Nanoleaf Lines

Nanoleaf heeft al heel wat slimme lichtpanelen uitgebracht. Met deze nieuwe kun je weer een heel ander effect teweegbrengen. Na de driehoeken, vierkanten en zeshoeken is het nu tijd voor een staaf. Ze zijn voorzien van achtergrondverlichting en zijn onder een hoek van 60 graden met elkaar te verbinden, zodat je een geometrisch patroon krijgt. Ook kun je twee verschillende kleurzones tegelijk instellen. Een pak van 9 kost €199 en ze zijn compatibel met HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings en IFTTT dus je kan alle kanten op.



Je kunt ze op het plafond of op de muur vastplakken met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Daardoor zijn ze gemakkelijk te bevestigen, maar uit eigen ervaring weten we dat je wel heel nauwkeurig moet zijn met het vastplakken van het patroon. Eenmaal opgeplakt zijn de niet zo gemakkelijk te verplaatsen. Elke Line-balk geeft 20 lumen aan verlichtingssterkte en met een kleurtemperatuur van 1200K tot 6500K kun je het zowel gezellig als productief maken. De balken kunnen meer dan 16 miljoen kleuren vertonen en je kunt tot 18 Lines per stroomkabel aansluiten.

Bedienen doe je via de Nanoleaf-app, via een remote of spraakbediening. Helaas zijn ze niet geschikt voor 5GHz-netwerken maar moet je terugvallen op 2,4GHz. Om je op weg te helpen zijn er 19 voorgedefinieerde lichtscènes en eventueel kun je de kleurveranderingen afstemmen op de muziek. Voor gamers is het ook mogelijk om de kleur van de lampen af te stemmen op wat er op je scherm te zien is – perfect voor YouTube en het streamen van je gameplay.

Starterkit met 9 Nanoleaf Lines

Je kunt vanaf vandaag je pre-order plaatsen op de website van Nanoleaf en krijgt eind november geleverd. Op de levering bij Nederlandse winkels moet je wat langer wachten. Ze kosten €199 voor een set van 9 stuks en er zijn uitbreidingssets met 3 Lines voor €59. Om de patronen te maken die Nanoleaf op de promotiefoto’s toont zul je wel behoorlijk wat pakketten moeten kopen, waardoor het een dure decoratie kan worden. Verder zijn er zwarte en roze skins om het uiterlijk van de Lines aan te passen. Flexibele connectors om de hoek om te kunnen gaan komen later dit jaar.

Ook handig is dat de Nanoleaf Lines dienst kunnen doen als zogenaamde border router voor Thread, zodat je nog meer accessoires ermee kunt koppelen. Lines zijn zelfs ontworpen met ‘Matter in het achterhoofd’ al werkt het nu nog niet. Later dit jaar komt er een software-update uit om dit recht te zetten.