Nanoleaf Umbra-lampen

Umbra is een Canadees designmerk, dat voor het uiterlijk van deze lampjes heeft getekend. Ze zien er dan ook heel anders uit dan je bijvoorbeeld van Philips Hue gewend bent. Je kunt kiezen uit de Umbra Cono (een draagbare tafellamp) en de Umbra Cup (een bureaulamp met pennenbakje). En het mooie van Umbra is: ze maken originele ontwerpen, die ook nog eens best betaalbaar zijn. De Cono is vanaf 26 oktober verkrijgbaar voor €110,-. De prijs van de Cup is nog niet bekendgemaakt.



Nanoleaf Cono

De Nanoleaf Cono is een tafellamp met ingebouwde oplaadbare batterij, zodat je ‘m ook even naar een andere kamer kunt verplaatsen. De lamp geeft vijf uur draadloos licht en is daarna weer op het lichtnet aan te sluiten om op te laden. Dankzij het ontwerp met plusvormige voet kun je de lamp op verschillende manieren neerzetten of neerleggen. Hij is ook als zaklamp te gebruiken of op z’n kant. De lamp heeft een verbruik van 9 Watt en een helderheid van ongeveer 130 lumen. Dat is niet bijzonder veel, maar genoeg om bijvoorbeeld een boek bij te lezen. Je kunt kiezen uit de kleuren grijs en sierra (oranjeroze). Zodra we weten bij welke Nederlandse winkels je deze designlamp kunt kopen, laten we dat weten.

Nanoleaf Cup

De Cup is ook heel bijzonder: dit is in feite een vaasje waarin je pennen kunt doen. Tegelijk is het een lamp voor op je bureau. Over deze lamp zijn wat minder details bekend, maar we weten wel dat beide nieuwe producten geschikt zijn voor Thread en Matter, zodat ze ook via de Woning-app en Siri aan te sturen zijn.

Nanoleaf breidt het assortiment de laatste tijd steeds meer uit, met bijvoorbeeld lichtslangen en gewone lampen voor in je bestaande armaturen. Ook zijn er feestelijke lampen op komst. Recent hebben we de Nanoleaf 4D Screen Mirror besproken, waarmee je de televisie een Ambilight-effect kunt geven.