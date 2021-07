Op 1 december is het Wereld Aids Dag. Wil jij de strijd tegen Aids, HIV en vanaf dit jaar ook COVID-19 steunen, dan kan dat met de PRODUCT(RED) producten uit de Apple Store. Er is keuze genoeg!

(PRODUCT)RED-accessoires

Zoek je een (PRODUCT)RED hoesje, horlogebandje of zelfs een iPhone? Dan vind je allerlei rode producten in het assortiment van de Apple Store. Heb je geen idee wat er allemaal verkrijgbaar is? Geen nood, hieronder vind je ze (bijna) allemaal. Vanaf 1 t/m 31 december doneert Apple in samen­werking met (RED) 100% van in aanmerking komende opbrengsten uit (PRODUCT)RED-aankopen aan het Wereldfonds als bijdrage aan de bestrijding van COVID‑19. Daarmee steun je de groepen die het hardst worden geraakt door de virusuitbraak, zodat ook de hulp voor de bestrijding van hiv/aids in Afrika ten zuiden van de Sahara gewaarborgd blijft.

iDevices

Apple heeft momenteel rode versies van diverse iPhone in de winkel. Daarnaast kun je kiezen voor een rode iPod touch . Deze maken allemaal deel uit van het (PRODUCT)RED assortiment.

Bekijken:

Rode iPhone-hoesjes

Je kunt kiezen uit heel veel verschillende hoesjes voor verschillende modellen.

Apple Watch-bandjes van (PRODUCT)RED

De rode Apple Watch-bandjes zijn ook erg leuk om te hebben of om cadeau te geven tijdens de feestdagen. Je kunt kiezen uit:

Rood solobandje voor Apple Watch: voor €49

Rood gevlochten solobandje voor Apple Watch: €99,-

Rood sportbandje voor Apple Watch: €49,-

Rood geweven sportbandje (sport loop) voor Apple Watch: €49,-

Overige rode accessoires in de Apple Store

Er zijn nog enkele andere rode accessoires, zoals: