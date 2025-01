Het is even schrikken als je thuiskomt en je huisgenoot opeens dit nieuwe LED-gezichtsmasker draagt. Nanoleaf noemt dit een LED Light Therapy Face Mask en het is bedoeld om dicht op je gezicht te dragen. Infrarood licht gaat vervolgens huidproblemen zoals fijne lijntjes, acne en een ongelijkmatige teint te lijf. Naast rood licht, dat volgens studies kan helpen bij het verstevigen van de huid, geeft het masker van Nanoleaf ook licht in andere kleuren, zoals blauw, wit, cyaan, groen en geel.

Er zijn zeven standen, die volgens Nanoleaf gericht zijn op specifieke huidproblemen. Verder is het masker zo ontworpen dat het ergonomisch aansluit op het gezicht. De prijs wordt $150 en je kunt ‘m nu al pre-orderen op de Amerikaanse website van Nanoleaf. Op de Europese website konden we het masker nog niet vinden.

Slimme meerkleurige vloerlamp

Nanoleaf heeft ook een nieuwe meerkleurige vloerlamp uitgebracht, die sterk doet denken aan de Hue Signe. Het bestaat uit een simpele lichtgevende paal in gradient-kleuren. Net als de bekende lichtpanelen van Nanoleaf maakt de vloerlamp verbinding met de app van de fabrikant, maar hij is dankzij de Matter-ondersteuning ook geschikt voor HomeKit. Hij kan op meer dan 16 miljoen kleuren worden ingesteld en biedt muzieksynchronisatie. Hiervoor heb je wel de Nanoleaf-app nodig. De lamp is vanaf vandaag in pre-order beschikbaar op de Nanoleaf-site. Early birds betalen €72,- en krijgen vanaf 28 februari geleved. Op een later moment gaat de prijs omhoog naar €79,99.

Nieuwe lichtstrips voor tv en computerscherm

Voor tv-gebruikers en mensen die graag een extern computerscherm gebruiken heeft Nanoleaf ook iets nieuws. Er zijn twee nieuwe lichtstrips aangekondigd die beter aansluiten op de contouren van het scherm. Dankzij het zigzag-ontwerp kunnen we gemakkelijker de hoek om gaan, waar door ze flexibeler zijn. De lightstrip voor pc’s kan de kleuren van games en films nabootsen voor een dynamische kijkervaring. Dit is echter alleen bedoeld voor Windows-gebruikers en werkt niet in combinatie met een Mac.

De Nanoleaf 4D V2 plak je op de achterkant van een tv, waarna de meegeleverde camera de kleuren op het scherm weergeeft. Dit kleurt realtime mee. Beide lichtstrips worden in het tweede kwartaal van 2025 uitgebracht.

Betaalde softwaredienst

Ook speciaal voor pc-gebruikers is er de nieuwe betaalde softwaredienst Nanoleaf Premium. Dit is een abonnement voor de Nanoleaf Desktop-app voor pc’s. Je krijgt hiermee toegang tot de Orchestrator-functie voor het detecteren van muzieknummers en het maken van animaties op maat. Voor elk muzieknummer kan Orchestrator een andere animatie maken. Verder omvat het abonnement ook Scenescapes, een functie die lichteffecten en rustgevende geluiden combineert. Nanoleaf Premium is vanaf vandaag af te sluiten voor $2 per maand of $20 per jaar. Wat de Europese prijzen worden weten we nog niet, maar het zal erbij in de buurt liggen. Voordat je dit afsluit is het handig om even te controleren of het wel met jouw computer werkt.

Nanoleaf is een merk dat meestal wel rekening houdt met Apple-gebruikers, maar bij deze nieuwe producten is dat niet altijd het geval. Je leest meer over de aankondigingen op CES 2025 in ons overzicht.