Als je net als wij zin hebt om de tuin of het dakterras weer aan te kleden, dan heeft Nanoleaf iets om er nog wat extra sfeer in te brengen. De eerder aangekondigde Nanoleaf Outdoor String Lights liggen nu in de winkel.

Nanoleaf Outdoor String Lights zijn, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor buitenshuis. Ze werden voor het eerst aangekondigd tijdens CES 2024 en zijn nu in pre-order te vinden op de website van Nanoleaf. Ruim op tijd voor de zomer dus, wanneer je van plan bent om wat vaker buiten te zitten. Nanoleaf’s lampen kunnen 16 miljoen kleuren tonen en zijn verkrijgbaar in een lengte van 15m, 30m of 45m. Natuurlijk zijn ze ook geschikt voor Apple HomeKit én Matter, dus je kunt ze via bijna elk smart home-protocol aansturen. Vereiste is wel dat je een Matter Controller hebt, bijvoorbeeld een HomePod mini.

De lampen maken verbinding via 2,4 GHz wifi (dus geen Thread). Elke lamp is RGBW, wat inhoudt dat hij niet alleen het volledige kleurengamma kan weergeven, maar ook koel en warm wit. Wat echter ontbreekt is de Adaptive Lighting-technologie van Apple, maar aangezien buitenverlichting meestal alleen ‘s avonds wordt gebruikt is dat niet direct een gemis. Als je eventueel de lampen wilt laten meekleuren, kun je dat eventueel ook handmatig doen. Wat er gek genoeg wel weer op zit is ondersteuning voor Razer Chroma, dus als je buitenshuis wilt gamen kleurt alles mooi mee.

Omdat ze ontworpen zijn voor buitenshuis hebben ze een IP-rating die daarbij past: de controller is IP67 en de lampjes IP65. Je kunt kiezen uit een pakket van 15 meter, bestaande uit één set van 20 afzonderlijke lampjes ($130), een pakket van 30 meter met 40 lampjes ($200) of een pakket van 45 meter met 60 lampjes, elk voorzien van een controller en voeding. Verder is er nog een uitbreidingspakket van 15 meter, waarbij je de controller en voeding niet meegeleverd krijgt. Amerikanen kunnen nu al beginnen met bestellen en krijgen met de kortingscode OSL10 een korting van 10%. Op de Europese website van Nanoleaf is de pre-order nog niet gestart, maar dat kan elk moment gebeuren.

De Outdoor String Lights maken deel uit van de nieuwe voorjaarsproducten die het bedrijf eerder dit jaar aankondigde, dus helemaal als een verrassing komen ze niet.