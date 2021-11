Nanoleaf Elements panelen met houtstructuur

Slimme verlichting is populair, maar meestal gaat het dan om lichtslangen of lampen die je in een bestaande armatuur stopt. Zoek je lichtpanelen die die je op de muur kunt plakken, dan kom je vanzelf uit bij Nanoleaf. Deze fabrikant maakt al jarenlang lichtpanelen die je als een mozaïek op de muur kunt plakken. Al sinds de allereerste generatie hebben we ze in huis en ze zijn gaandeweg steeds beter geworden. Bij deze Nanoleaf Elements is er niet meer een ‘afgeknipt hoekje’ voor de techniek, maar loopt het lichtpaneel bijna tot alle hoekpunten door. Ook bijzonder is dat ze voorzien zijn van een houtstructuur, waardoor het er iets sfeervoller uit ziet dan de high-tech panelen die je vaak ziet. Dit is wat subtieler, rustiger en daar passen ook wat relaxtere animaties bij.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in november 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. De Nanoleaf Elements starterkit is beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Aan of uit: het ziet er in beide gevallen goed uit.



Nanoleaf Elements in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Nanoleaf Elements lichtpanelen met houtstructuur:

Zeskantige tegels om aan de muur te plakken

Werkt met HomeKit, Alexa, Google Assistent, IFTTT en Samsung SmartThings

Verkrijgbaar in startpakket met 7 of 13 tegels, of uitbreiding van 3 tegels

Kan alleen wittinten tonen (1500 tot 4000 Kelvin)

Geluid- en aanraakgevoelige panelen

Ontwerp je eigen patroon, voorbeelden zijn meegeleverd

Uit te breiden tot 80 panelen per bedieningspaneel en 22 panelen per stroomadapter

Werkt op 2,4GHz wifi

Geen bridge nodig

Werkt ook als Thread border router

Meegeleverd: stroomadapter, stroomkabel, bedieningsunit, koppelstukjes

Verkrijgbaar voor €229 (7 stuks)

Design van de Nanoleaf Elements

Er zijn genoeg oplossingen voor slimme verlichting. Zoek je iets wat zen uitstraalt en wat geschikt is voor zowel slaapkamer als een yogastudio, dan zijn deze zeskantige ‘houten’ panelen iets voor je. Ze zien eruit alsof ze van hout zijn gemaakt, maar in werkelijkheid zijn het beige kunststof tegels met plastic vinyl in een houttextuur. Of er echt hout aan te pas is gekomen, is nog maar de vraag. Nanoleaf beschijft het als ‘laminaat met een houtfinish (PVC)’. Het lijkt dan ook meer op een laminaatvloer dan op massieve houten blokken.

Het mooie van een dergelijke structuur is wel, dat ze er ook in uitgeschakelde toestand leuk uitzien om naar te kijken. Het oogt niet als goedkope stickers die op plastic panelen zijn geplakt. De levensduur van 25.000 uur betekent dat je met een paar uur gebruik per dag zo’n tien jaar ermee vooruit kan.

In onze starterkit vonden we 7 tegels en een bedieningsunit, die eruit ziet als een klein houten blokje. Deze is een stuk kleiner dan de muziekunit die we op de oude Aurora-tegels van Nanoleaf gebruiken. Het is wel te merken dat er sinds 2015 flink aan is gewerkt om alles kleiner en verfijnder te maken. Een ander groot verschil met de Aurora-tegels is dat de lamp nu vrijwel doorloopt tot in de uiterste hoeken. Je krijgt op de hoekpunten nog wel een soort verkleuring.

Je bepaalt zelf hoe je de panelen op de muur plakt. Op een meegeleverde flyer staan een stuk of 15 suggesties. Wij kozen voor een soort bliksemschicht. In de app vind je ook nog een assistent om je te helpen bij het kiezen van het juiste patroon. We legden het patroon eerst omgekeerd op tafel om te kijken waar we de koppelstukjes zouden plaatsen en om te kijken hoe groot het patroon zou worden. Elke tegel moet met minstens één koppelstukje verbonden zijn met het geheel. Ook moet je de stroomkabel en de bedieningsunit ergens in je patroon zien weg te werken. Dit kan op een willekeurige plek op een van de rechte kanten van een tegel. Het maakt niet uit welke.

Nanoleaf bracht eerder al de Shapes Hexagons, die hier erg op lijken. Het verschil is dat de Shapes verschillende (16 miljoen) kleuren kunnen vertonen, terwijl de houtpanelen alleen wittinten aankunnen tussen een koele 1500 Kelvin een een warme 4000 Kelvin. Dit houdt in dat je helder wit tot oranje kunt gebruiken en alles er tussenin. Ook zijn ze vanwege de houtstructuur iets minder fel. Dit is meer bedoeld als zacht achtergrondlicht dan iets waar je een boek bij gaat zitten lezen. Je kunt kiezen uit 10 niveau’s van felheid.

Installatie van de Nanoleaf Elements

Het installeren van deze tegels is simpel maar vergt wel wat aandacht. Je moet goed opletten dat je de tegels op de juiste manier plakt. Wij probeerden daarom eerst voorzichtig met tweezijdig plakband, zodat we niet het kalk van de muur zouden trekken als het patroon toch niet zo mooi uitpakte. Het aanbrengen op de muur is sinds de Nanoleaf Aurora flink verbeterd. Toen was het nog een frustrerend proces, nu is het simpelweg alles klaarleggen, de koppelstukjes aanbrengen en op de muur plakken. Moet je nog een extra koppelstuk aanbrengen, dan kun je de tegel van de muur trekken terwijl je het bevestigingsplaatje met de tweezijdige tape laat zitten. Veel makkelijker in vergelijking met vroeger.

Wel is het zo dat je maar één plakstrip meegeleverd krijgt. Wil je later een ander patroon plakken, dan zul je zelf tweezijdige tape moeten aanschaffen. Geen probleem wat ons betreft: in elke bouwmarkt kun je het wel vinden. Wil je geen plakstrips gebruiken, dan kun je ook alle bevestigingsplaatjes aan de muur schroeven en het paneel erop klikken. Dat lijkt ons wat meer werk en laat ook meer sporen na.

Je kunt de Nanoleaf-producten op verschillende manieren koppelen, bijvoorbeeld via NFC. Wij kozen voor toevoegen aan HomeKit met behulp van de QR-code. Dit werkte probleemloos. Waar je nog wel mee zit is het aansluiten van de stroomkabel. Er zit een vrij lange kabel bij, wat op zich fijn is. Maar dat betekent uiteraard wel dat er een kabel over de muur en langs de vloer loopt. In ons geval zit het stopcontact vlakbij, maar ook dat oogt niet fraai.

Alle Nanoleaf-producten werken alleen op 2,4Hz wifi-netwerken, iets wat je veel vaker ziet bij smart home-producten. Voor ons geen probleem, aangezien we een gecombineerd netwerk hebben. Bij het is wel iets om rekening mee te houden.

Nanoleaf Elements in gebruik

Je kunt de Nanoleaf Elements op meerdere manieren bedienen. Natuurlijk via de app en via HomeKit, maar ook door op de panelen zelf te drukken of door de controller te gebruiken. Dit is een langwerpig houten blokje waarmee je de panelen aan en uit kunt zetten, de scene kan wisselen of de helderheid aanpassen. Ook regel je hiermee het synchroniseren met de muziek. Dit betekent dat de wisseling van lichtpatronen wordt afgestemd op het ritme van de muziek. De muziek moet daarvoor wel vrij luid staan en een duidelijke bas of beat hebben. Elektronica en dance-muziek werkt prima, klassieke muziek iets minder, merkten we.

Goed om te weten is dat je via HomeKit maar één kleurtint kunt activeren. Wil je per paneel een andere kleur, dan zul je dat via de Nanoleaf-app moeten doen. In de app kun je wel een patroon aanmaken, die je vervolgens via HomeKit kunt activeren.

Kun je niet uit de voeten met de 13 voorgedefinieerde scenes, dan kun je scenes van anderen gebruiken of er zelf eentje samenstellen. Verder kun je net als bij andere HomeKit-lampen automatiseringen en schema’s maken. Via de app kun je ook de vingerbewegingen instellen om bijvoorbeeld de panelen in en uit te schakelen en om de helderheid aan te passen. Dit doe je met een dubbeltik, links of rechts vegen, omhoog en naar beneden vegen. Verder kun je via de desktop-app van Nanoleaf de lichten aanpassen vanaf je Mac of Windows-pc. Wat echter niet werkt is het laten meekleuren van de panelen als je zit te gamen, iets wat met andere Nanoleaf-panelen wel mogelijk is. Dit komt omdat er bij deze panelen geen kleurtinten mogelijk zijn.

Opvallend is dat deze ‘houten’ lichtpanelen technisch beperkter zijn (minder kleuren, geen Screen Mirroring) en toch duurder zijn dan de gekleurde Nanoleaf Shapes Hexagons. Daarvoor betaal je namelijk €199 voor een pak van 9 stuks, terwijl je bij deze houtpanelen €229 betaalt voor slechts 7 stuks. Vind je het idee wel leuk maar vind je ze iets te duur of hou je niet van de houtstructuur, dan zou je dus ook voor de goedkopere kleurenpanelen kunnen kiezen. Die zijn ook zeskantig en er zijn hetzelfde type patronen van te leggen. Enig minpuntje is dat de Shapes bij de hoekpunten een wit puntje hebben, terwijl de verlichting bij de Wood-versie tot in de hoek doorloopt.

Score 8.5 €229 Voordelen + Ziet er ook uitgeschakeld goed uit

Realistisch houteffect

Werkt met alle gangbare smart home-protocollen, ook HomeKit

Makkelijk te installeren en bedienen

Te gebruiken als Thread Border Router

Mooie lichteffecten Nadelen – Houteffect, het zijn geen echte houten panelen

Prijziger dan de andere Nanoleaf-producten

Alleen wittinten, geen kleur

Geen meekleuroptie bij tv-kijken of gamen

Conclusie Nanoleaf Elements Hexagon Wood review

De Nanoleaf Elements met houtstructuur zijn een unieke oplossing om slimme verlichting aan de muur te hangen. Of je het mooi vindt is een kwestie van smaak. Wij zijn in ieder geval onder de indruk van het gebruiksgemak. Het aanbrengen van de panelen is gemakkelijker dan bij de eerste generatie, het werkt naadloos samen met al je digitale assistenten en er zitten leuke extra’s op zoals bedienen met aanraking en patronen synchroniseren met de muziek. Ze zijn wel prijzig, maar je hebt dan ook iets wat je helemaal naar eigen hand kunt zetten, met een zelfgekozen vorm en zelf samengestelde scenes. En het is fijn om een product in gebruik te nemen dat meteen werkt, zonder dat je een handleiding erbij hoeft te pakken. Overal is goed over nagedacht en waar mogelijk is het verbeterd ten opzichte van de vorige generaties.

Dat de panelen alleen wittinten tonen is te begrijpen bij deze panelen, die niet te veel moeten opvallen. Hou je niet van de moderne witte panelen van andere Nanoleaf-producten, dan is dit een wat sfeervoller en vriendelijker alternatief. Ze ademen een wat kalmere, relaxte sfeer uit – ideaal voor de slaapkamer of in een gezellig zithoekje. Met de oranje tinten kun je een mooi haardvuur-effect krijgen.

Nanoleaf Elements Hexagon kopen

Deze zeshoekige lichtpanelen zijn verkrijgbaar bij diverse winkels die gespecialiseerd zijn in slimme verlichting, maar je vindt ze ook bij sommige algemene elektronicawinkels zoals Coolblue. Dit zijn de prijzen waar je op moet rekenen:

Starterkit 7 panelen: €229/€239

Starterkit 13 panelen: €369

Aanvulling 3 panelen: €79