

Zoals de naam aangeeft moet de Nanoleaf Skylight de indruk wekken dat je een daklicht in je plafond hebt, maar dat is toch niet helemaal het geval. De rand rondom de lamp is vrij dik en de plastic cover die er vervolgens nog tegenaan zit, is ook vrij dik. Je ziet dan ook meteen dat het een lichtpaneel is. Op geen enkele manier wordt de illusie gewekt dat je door een gat in het plafond naar de buitenlucht zit te kijken. Als je wel eens op de gordijnenafdeling van IKEA bent geweest, heb je misschien wel eens lichtpanelen gezien die de indruk wekken dat het gordijn voor een raam hangt. In werkelijkheid is het een fotopaneel met blauwe wolken. Dit komt nog wel behoorlijk realistisch over, ook omdat deze lichtpanelen groot, plat en naadloos zijn. Bij Nanoleaf is er veel meer sprake van losse lichtblokken.

De strepen op het rechter paneel worden veroorzaakt door de camera.

Nanoleaf Skylight bedienen

Het bedienen van de Nanoleaf Skylight is heel eenvoudig. Je doet dit via de Nanoleaf-app, waar je ook de meer geavanceerde instellingen vindt. Je kunt daarin een kleurpatroon vastleggen, die je vervolgens met HomeKit kunt activeren. Daarbij heb je keuze uit drie varianten: Basic (één kleur), Scenes (dynamische patronen) en Magic (willekeurig patroon op basis van een trefwoord). Uiteraard kun je ook zelf een scene maken.

Met de desktop-app van Nanoleaf kun je zorgen dat de kleur van de lampen wordt afgestemd op je computerscherm, de zogeheten Desktop Mirror. Je hoeft hiervoor geen gamer te zijn; de kleur wordt simpelweg nagebootst van wat er op jouw scherm te zien is, bijvoorbeeld een film of een screensaver. Op die manier heb je een soort Ambilight-effect boven je hoofd. Voor Windows-gebruikers is er ook de Razer Chroma-samenwerking en koppeling met Razer-accessoires mogelijk, maar dit hebben we niet kunnen testen.

Als Apple-gebruiker zul je meestal HomeKit of Siri gebruiken. Vanuit de Woning-app kun je alleen standaardkleuren instellen, waarbij alle panelen dezelfde kleur krijgen. Heb je in de Nanoleaf-app een scene aangemaakt met meerdere kleuren, dan kun je die exporteren en vanuit HomeKit aansturen. Dit is een unieke workaround die je maar bij weinig lampenfabrikanten vindt. Als ze in HomeKit staan kun je ze ook meenemen in je automatiseringen en Siri-shortcuts.

Score 7 Nanoleaf Skylight €250,- Voordelen + Werkt met HomeKit, Google Home en meer (maar geen Matter)

Modulair systeem, kies zelf het aantal panelen en de vorm (maar je hebt wel veel panelen nodig)

Extreem helder met veel licht

Honderden lichtscenes, ook met AI

Geen hub nodig Nadelen - Niet-egale kleur van de panelen, de foto's van Nanoleaf zelf zijn te optimistisch

Redelijk duur startpakket met 3 panelen

Installatie kost veel tijd

Uitgeschakeld niet zo mooi

De panelen glimmen en spiegelen in zonlicht

Conclusie Nanoleaf Skylight review

De Nanoleaf Skylight-lampen zijn een HomeKit-vriendelijke oplossing om lichtpanelen aan je plafond te bevestigen, maar er zitten wel wat plus- en minpunten aan waar je rekening mee moet houden. Ze zijn met 1400 lumen erg fel als je wit licht instelt, maar in kleur is de lichtopbrengst een stuk lager. Het installeren neemt bovendien heel wat tijd in beslag, omdat je alles handmatig moet vastschroeven en aansluiten. Met de drie panelen van het startpakket (€250,-) kun je niet zoveel, waardoor je het liefst nog meer panelen erbij zou willen aanschaffen – maar dan wordt het wel een dure grap. En het ziet er door het gebruik van glimmend kunststof niet eens zo luxe uit. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat we in de titel van deze review schrijven: “niet zo premium als we gewend zijn”. Op zich zit het pakket prima in elkaar en er is technisch gezien ook goed over nagedacht. Maar voor die prijs oogt het niet echt premium en er is ook geen sprake van perfectie als het om egale kleurweergave gaat.

Leuke kleurpatronen, maar geen gradient.

Wil je een game- of tv-kamer inrichten met ‘immersive’ verlichting, dan is de Nanoleaf Skylight bovendien niet de beste oplossing. Er zijn mooiere oplossingen die een stuk minder kosten en een spectaculairder effect geven, zoals ledstrips met gradient. Daarmee krijg je een veel mooier kleureffect, terwijl je met het Skylight-startpakket maar drie ‘pixels’ aan het plafond hebt hangen. Zoek je plafondlampen voor de werk- of hobbykamer die lekker fel schijnen, dan zijn er ook betere oplossingen, zoals de onlangs besproken Aqara T1M plafondlamp.

Het speelse effect van Nanoleaf-panelen krijg je alleen als je heel veel Skylights koopt en dat is qua kosten onrealistisch. Het zou ons dan ook niet verbazen als de Nanoleaf Skylight over een tijdje weer uit het assortiment gaat. De lichtpanelen zijn op zich niet slecht, maar er zijn maar weinig situaties denkbaar waarvoor dit dé ideale oplossing is.

Nanoleaf Skylight kopen

De Nanoleaf Skylight is verkrijgbaar bij de fabrikant. Je kunt ook bij een beperkt aantal andere winkels terecht. Dit zijn de prijzen:

Toch liever de Nanoleaf Canvas voor aan de muur? Die vinden wij mooier en makkelijker te installeren.